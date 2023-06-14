Малафеев об Агкацеве: «Хорошая конкуренция, которая подстегнет Сафонова лучше себя проявлять»

Теги Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Станислав Агкацев Футбол

Вячеслав Малафеев оценил перспективы голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Молодой, перспективный голкипер, набирающийся опыта и создающий конкуренцию. Хорошо, что молодым ребятам доверяют важные матчи.

Сравнивая с Сафоновым, то он последнее время играет нестабильно, с определенными ошибками. Но Агкацев — хорошая конкуренция, которая подстегнет Матвея лучше себя проявлять.

А так желаю удачи обоим вратарям», — сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России.

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3 комментария

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Даниил Гутин
Всё-таки на пенальти надо было выпускать Сафонова...
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Igbin
Ответ Даниил Гутин
Всё-таки на пенальти надо было выпускать Сафонова...
Да, но если бы Ивич выпустил Сафонова и все равно бы проиграли, многие бы сейчас возмущались, что надо было оставлять Агкацева.
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Кино Музыка
У Сафонова великолепные данные, но последний год он играл почему-то неровно. Что-то пошло не так во внутрекомандной химии. Если это продолжится, надо менять клуб. Только большой вопрос, на какой. Самый очевидный вариант с Зенитом и самый гибельный. Там все вратари деградируют до полного слома карьеры. В остальных главных клубах занято.
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