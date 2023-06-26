Жена Рико, упавшего с лошади: «Серхио общается с нами, называет по имени. Но не думаю, что он помнит о случившемся»
Жена Серхио Рико сообщила об улучшении самочувствия вратаря «ПСЖ», упавшего с лошади.
«Серхио общается с нами, называет нас по имени и точно знает, кто мы. Его память в великолепном состоянии.
Надеюсь, его как можно скорее [выпишут из реанимации]. Но врачи должны быть уверены, а они еще не решили. Мы им доверяем.
Я не думаю, что он помнит [о несчастном случае], нам придется подождать, пока он не сможет полноценно изъясняться. Мы просто стараемся сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно и спокойно», – сказала Альба Сильва.
Мусорно написанные заголовки, что в новости про Винисиуса, что про жену Рико, упавшего с лошади. Да и про Хави, который должен сам делиться возросшей зарплатой тоже не очень.
Фейспалм.
П.С Александр Суряев, удачи тебе, надеюсь набьешь руку и станешь писать понятнее. Если нет нужного опыта, то лучше писать сухо и кратко, но по фактам. Всё в один заголовок не уместить, для этого нужен опыт и талант.