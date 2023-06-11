Сафонов о финале Кубка: «Мне тяжелее смотреть со стороны, но на поле сильнейшие. В ЛЧ уныло было, здесь поинтереснее пока»

Матвей Сафонов сравнил финалы Фонбет Кубка России и Лиги чемпионов.

– Насколько тяжело смотреть матч со скамейки?

– Действительно, мне тяжелее смотреть со стороны, чем участвовать, но я верю, что состав, который вышел, – это сильнейшие футболисты, которыми мы владеем.

Я болею за клуб и команду. Это моя мечта – получить первый трофей. Мы все на скамейке тоже в игре, подбадриваем и помогаем.

– Круче ли смотрится, чем финал ?

– Конечно! Там уныло все было, а здесь поинтереснее пока. Посмотрим, как будет в итоге, – сказал вратарь «Краснодара» в эфире «Матч ТВ».

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Фонбет Кубок России. Финал. ЦСКА против «Краснодара». 1:0 – Чалов забил с пенальти. Онлайн-трансляция