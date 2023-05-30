«Ювентус» может подписать Пулишича, если он согласится снизить зарплату. «Челси» готов продать хавбека за 20 млн евро летом

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристиан Пулишич деньги Футбол

«Ювентус» может подписать хавбека «Челси» Кристиана Пулишича.

По информации ESPN, «Челси» готов продать 24-летнего хавбека летом. За Пулишича планируют выручить как минимум 20 миллионов евро. Отмечается, что приход Маурисио Почеттино летом не повлиял на решение «Челси» по поводу будущего Пулишича.

Сообщается, что «Ювентус» наиболее близок к подписанию игрока, однако в этом случае его зарплата будет ниже, чем в «Челси», где он получает около 13 млн фунтов в год. К Пулишичу также проявляют интерес «МЮ», «Ньюкасл», «Наполи», «Милан» и «Галатасарай».

Контракт Пулишича с «Челси» истекает в июне 2024 года.  В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел в АПЛ 24 матча, забив гол и отдав голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

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16 комментариев

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Metalloid
За 20? Его же брали за 60, вроде? Сейчас будет распродажа, видимо, по низким ценам и Лемпард бесплатно к каждой покупке.
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Tiestorzn17
За эти деньги отличная сделка для Ювентуса.
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Abu Ibrahim
Ответ Олег Комисаров
Дортмунд обратно заберет и через два года продаст обратно в два раза дороже
с зарплатой в 13 млн врядли он им интересен , на эти деньги они возьмут 6 Мукунк.
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Олег Комисаров
Дортмунд обратно заберет и через два года продаст обратно в два раза дороже
+2
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headmaster
Абсолютно не прижился в Челси и АПЛ. 1 удачный матч, а потом 10 тухлых. Продажа - логичное решение
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<~Inter~>
Чтобы он в навесы у Аллегри играл?
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-2
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Томаш Спенсер
Купить гордость украины с навыками футболиста уровня свина борьки за 100 лямов
Подать Пулю за 20ку
амирикяньцкий цирк, т.е. менешменд конечно, в действии 🤣🤣🤣
+2
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Антон Круть
Ответ Pitkin
У американцев был вообще в истории США какой более-менее нормальный футболист? Они только в баскетболе первые, даже не в хоккее.
Ховард, Демси, Брэдли, Алтидор, Донован - вполне нормальные футболисты.
Не суперзвезды, но достойные ребята
Или...какие у вас критерии "более менее-нормальные"?
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Kubinec_
если бы Ювентус мог сейчас платить такую большую зп, то сохранил бы Рабьо
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Born is the King
ESPN это источник уровня Сана и Мунды.
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d.xoxlov
Это Джунтоли уже интересуется? Как-то непохоже на него. Да и 20 за год контракта – такое себе. Там остатки амортизации 15 или 10 должны быть.
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Dmitry Orlov
Ответ Pitkin
У американцев был вообще в истории США какой более-менее нормальный футболист? Они только в баскетболе первые, даже не в хоккее.
Дест - более менее нормальный? Маккенни - более менее нормальный? Рейна из Боруссии - более менее нормальный?
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