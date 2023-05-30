«Ювентус» может подписать Пулишича, если он согласится снизить зарплату. «Челси» готов продать хавбека за 20 млн евро летом

«Ювентус» может подписать хавбека «Челси» Кристиана Пулишича.

По информации ESPN, « » готов продать 24-летнего хавбека летом. За Пулишича планируют выручить как минимум 20 миллионов евро. Отмечается, что приход Маурисио Почеттино летом не повлиял на решение «Челси» по поводу будущего Пулишича.

Сообщается, что « » наиболее близок к подписанию игрока, однако в этом случае его зарплата будет ниже, чем в «Челси», где он получает около 13 млн фунтов в год. К также проявляют интерес «МЮ», «Ньюкасл», «Наполи», «Милан» и «Галатасарай».

Контракт Пулишича с «Челси» истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел в 24 матча, забив гол и отдав голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте