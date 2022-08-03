Канчельскис о платном обращении в ЭСК: «Это арбитры должны платить командам за безобразное судейство»

высказался об идее ввести для клубов плату за обращение в ЭСК РФС.

«Футбольными делами заниматься не хотят, зато хотят, чтобы им деньги платили. Они судят на какие деньги вообще?

Это судьи должны платить деньги командам за такое безобразное судейство. Что это за бардак такой? Нет бы помогать футбольным клубам, где-то уступать, относиться с пониманием. А они наоборот: все бьют по голове и глушат», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Зарема о платном обращении в ЭСК: «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой?»