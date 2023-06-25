Новый гендиректор «Баварии» Дрезен: «Нам не нужны наемники, меняющие клуб каждые два года. Нам нужны преданные игроки»

Новый гендиректор «Баварии» заявил, что клубу не нужны наемники.

Нам не нужны наемники, которые каждые два года меняют клуб.

Нам нужны игроки, излучающие энергию, преданные «Баварии» и ее болельщикам», – заявил Ян-Кристиан Дрезен.