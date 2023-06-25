Новый гендиректор «Баварии» Дрезен: «Нам не нужны наемники, меняющие клуб каждые два года. Нам нужны преданные игроки»

Теги Бавария бундеслига Германия трансферы Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Новый гендиректор «Баварии» заявил, что клубу не нужны наемники.

Нам не нужны наемники, которые каждые два года меняют клуб.

Нам нужны игроки, излучающие энергию, преданные «Баварии» и ее болельщикам», – заявил Ян-Кристиан Дрезен.

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24 комментария

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ariuntrius
Самого уже не будет через два года
+30
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Evgen_Hazard
Тогда обратитесь в академию и ищите там преданность.
+19
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ReL
Испугался переворота?
+11
-2
+9
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Ilya63
Ответ Ilya63
Кстати, спорный вопрос на мой взгляд. Вот кто больше пользы принесёт - сильный чувак, который может уйти через 2-3 года (ну там мечта за Реал/Барселону играть или в АПЛ позовут на классный контракт), но у него нет перенасыщения победами в Бундеслиге или тоже классный игрок, которого всё устраивает в хорошей для жизни стране, но который вот уже 5-8 лет эти салатницы берёт и как-то внутренний чемп ему пофиг почти? Да, есть ЛЧ, где они по идее мотивированы одинаково д. б. - но, пардон, там многое от удачи зависит в этом сложном турнире, плюс не думаю, что даже проф. спортсмену реально подводить себя на пик формы (физической и ментальной) конкретно к матчам Лиги Чемпионов если на БЛ у него не сильно "стоит" уже.
А, главное забыл! Принцип дурной как минимум потому, что ты это всё равно заранее не спрогнозируешь! Ну как ты гарантируешь "преданность" новичка? Ипотеку в Мюнхене на него оформишь? )))
+2
-1
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Metalloid
Ответ Ilya63
Кстати, спорный вопрос на мой взгляд. Вот кто больше пользы принесёт - сильный чувак, который может уйти через 2-3 года (ну там мечта за Реал/Барселону играть или в АПЛ позовут на классный контракт), но у него нет перенасыщения победами в Бундеслиге или тоже классный игрок, которого всё устраивает в хорошей для жизни стране, но который вот уже 5-8 лет эти салатницы берёт и как-то внутренний чемп ему пофиг почти? Да, есть ЛЧ, где они по идее мотивированы одинаково д. б. - но, пардон, там многое от удачи зависит в этом сложном турнире, плюс не думаю, что даже проф. спортсмену реально подводить себя на пик формы (физической и ментальной) конкретно к матчам Лиги Чемпионов если на БЛ у него не сильно "стоит" уже.
Да его слова обычный популизм, не более.
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Пирс Морган
Не знаю насчёт игроков, но одного тренера уже предали
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Dm Laz
Комментарий удален пользователем
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LaffyTaffy
Возвращайте тогда Бадштуберов и Келей
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donatodonatore
А сам будет набирать таких же игроков
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гилберт
Ну так предайте игроков.
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waleri
Ответ Evgen_Hazard
Тогда обратитесь в академию и ищите там преданность.
Не работает. За крайние 15 лет только Томас Мюллер.
Академия "Шальке", к примеру, за это время - Мануэль Нойер, Юлиан Дракслер, Месут Озил, Жоэль Матип, Лерой Сане. Пришедший 18 летним юнцом воспитанник "Бохума" Леон Горетцка за пять лет сделал себе имя тоже в Гельзенкирхене.
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vova123456
Ответ Ilya63
Кстати, спорный вопрос на мой взгляд. Вот кто больше пользы принесёт - сильный чувак, который может уйти через 2-3 года (ну там мечта за Реал/Барселону играть или в АПЛ позовут на классный контракт), но у него нет перенасыщения победами в Бундеслиге или тоже классный игрок, которого всё устраивает в хорошей для жизни стране, но который вот уже 5-8 лет эти салатницы берёт и как-то внутренний чемп ему пофиг почти? Да, есть ЛЧ, где они по идее мотивированы одинаково д. б. - но, пардон, там многое от удачи зависит в этом сложном турнире, плюс не думаю, что даже проф. спортсмену реально подводить себя на пик формы (физической и ментальной) конкретно к матчам Лиги Чемпионов если на БЛ у него не сильно "стоит" уже.
Не думаю что отсутствие слишком большой мотивации в Бундеслиге может переносится и на Лигу Чемпионов, ведь с тех пор как Бавария выигрывает салатницы год за годом, у неё 2 ЛЧ и больше только у Реала.
А насчёт игроков, не понял в чем крутость игроков, как ты говоришь, которые уйдут через 2 сезона? Сам пример Баварии показывает, что Роббен, Тьяго, Левандовский, Рибери, Мюллер, Нойер, Швайнштайгер, Лам, Боатенг, Рафинья, Киммих, Мартинез, Алаба, Коман и др. с годами не утихли свои эмоции к ЛЧ и у них много как минимум полуфиналов в турнире. А по твоему из-за того что у них может спадать мотивация, их должны были продать через 2 года и искать новых?
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Bayern Munich Mia San Mia
Ответ che kaif
Преданные априори не могут быть когда бегут из Дортмунда в баварию за 0 евро
А как насчёт Зюле, который сбегает свободным агентом из Баварии в Дортмунд?
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