«В России ВАР по 6 минут смотрят – вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно. В Европе – полминуты». Мусаев о судействе

Теги премьер-лига Россия судьи высшая лига Азербайджан Сергей Карасев Краснодар видеоповторы Мурад Мусаев Сабах Футбол

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал работу ВАР в России.

– «Когда уехал от российского ВАР, вздохнул с облегчением. В Азербайджане полгода был старый добрый футбол без ВАР, я был рад». Что за консерватизм?

– Нет, я всеми руками за! ВАР – одно из лучших событий в футболе. Но когда в России по шесть минут смотрят ВАР, когда из-за этого разбивается игра… В Европе повторы смотрят полминуты, а у нас вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно.

Играешь, условно, с закрытой командой из низа таблицы. Холодно, время тянут, еще этот ВАР начинается… Нет футбола! Динамика падает, мы от этого страдаем, когда играем на европейском уровне. И в Азербайджане с этим не лучше. В России хотя бы показывают: этот судья ошибся, мы его отправляем судить в Первую лигу, того на полиграфе проверили, выгнали. Видно, что ведется работа. В Азербайджане с этим сложнее.

В «Краснодаре» у меня был профайл на судей: этот много свистит, с тем наоборот нужно добрее, с этим спорить нельзя, у другого высокий уровень допуска единоборств и т. д. На большую часть судей в Азербайджане я не могу составить профайл. То один тур судит жестко, то дает пенальти от того, что ветер подул.

Вспоминаю один из моих последних матчей в «Краснодаре». Дела идут плохо, нам нужна победа. Ведем у «Урала» 1:0. У Смольникова уже есть желтая, у Игоря регулярный (обычный) фол – Карасев свистит, дает вторую желтую и удаляет. Просто фол! А потом он же судит Суперкубок УЕФА: искры, огонь, бьются, борются – и нет желтых. Почему такой разный уровень борьбы он дает? – сказал Мусаев, тренирующий азербайджанский «Сабах».

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8 комментариев

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blaugrano
Ещё не спеша пешочком идут к монитору. С понимаем того, что это они, а не игроки, задают темп и без того небыстрой игре.
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Давид Agabekyan
Ну так в Европе автоматические определения офсайда, а у на, даже линий нет
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Кино Музыка
Старый добрый ВАР.
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elMORRO
"А потом он же судит Суперкубок УЕФА: искры, огонь, бьются, борются – и нет желтых. Почему такой разный уровень борьбы он дает? "

так это разные виды спорта, сравнил рпл и суперкубок уефа) в разных видах спорта разное судейство, это абсолютно нормальное явление
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ghuyt
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Алекс Ну
Только у нас и после 6 минут просмотра, один хрен, могут как угодно интерпретировать момент. Уровень судейства не ноль, а минус один.
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Александр Колосов
Ответ Давид Agabekyan
Ну так в Европе автоматические определения офсайда, а у на, даже линий нет
Сначала правила откроют, почитают, потом линии нарисуют, далее консилиум. Как тут в полминуты уложиться?
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