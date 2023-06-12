Каманцев о судействе: «Мнение блогеров уважаю, но ошибок стало меньше, хотя обсуждают их больше. ВАР на разных стадионах и в ФНЛ, новые судьи – мы идем вперед»

Павел Каманцев оценил уровень судейства в России прошедшем сезоне.

– Вы удовлетворены минувшим сезоном? Есть определенная критика арбитров, особенно после резонансных ошибок…

– Как всегда, есть плюсы и минусы. Один из главных минусов – то, что не все топовые и самые медийные матчи удалось провести без шероховатостей. Поэтому возникает ощущение, что ошибок хоть стало и меньше, но обсуждают их куда больше. Как раз из‑за этого дисбаланса, когда в самых ответственных матчах возникали дискуссионные решения. Это даже не всегда были ошибки, просто в таких играх арбитрам приходилось принимать сложные решения, любое из которых вызывало дискуссию.

Из позитивного точно можно выделить, что в нашу обойму вливаются новые судьи. Однозначно позитивно можно выделить Шафеева. Он начал судить весной, отработал достаточное количество матчей, справился с ними неплохо. Мы наконец‑то преодолели технологическую проблему с ВАР. Все матчи, которые можно было провести с ВАР, мы провели. У нас есть резерв, который формируется в , в том числе из арбитров, которые имеют лицензию, но еще не достойны Премьер‑лиги.

Есть объективный показатель – количество ошибок арбитров сократилось. Хотя я знаю, что есть разное мнение и кое‑кто считает, что это не так. Я исхожу из заключений департамента инспектирования, других данных у меня нет. Мнение блогеров и прочих я, конечно, уважаю, но системно и профессионально занимается оценкой арбитров только департамент инспектирования. Они знают переговоры, трактовки и массу других данных, а также являются наиболее профессиональными людьми в данной сфере. Это самый объективный институт, который есть. Он, как и все в нашем мире, не совершенен, но явно более объективен, чем мнение какого‑то отдельного человека, который, пусть и смотрит все матчи, но имеет просто свое «вкусовое» мнение, которое может не совпадать с моим или вашим, например.

Считаю, что есть объективное движение вперед. ВАР на разных стадионах, в Первой лиге и в манеже в Красноярске, новые судьи – все это говорит о том, что мы идем вперед. Вопрос в том, что хотелось бы этот шаг вперед сделать более мощным, более четким. Чтобы и повышение зарплат, и все остальные нововведения начали работать как хотелось бы уже завтра, а еще лучше – сегодня. Не знаю, насколько это возможно: не думаю, что сейчас это реально.

И у ухудшения, и у улучшения всегда может быть некая инерция. Надеюсь, мы инерцию в плане улучшений преодолели и теперь движемся только вперед, – сказал глава департамента судейства .