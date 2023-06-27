Райт-Филлипс считает, что Лукаку может играть перед Нкунку в атаке «Челси»: «Отсутствие нападающего было самой большой проблемой»

Теги Интер Челси Шон Райт-Филлипс премьер-лига Англия серия А Италия Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку Кристофер Нкунку Футбол

Шон Райт-Филлипс считает, что Ромелу Лукаку может быть полезен «Челси» в следующем сезоне.

В сезоне-2022/23 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды у «Челси». Ранее сообщалось, что лондонцы готовы продать форварда за 40 млн евро.

«В прошлом сезоне [отсутствие нападающего] было их самой большой проблемой.

Да, они проигрывали матчи и пропускали голы, но дело было не в отсутствии моментов, а в том, что они их не реализовывали. Им нужен кто-то, кто мог бы отправлять мяч в ворота, а Ром (Ромелу Лукаку – Sports.ru) – нападающий.

Они никогда не возместят то, что заплатили за него, и я не думаю, что у него есть другие варианты, поэтому я предполагаю, что он вернется. Почеттино мог бы что-то из него выжать – возможно, с Кристофером Нкунку позади него».

О сокращении состава «Челси»

«По-моему, [сократить состав] необходимо. В основной команде было до 43 игроков, а все арендованные игроки вернулись. Единственный способ начать разгружать состав – делать то, что «Челси» делает сейчас.

Я не говорю, что именно эти игроки должны или не должны уйти, но Поч должен с чего-то начать, как и клуб – таким образом они возвращаются на правильный путь», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити».

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4 комментария

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Aktan
Выбить у кого-то 40 млн за эту ходячую проблему уже будет лучшим трансфером Челси этого лета
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Милан137
Просто ГЕНИАЛЬНАЯ мысль ! 🤦‍♂️🤡🤡🤡 ...
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