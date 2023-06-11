Сафонов о финале Кубка: «Мне тяжелее смотреть со стороны, но на поле сильнейшие. В ЛЧ уныло было, здесь поинтереснее пока»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Матвей Сафонов сравнил финалы Фонбет Кубка России и Лиги чемпионов.

– Насколько тяжело смотреть матч со скамейки?

– Действительно, мне тяжелее смотреть со стороны, чем участвовать, но я верю, что состав, который вышел, – это сильнейшие футболисты, которыми мы владеем.

Я болею за клуб и команду. Это моя мечта – получить первый трофей. Мы все на скамейке тоже в игре, подбадриваем и помогаем.

– Круче ли смотрится, чем финал Лиги чемпионов?

– Конечно! Там уныло все было, а здесь поинтереснее пока. Посмотрим, как будет в итоге, – сказал вратарь «Краснодара» в эфире «Матч ТВ».

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Фонбет Кубок России. Финал. ЦСКА против «Краснодара». 1:0 – Чалов забил с пенальти. Онлайн-трансляция

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22 комментария

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Злобный Конь
Он не просто средненький вратарь,но и вообще по жизни б0лван...
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Hong Kil
С таким конкурентом за место в воротах, тебе еще долго давать интервью со скамейки.
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ЗЕНИТ65
Ответ Злодей Спб
У Сафонова сейчас проблемы психологического плана, вообще никакой уверенности в нём нет, плюс постоянные привозы. А раньше на кураже мог в одиночку остановить весь атакующий потенциал Зенита. Особенно, когда Краснодар дома играл. Думаю, Сафонов вычеркнут из шорт-листа Зенит навсегда. Зачем платить безумные деньги, если по итогу можно получить вратаря, который в воротах и на выходах стал не лучше Кержа.
Что он там и когда мог остановить? Когда четвёрку вынимал?
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Злобный Конь
Не,ну если бы вчера в воротах одного из финалистов ЛЧ играл бы вот такой Кариус на минималках как этот Сафонов - тогда было весело. Несуразно,глупо,с кучей ошибок,но не уныло. Да , Мотя?
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василий иванов
Ответ Фан Рубина
Он прав. Видел оба матча и кубок на голову выше по содержанию игры и её разнообразию. В ЛЧ какая-то суета пустая была, скукота (и это не скукота, которая бывает на матчах с противостоянием великих футбольных умов, а от слабой игры) и неспособность выходить из обороны. Немудрено - тут в финале играют клубы сильнейшей лиги мира - РПЛ, а в ЛЧ играли распиаренные, с завышенным ценником, но более чем посредственные по меркам РПЛ команды.
слишком много сарказма, многие спортсовцы не смогут его переварить.
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Злодей Спб
У Сафонова сейчас проблемы психологического плана, вообще никакой уверенности в нём нет, плюс постоянные привозы.

А раньше на кураже мог в одиночку остановить весь атакующий потенциал Зенита. Особенно, когда Краснодар дома играл.

Думаю, Сафонов вычеркнут из шорт-листа Зенит навсегда. Зачем платить безумные деньги, если по итогу можно получить вратаря, который в воротах и на выходах стал не лучше Кержа.
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damondiamond
если бы такой футбол показывали лучшие команды Европы, то я бы не увлекался и точно не смотрел футбол, у Сафонова, видимо, по-другому, он же получает деньги)
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василий иванов
назвать напряженный и неожиданно интересный финал ЛЧ скучным, может только унылый, недалекий и переоцененный игрок. Типичный представитель РПЛ.
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Екн Лор
Краснодар ещё пару лет назад мог продать Сафонова Зениту за 20-30 млн, а теперь он самим уже не нужен особо
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T622222
Ну так конечно сравнил ЛЧ и Кубок 🤣💦💦
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Игорь Пичугин
Ну Матвей сравнил палец с ####!
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Павел Колесников
Сити, Интер, вы унылые. Тренируйтесь!
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лучший вратарь на лавке...ахахахха
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Фан Рубина
Он прав. Видел оба матча и кубок на голову выше по содержанию игры и её разнообразию. В ЛЧ какая-то суета пустая была, скукота (и это не скукота, которая бывает на матчах с противостоянием великих футбольных умов, а от слабой игры) и неспособность выходить из обороны.

Немудрено - тут в финале играют клубы сильнейшей лиги мира - РПЛ, а в ЛЧ играли распиаренные, с завышенным ценником, но более чем посредственные по меркам РПЛ команды.
+6
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xoms
Удачи парню, действительно подавад большие надежды, но что то в нём сломалось, может ещё вернётся хоть на средней уровень, а пока сплошь ошибки и нервозность. Стоит наверное имидж менять а не бородку дальше отращивать
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Жесткий Костас
ДаРтаньчн спекся
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Спартак Уокер
В ЛЧ было интереснее чем в сейчас в кубке
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Полуэктов Пётр
Ответ Злобный Конь
Не,ну если бы вчера в воротах одного из финалистов ЛЧ играл бы вот такой Кариус на минималках как этот Сафонов - тогда было весело. Несуразно,глупо,с кучей ошибок,но не уныло. Да , Мотя?
Онана ведь и играл.
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ilovefcb
Ответ Полуэктов Пётр
Онана ведь и играл.
Онана шикарный вратарь, да, может быть, не такой безупречный, как Эдерсон, Куртуа, МАТШ или Аллиссон, но он молод и прогрессирует, даже упоминать в одном предложении нельзя с Лорисом.
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Полуэктов Пётр
Ответ ilovefcb
Онана шикарный вратарь, да, может быть, не такой безупречный, как Эдерсон, Куртуа, МАТШ или Аллиссон, но он молод и прогрессирует, даже упоминать в одном предложении нельзя с Лорисом.
На мой взгляд он просто клоун и самое слабое звено в Интере. Он очень часто допускает какие-то максимально нелепые вещи. Как говорил Маслаченко: уровень вратаря определяется не по тому, какие мячи он вытаскивает, а по тому, какие пропускает.
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