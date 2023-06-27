Судья Карасев об ошибках на ВАР: «Этому невозможно научить. После просмотра может быть очень много сомнений. Лучше быстро оценить ситуацию в игре»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев видеоповторы Футбол

Судья Сергей Карасев рассказал о сложностях работы с ВАР.

«Можно всю жизнь отлично работать в поле: обслуживать финалы на мировой и европейской арене, но ошибаться на ВАР. Это совершенно новая технология в судейской работе.

Пока в Европе есть около 10 топовых ВАР арбитров, которых ставят почти на все важные матчи. Почему так мало? Этому невозможно научить. Можно выучить теорию, научиться судить в поле. Можно сказать, пока мы набиваем шишки и становимся опытнее.

С одной камеры ты видишь эпизод так, с другой уже совершенно другая картина, а в динамике ты сразу принимаешь решение.

После просмотра монитора может быть очень много сомнений. Лучше быстро оценить ситуацию в игре. Я не считаю себя отличным ВАР судьей.

Работать в кабинке – не мое, лучше в поле» – сказал Карасев.

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13 комментариев

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УсыЧерчесова
Просто надо перестать ссать и сразу все станет нормально
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Eugene88
Непонимание вызывают только очевидные моменты, которые видят все зрители, но не видит судья на вар. Еслиб ошибки обнаруживались только с 10го повтора одного ракурса - никто бы и не бухтел.
+7
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+7
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T622222
Всегда удивляло как в моменте можно увидеть как это было. Даже видео не всегда понятно что было.
+4
0
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УсыЧерчесова
У нас слишком запуганные арбитры, которые боятся лишний раз ошибиться и не получают удовольствие от игры, а надо просто кайфовать на поле. Ошибки все равно будут - тут сложно что-то поделать, а вот перестать сбивать игровой ритм и не смотреть вар по 5-7 минут - вполне реально.
+4
0
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Михаил Савченко
Ответ RSI
Верю. Карась любит себя на поле выпятить. Эдакий нарцисс, самодовольный индюк. Может совершить несколько ошибок, повлиявших на ход матча, а потом с гордым видом заявлять, что всё сделал правильно. После матча армейцев с красно-белыми уважать его не могу. Считаю, что он обязан был извиниться за свое решение в отношении Роши. Как честный мужик. Но ведь он считает себя безгрешным, правда? А на самом деле струсил, побоялся лицо потерять. Ему невдомёк, что уважение к нему только выросло бы. Не ошибается только тот, кто ничего не делает! Но это не про него.
Я буквально вчера смотрел вью Карася, где он рассказывает о своих ошибках, объясняет почему они случились и что он делает для их исправления
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Мельников Михаил
Один большой плюс в ВАР технологии - отваливается требование по физподготовке к судьям.
Другими словами, судьями ВАР могут быть опытнейшие арбитры, а в конечном счете, эти профессии - судья в поле, и судья на ВАР - могут стать вообще разными профессиями.
Вполне вероятно, человеку никогда не судившему в поле, в конечном счете, будет проще работать перед мониторами.
То есть кадровый резерв для судей в кабинки в потенциале может быть намного больше. А значит и возможностей найти на эти задачи способных персонажей гораздо больше.
То есть кандидатами для работы в ВАР комнате могут стать, как мастодонты судейского корпуса, коим сейчас уже хоть 60 лет, так и молодые люди, без судейского опыта, прошедшие соответствующую подготовку и тестирование.
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vik444
Надо сделать как в теннисе дать командам по 1-2 попытки для просмотра в тайме. Если неудачно то просмотров больше нет. А если нет обращений то и просматривать спорные эпизоды не надо.
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Сергей Жарковский
Слишком много появилось методичек для арбитров по тем или иным трактованиям нарушения правил, это и привело к неуверенности судей в своём решении!
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Agent Smith
Самые тщательные расчеты могут быть с ошибкой. Поэтому делаем тяп-ляп⚽️
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Novak
Основная проблема в системе оценки работы судей их руководством. Если судью зовут на ВАР и он идёт смотреть, то оценку за матч ему уже снижают автоматически. А если меняет своё первоначальное решение после просмотра ВАР, то ещё снижают оценку. Чем ниже оценка, тем больше шансов, что отстранят от судейства.
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Олег Сагайдачный
Ответ RSI
Верю. Карась любит себя на поле выпятить. Эдакий нарцисс, самодовольный индюк. Может совершить несколько ошибок, повлиявших на ход матча, а потом с гордым видом заявлять, что всё сделал правильно. После матча армейцев с красно-белыми уважать его не могу. Считаю, что он обязан был извиниться за свое решение в отношении Роши. Как честный мужик. Но ведь он считает себя безгрешным, правда? А на самом деле струсил, побоялся лицо потерять. Ему невдомёк, что уважение к нему только выросло бы. Не ошибается только тот, кто ничего не делает! Но это не про него.
Слабо ему признать свою ошибку в случае с Соболевым и Роши. Дельфину в этом сезоне будет аукаться его выходки.
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