Малафеев об Агкацеве: «Хорошая конкуренция, которая подстегнет Сафонова лучше себя проявлять»

Вячеслав Малафеев оценил перспективы голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Молодой, перспективный голкипер, набирающийся опыта и создающий конкуренцию. Хорошо, что молодым ребятам доверяют важные матчи.

Сравнивая с Сафоновым, то он последнее время играет нестабильно, с определенными ошибками. Но Агкацев — хорошая конкуренция, которая подстегнет лучше себя проявлять.

А так желаю удачи обоим вратарям», — сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России.