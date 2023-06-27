Судья Карасев об ошибках на ВАР: «Этому невозможно научить. После просмотра может быть очень много сомнений. Лучше быстро оценить ситуацию в игре»

Судья Сергей Карасев рассказал о сложностях работы с ВАР.

«Можно всю жизнь отлично работать в поле: обслуживать финалы на мировой и европейской арене, но ошибаться на ВАР. Это совершенно новая технология в судейской работе.

Пока в Европе есть около 10 топовых ВАР арбитров, которых ставят почти на все важные матчи. Почему так мало? Этому невозможно научить. Можно выучить теорию, научиться судить в поле. Можно сказать, пока мы набиваем шишки и становимся опытнее.

С одной камеры ты видишь эпизод так, с другой уже совершенно другая картина, а в динамике ты сразу принимаешь решение.

После просмотра монитора может быть очень много сомнений. Лучше быстро оценить ситуацию в игре. Я не считаю себя отличным ВАР судьей.

Работать в кабинке – не мое, лучше в поле» – сказал .