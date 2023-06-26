Жена Рико, упавшего с лошади: «Серхио общается с нами, называет по имени. Но не думаю, что он помнит о случившемся»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Серхио Рико Здоровье Футбол

Жена Серхио Рико сообщила об улучшении самочувствия вратаря «ПСЖ», упавшего с лошади.

«Серхио общается с нами, называет нас по имени и точно знает, кто мы. Его память в великолепном состоянии.

Надеюсь, его как можно скорее [выпишут из реанимации]. Но врачи должны быть уверены, а они еще не решили. Мы им доверяем.

Я не думаю, что он помнит [о несчастном случае], нам придется подождать, пока он не сможет полноценно изъясняться. Мы просто стараемся сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно и спокойно», – сказала Альба Сильва.

Рико вышел из комы. Уже узнал семью и общается жестами

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2 комментария

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Фарид Харисов
Сегодня за футбольную ветку отвечает какой-то совсем зелёный автор.

Мусорно написанные заголовки, что в новости про Винисиуса, что про жену Рико, упавшего с лошади. Да и про Хави, который должен сам делиться возросшей зарплатой тоже не очень.

Фейспалм.

П.С Александр Суряев, удачи тебе, надеюсь набьешь руку и станешь писать понятнее. Если нет нужного опыта, то лучше писать сухо и кратко, но по фактам. Всё в один заголовок не уместить, для этого нужен опыт и талант.
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Dmitriy Racheev
Ответ Фарид Харисов
Сегодня за футбольную ветку отвечает какой-то совсем зелёный автор. Мусорно написанные заголовки, что в новости про Винисиуса, что про жену Рико, упавшего с лошади. Да и про Хави, который должен сам делиться возросшей зарплатой тоже не очень. Фейспалм. П.С Александр Суряев, удачи тебе, надеюсь набьешь руку и станешь писать понятнее. Если нет нужного опыта, то лучше писать сухо и кратко, но по фактам. Всё в один заголовок не уместить, для этого нужен опыт и талант.
Важно уметь говорить на одном языке с потребителем
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