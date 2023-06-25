Новый гендиректор «Баварии» Дрезен: «Нам не нужны наемники, меняющие клуб каждые два года. Нам нужны преданные игроки»
Новый гендиректор «Баварии» заявил, что клубу не нужны наемники.
Нам не нужны наемники, которые каждые два года меняют клуб.
Нам нужны игроки, излучающие энергию, преданные «Баварии» и ее болельщикам», – заявил Ян-Кристиан Дрезен.
Академия "Шальке", к примеру, за это время - Мануэль Нойер, Юлиан Дракслер, Месут Озил, Жоэль Матип, Лерой Сане. Пришедший 18 летним юнцом воспитанник "Бохума" Леон Горетцка за пять лет сделал себе имя тоже в Гельзенкирхене.
А насчёт игроков, не понял в чем крутость игроков, как ты говоришь, которые уйдут через 2 сезона? Сам пример Баварии показывает, что Роббен, Тьяго, Левандовский, Рибери, Мюллер, Нойер, Швайнштайгер, Лам, Боатенг, Рафинья, Киммих, Мартинез, Алаба, Коман и др. с годами не утихли свои эмоции к ЛЧ и у них много как минимум полуфиналов в турнире. А по твоему из-за того что у них может спадать мотивация, их должны были продать через 2 года и искать новых?