«В России ВАР по 6 минут смотрят – вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно. В Европе – полминуты». Мусаев о судействе

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал работу ВАР в России.

– «Когда уехал от российского ВАР, вздохнул с облегчением. В Азербайджане полгода был старый добрый футбол без ВАР, я был рад». Что за консерватизм?

– Нет, я всеми руками за! ВАР – одно из лучших событий в футболе. Но когда в России по шесть минут смотрят ВАР, когда из-за этого разбивается игра… В Европе повторы смотрят полминуты, а у нас вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно.

Играешь, условно, с закрытой командой из низа таблицы. Холодно, время тянут, еще этот ВАР начинается… Нет футбола! Динамика падает, мы от этого страдаем, когда играем на европейском уровне. И в Азербайджане с этим не лучше. В России хотя бы показывают: этот судья ошибся, мы его отправляем судить в Первую лигу, того на полиграфе проверили, выгнали. Видно, что ведется работа. В Азербайджане с этим сложнее.

В «Краснодаре» у меня был профайл на судей: этот много свистит, с тем наоборот нужно добрее, с этим спорить нельзя, у другого высокий уровень допуска единоборств и т. д. На большую часть судей в Азербайджане я не могу составить профайл. То один тур судит жестко, то дает пенальти от того, что ветер подул.

Вспоминаю один из моих последних матчей в «Краснодаре». Дела идут плохо, нам нужна победа. Ведем у «Урала» 1:0. У Смольникова уже есть желтая, у Игоря регулярный (обычный) фол – Карасев свистит, дает вторую желтую и удаляет. Просто фол! А потом он же судит Суперкубок УЕФА: искры, огонь, бьются, борются – и нет желтых. Почему такой разный уровень борьбы он дает? – сказал Мусаев, тренирующий азербайджанский «Сабах».