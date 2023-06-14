Малафеев об Агкацеве: «Хорошая конкуренция, которая подстегнет Сафонова лучше себя проявлять»
Вячеслав Малафеев оценил перспективы голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.
«Молодой, перспективный голкипер, набирающийся опыта и создающий конкуренцию. Хорошо, что молодым ребятам доверяют важные матчи.
Сравнивая с Сафоновым, то он последнее время играет нестабильно, с определенными ошибками. Но Агкацев — хорошая конкуренция, которая подстегнет Матвея лучше себя проявлять.
А так желаю удачи обоим вратарям», — сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России.
3 комментария