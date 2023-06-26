Орлов о Малкоме: «Стал ходить на матчи из-за него и Клаудиньо. Ему лучше уйти для совершенствования, хорошо бы поиграть в Испании»

Теги Зенит Ювентус премьер-лига Россия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Геннадий Орлов Малком Клаудиньо Футбол

Геннадий Орлов считает, что Малкому нужно перейти в клуб из топ-5 лиг, чтобы развиваться.

«Малком может играть в европейском топ-клубе. Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в Испании. Он прошел школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное – угадать с тренером. Желаю ему успехов, он отработал свой контракт. Для совершенствования ему лучше уйти.

Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и Клаудиньо. Они очень многое знают про футбол», – сказал Орлов.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах турнира. Подробная статистика хавбека «Зенита» доступна здесь.

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13 комментариев

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Ксяоми Ноутов
так уже поиграл)
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Кирилл.С-Пб
Пускай побегает ещё, в сборную и из РПЛ берут, а за и так хорошая
+3
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Ковид 07.10.52
Ответ ЗЕНИТ65
Сейчас смотрю Зенит - Ростов. Малком как щенков уделал трёх защитников и Песьякова.
Так одни дворняжки остались, породистых не осталось...вот и крутит...
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& Co1366
Малком в Испанию вряд-ли вернётся. Разве, что Германия, Италия.
+1
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ЗЕНИТ65
Сейчас смотрю Зенит - Ростов. Малком как щенков уделал трёх защитников и Песьякова.
+3
-2
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igls54
Вывод: -ГСО устал ходить на стадион из-за Малкома и хочет обратно к телевизору
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Сергей Жарковский
Так Малком пока не собирался уходить?!🇷🇺
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василий иванов
какую школу он прошел? посидел годик на скамейке.
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Mapku3
"Прошёл школу Барселоны" - не слишком громко сказано? Скорее прошёл школу Бордо! Ну и начальную Коринтиаса. А заиграть может в любой лиге. Главное не идти в "Интер Майами"!)))
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