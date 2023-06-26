Хави на переговорах о контракте просит больше платить его штабу. «Барселона» считает, что тренер сам должен поделиться с помощниками возросшей зарплатой

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави и «Барселона» ведут переговоры о продлении контракта.

Как утверждает Mundo Deportivo, главный тренер команды хочет, чтобы зарплата была повышена не только ему, но и его помощникам.

В клубе же считают, что именно Хави должен будет делиться со своим штабом после того, как ему начнут платить больше.

Договор испанского специалиста с «блауграной» рассчитан до лета 2024 года.

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9 комментариев

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Иван Баланар
как сказал классик: "можно постоянно смотреть на три вещи: огонь, воду, и то, как игроки с «днк Барсы» доят свой клуб в период кризиса 😸🤭"
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DolJun
прошел год, чави начал что-то подозревать)
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Born is the King
Не ,ну смешно же признайтесь) Барселона просто генератор мемов
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Cruel Snake
Сам поделится 😂😂 😂
Да и вообще работать только за еду и ДНК
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Сахарный ватник
ДНК, БЧК и рычаги.
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svft
типичный бчк
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Kaka_GOAT
барселона семья 👨‍❤️‍👨
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corazón blanco
Хави должен делиться - шикарный подход и надеждный, как швейцарские часы. А как руководство Барселоны это себе представляет?
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Вячеслав Новиков
Мне честно не понятно, при всём уважении, за что ему нужно платить больше?
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