Арбитр финала ЛЧ-2018 Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС

Бывший арбитр Милорад Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Серб получил категорию судьи ФИФА в 2009 году. Он работал на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 годах. В 2016-м был главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА, в 2018-м – финала Лиги чемпионов, где играли «Реал» и «Ливерпуль» (3:1).

Кроме того, Мажич – первый иностранец, получивший звание лучшего арбитра китайской Суперлиги. В 2019 году он завершил карьеру.

49-летний Мажич – девятый член действующего состава ЭСК. Помимо него, в состав комиссии входят руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев (без права голоса), Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников и Эдуард Малый.