Райт-Филлипс считает, что Лукаку может играть перед Нкунку в атаке «Челси»: «Отсутствие нападающего было самой большой проблемой»

Шон Райт-Филлипс считает, что Ромелу Лукаку может быть полезен «Челси» в следующем сезоне.

В сезоне-2022/23 Лукаку выступал за « » на правах аренды у «Челси». Ранее сообщалось, что лондонцы готовы продать форварда за 40 млн евро.

«В прошлом сезоне [отсутствие нападающего] было их самой большой проблемой.

Да, они проигрывали матчи и пропускали голы, но дело было не в отсутствии моментов, а в том, что они их не реализовывали. Им нужен кто-то, кто мог бы отправлять мяч в ворота, а Ром ( – Sports.ru) – нападающий.

Они никогда не возместят то, что заплатили за него, и я не думаю, что у него есть другие варианты, поэтому я предполагаю, что он вернется. Почеттино мог бы что-то из него выжать – возможно, с позади него».

О сокращении состава «Челси»

«По-моему, [сократить состав] необходимо. В основной команде было до 43 игроков, а все арендованные игроки вернулись. Единственный способ начать разгружать состав – делать то, что «Челси» делает сейчас.

Я не говорю, что именно эти игроки должны или не должны уйти, но Поч должен с чего-то начать, как и клуб – таким образом они возвращаются на правильный путь», – сказал бывший полузащитник « » и «Манчестер Сити».