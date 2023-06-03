«Краснодар» после ошибки Сафонова пропустил от «Ахмата». Вратарь потерял мяч, обыгрывая Альсултанова
Матвей Сафонов совершил результативную ошибку в матче «Краснодара» с «Ахматом».
На 70-й минуте вратарь в своей штрафной попал под прессинг со стороны форварда грозненцев Ислама Альсултанова, попытался при помощи разворота избежать подката и потерял мяч, после чего хозяева сравняли счет – 1:1.
Гол забил полузащитник Владислав Камилов.
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