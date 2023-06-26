Хави на переговорах о контракте просит больше платить его штабу. «Барселона» считает, что тренер сам должен поделиться с помощниками возросшей зарплатой

Хави и «Барселона» ведут переговоры о продлении контракта.

Как утверждает Mundo Deportivo, главный тренер команды хочет, чтобы зарплата была повышена не только ему, но и его помощникам.

В клубе же считают, что именно должен будет делиться со своим штабом после того, как ему начнут платить больше.

Договор испанского специалиста с «блауграной» рассчитан до лета 2024 года.