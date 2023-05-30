«Ювентус» может подписать Пулишича, если он согласится снизить зарплату. «Челси» готов продать хавбека за 20 млн евро летом
«Ювентус» может подписать хавбека «Челси» Кристиана Пулишича.
По информации ESPN, «Челси» готов продать 24-летнего хавбека летом. За Пулишича планируют выручить как минимум 20 миллионов евро. Отмечается, что приход Маурисио Почеттино летом не повлиял на решение «Челси» по поводу будущего Пулишича.
Сообщается, что «Ювентус» наиболее близок к подписанию игрока, однако в этом случае его зарплата будет ниже, чем в «Челси», где он получает около 13 млн фунтов в год. К Пулишичу также проявляют интерес «МЮ», «Ньюкасл», «Наполи», «Милан» и «Галатасарай».
Контракт Пулишича с «Челси» истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел в АПЛ 24 матча, забив гол и отдав голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.
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Подать Пулю за 20ку
амирикяньцкий цирк, т.е. менешменд конечно, в действии 🤣🤣🤣
Не суперзвезды, но достойные ребята
Или...какие у вас критерии "более менее-нормальные"?