Златан Ибрагимович: «Может, вернусь. Через месяц могу оказаться в тренировочном лагере «Милана»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович рад, что фанаты «Милана» хотят его возвращения в клуб.

41-летний форвард завершил игровую карьеру по окончании сезона-2022/23.

«Я горжусь тем, что люди хотят видеть меня в «Милане», пускай даже в другой роли.

«Милан» остается в моем сердце. То, через что я прошел с этим клубом, остается со мной. И мне придает сил такая страсть фанатов.

Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана», – сказал бывший игрок сборной Швеции.

Златан, Хоакин, Бэйл, Игуаин и еще 15 заметных игроков закончили. Провожаем!

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9 комментариев

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Zlatan Ibra
Ответ ljolik888
Хозяева Милана это позор футбола , поэтому каратисту пока туда не надо .
Он тхэквондист)
+8
-1
+7
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Zlatan Ibra
Отдохнул и восстановился за три недели. Не то, что некоторые, откладывают свой "kampf" из-за отпуска))
+5
-2
+3
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Игорь Новиков
Спасибо за все, но не надо.
+7
-4
+3
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Eziiko
Хочет переплюнють Буффона походу:)
0
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ljolik888
Хозяева Милана это позор футбола , поэтому каратисту пока туда не надо .
+3
-3
0
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Виталий Желтоусов
сериал про Ибру уже не так интересен как раньше.
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Dark.Babysitter
И кровать за 32К под постом кагбе намекает)
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Mega• Battman
Ответ Zlatan Ibra
Отдохнул и восстановился за три недели. Не то, что некоторые, откладывают свой "kampf" из-за отпуска))
спасибо за правду.
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