Карасев о публикации переговоров судей с ВАР: «Это очеловечивает работу арбитра. Чем больше информации для людей, тем лучше»

Сергей Карасев поддержал идею РФС с публикацией переговоров судей с ВАР после матчей.

«По мне, так это отлично. Чем больше информации для людей, тем лучше. Это действительно что-то новое. Даже мои родные, моя сестра, когда услышали, спросили у меня: «Вы постоянно разговариваете, чему-то еще учите футболистов, говорите им, чтобы не нарушали?»

Для всех это была какая-то завеса, тайна. А теперь все открывается. Это очеловечивает работу арбитра, как мне кажется. Поэтому чем больше этого будет, тем лучше», — сказал арбитр.

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