Судья Карасев об ошибках на ВАР: «Этому невозможно научить. После просмотра может быть очень много сомнений. Лучше быстро оценить ситуацию в игре»
Судья Сергей Карасев рассказал о сложностях работы с ВАР.
«Можно всю жизнь отлично работать в поле: обслуживать финалы на мировой и европейской арене, но ошибаться на ВАР. Это совершенно новая технология в судейской работе.
Пока в Европе есть около 10 топовых ВАР арбитров, которых ставят почти на все важные матчи. Почему так мало? Этому невозможно научить. Можно выучить теорию, научиться судить в поле. Можно сказать, пока мы набиваем шишки и становимся опытнее.
С одной камеры ты видишь эпизод так, с другой уже совершенно другая картина, а в динамике ты сразу принимаешь решение.
После просмотра монитора может быть очень много сомнений. Лучше быстро оценить ситуацию в игре. Я не считаю себя отличным ВАР судьей.
Работать в кабинке – не мое, лучше в поле» – сказал Карасев.
Другими словами, судьями ВАР могут быть опытнейшие арбитры, а в конечном счете, эти профессии - судья в поле, и судья на ВАР - могут стать вообще разными профессиями.
Вполне вероятно, человеку никогда не судившему в поле, в конечном счете, будет проще работать перед мониторами.
То есть кадровый резерв для судей в кабинки в потенциале может быть намного больше. А значит и возможностей найти на эти задачи способных персонажей гораздо больше.
То есть кандидатами для работы в ВАР комнате могут стать, как мастодонты судейского корпуса, коим сейчас уже хоть 60 лет, так и молодые люди, без судейского опыта, прошедшие соответствующую подготовку и тестирование.