«Краснодар» после ошибки Сафонова пропустил от «Ахмата». Вратарь потерял мяч, обыгрывая Альсултанова

Теги премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Владислав Камилов Матвей Сафонов Ислам Альсултанов Футбол

Матвей Сафонов совершил результативную ошибку в матче «Краснодара» с «Ахматом».

На 70-й минуте вратарь в своей штрафной попал под прессинг со стороны форварда грозненцев Ислама Альсултанова, попытался при помощи разворота избежать подката и потерял мяч, после чего хозяева сравняли счет – 1:1.

Гол забил полузащитник Владислав Камилов.

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Наверное, это болельщики что-то неприятное кричали Моте и заставили его ошибиться
+18
0
+18
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kacnep
У нас во дворе так играют
+7
0
+7
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Valeriy Komarow
Ответ Ебздрогыч
Наверное, это болельщики что-то неприятное кричали Моте и заставили его ошибиться
Кричали: -- Мотя сделай вертушку?))
+6
0
+6
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Max Zhomkov
о очередной привоз от Сафонова. Какой это уже за сезон, третий четвертый ?
+5
0
+5
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Adjusted
Ошибка на 50 миллионов.
+4
0
+4
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Виталий Киселев
Сафонов на месте
+3
0
+3
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Фут.Боль
Ответ Виталий Киселев
Сафонов на месте
Нет, он крутился, я видел.
+3
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Гамарджоба Генацвале
Просто Матвей уже в отпуске. Изобразил штопор, открывающий бутылочку "Дом Периньо́н".
+2
0
+2
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*Василёк*
Мотя звезду словил, а Агкацев играет получше.
+2
0
+2
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arsenal.ave
Сафонов это краснодарская священная корова. Свой воспитанник, капитан, игрок сборной ( если она еще есть) хоть с десяток раз так ошибется, все равно в старте будет играть, не справедливо!
+3
-1
+2
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Николай Иванов
А ведь было время, когда на голубом глазу Краснодар пытался втюхать Сафонова Зениту за 50 млн евро.)))
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Георгий Михеев
Лопух Матвейка. Я вот всегда знаю, когда в раме стою. Бежит на тебя игрок врагов - выноси первым касанием куда подальше, а дальше полевые разберутся.
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Пахом Иванов
галицкий бы наконец толкового тренера взял, а не обещал этому физруку какие-то трансферы за победу в кубке, разве его можно выиграть ставя слабого вратаря в важный момент для клуба
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vikluk
Можно было просто выбить, а не рисковать. Ивич учит и требует от вратарей хорошо играть ногами. Увы Матвей опростоволосился. После его ошибки и второй гол влетел - так чаще всего и бывает. Грустно.
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Лурц
Я надеюсь, что Ивич надаёт подсрачников Сафонову.
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vikluk
Ответ Гамарджоба Генацвале
Просто Матвей уже в отпуске. Изобразил штопор, открывающий бутылочку "Дом Периньо́н".
Неудачно открыл...
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Пахом Иванов
Ответ arsenal.ave
Сафонов это краснодарская священная корова. Свой воспитанник, капитан, игрок сборной ( если она еще есть) хоть с десяток раз так ошибется, все равно в старте будет играть, не справедливо!
другие бы тоже играли, но полевики там неизбежно травмируются и регулярно, а этот как из состава выпадет, только если однажды за свои косяки не получит по бошке
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ arsenal.ave
Сафонов это краснодарская священная корова. Свой воспитанник, капитан, игрок сборной ( если она еще есть) хоть с десяток раз так ошибется, все равно в старте будет играть, не справедливо!
Ивич допустит большую ошибку,если поставит Сафонова в финале,а Галицкий,если не продаст его в межсезонье.Наступят на те же грабли,что и с Шапи,которого можно было кому нибудь вовремя втюхать.
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ arsenal.ave
Сафонов это краснодарская священная корова. Свой воспитанник, капитан, игрок сборной ( если она еще есть) хоть с десяток раз так ошибется, все равно в старте будет играть, не справедливо!
Какой десяток? У него результативные ошибки почти в каждом матче!
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Пахом Иванов
Ответ nelmaa1950@mail.ru
Ивич допустит большую ошибку,если поставит Сафонова в финале,а Галицкий,если не продаст его в межсезонье.Наступят на те же грабли,что и с Шапи,которого можно было кому нибудь вовремя втюхать.
поставит и проиграет, я бы сказал, а это одно и то же, да и ивича в отставку тогда, федотов сходу и серебро и кубок может взять, при этом идя по пути рпл, выбросив тот же краснодар весной. еще и сочи ко второму приведя до этого, пока эти все пыжатся добраться до вожделенного вице-чемпионства, а этому давать "поработать" исход будет тот же, тем более жмот галицкий опять постелил соломку и купит игроков только после трофея, скажите зине как сначала побеждать, потом покупать
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