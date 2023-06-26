Орлов о Малкоме: «Стал ходить на матчи из-за него и Клаудиньо. Ему лучше уйти для совершенствования, хорошо бы поиграть в Испании»

Геннадий Орлов считает, что Малкому нужно перейти в клуб из топ-5 лиг, чтобы развиваться.

«Малком может играть в европейском топ-клубе. Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в . Он прошел школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное – угадать с тренером. Желаю ему успехов, он отработал свой контракт. Для совершенствования ему лучше уйти.

Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи и . Они очень многое знают про футбол», – сказал Орлов.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Мир , забив 23 гола в 27 матчах турнира. Подробная статистика хавбека « » доступна здесь.