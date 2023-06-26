Златан Ибрагимович: «Может, вернусь. Через месяц могу оказаться в тренировочном лагере «Милана»

Златан Ибрагимович рад, что фанаты «Милана» хотят его возвращения в клуб.

41-летний форвард завершил игровую карьеру по окончании сезона-2022/23.

«Я горжусь тем, что люди хотят видеть меня в «Милане», пускай даже в другой роли.

«Милан» остается в моем сердце. То, через что я прошел с этим клубом, остается со мной. И мне придает сил такая страсть фанатов.

Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере « », – сказал бывший игрок сборной Швеции.

Златан, Хоакин, Бэйл, Игуаин и еще 15 заметных игроков закончили. Провожаем!