Жена Рико, упавшего с лошади: «Серхио общается с нами, называет по имени. Но не думаю, что он помнит о случившемся»

Жена Серхио Рико сообщила об улучшении самочувствия вратаря «ПСЖ», упавшего с лошади.

«Серхио общается с нами, называет нас по имени и точно знает, кто мы. Его память в великолепном состоянии.

Надеюсь, его как можно скорее [выпишут из реанимации]. Но врачи должны быть уверены, а они еще не решили. Мы им доверяем.

Я не думаю, что он помнит [о несчастном случае], нам придется подождать, пока он не сможет полноценно изъясняться. Мы просто стараемся сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно и спокойно», – сказала Альба Сильва.

Рико вышел из комы. Уже узнал семью и общается жестами