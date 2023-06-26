Клубный чемпионат мира-2023 пройдет в Джидде с 12 по 22 декабря. Саудовская Аравия примет турнир впервые

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Клубный чемпионат мира в 2023 году пройдет в Джидде.

Решение было принято после визита делегации ФИФА в Саудовскую Аравию. Во ходе визита делегация посетила стадион «Спорт Сити» имени короля Абдаллы, стадион имени принца Абдаллы аль Фейсала, а также жилые и тренировочные помещения.

Матчи турнира пройдут с 12 по 22 декабря 2023 года. Отметим, что Саудовская Аравия примет клубный чемпионат мира впервые.

В этом году право выступать на клубном чемпионате мира от УЕФА получил «Манчестер Сити», выигравший Лигу чемпионов в сезоне-2022/23. Азию представит японский клуб «Урава Ред Даймондс», также на турнире сыграют египетский «Аль-Ахли», мексиканский «Леон», новозеландский «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Участник от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) – победитель Кубка Либертадорес – пока не определен.

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13 комментариев

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LaffyTaffy
Ответ angliiskiilion
изи для лысого шарлатана
Окленд остановит шарлатана
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angliiskiilion
изи для лысого шарлатана
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dimonivanov
как понимаю, это последний турнир в привычном формате
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Кашшай Чакырович
Ответ angliiskiilion
изи для лысого шарлатана
Легко для любого клуба из Европы ,потому что лучшие африканцы ,латиноамериканцы как раз и играют в Европе ,а если бы все оставились на своих континентах ,то борьба бы была точно !
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Кашшай Чакырович
Ответ Сикарио
Какой цирк, сначала купили клубы в Европе, потом купили УЕФА, потом купили ЧМ, потом купили титул ЧМ для игрока своего клуба и амбассадора страны, теперь покупают КЧМ. Не удивлюсь, если купят титул КЧМ для Аль-Иттихада. Арабы - вон из футбола!
Персонаж ,который молится на судейские кубки кашшаи ,а потом купленные золотые мячи для игроков судейского мешка ,говорит о про купили ,этот мир реально сошел с ума !Арабы молодцы в этом году показали ,что из себя представляют эти кубки кашшаи вынесли это судейское шапито так ,что даже руычным судьям судейского шапито не было за что зацепиться !и даже с кашшаи у этого судейского шапито 0 треблов ,это же стыд !
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Сикарио
Ответ Кашшай Чакырович
Персонаж ,который молится на судейские кубки кашшаи ,а потом купленные золотые мячи для игроков судейского мешка ,говорит о про купили ,этот мир реально сошел с ума !Арабы молодцы в этом году показали ,что из себя представляют эти кубки кашшаи вынесли это судейское шапито так ,что даже руычным судьям судейского шапито не было за что зацепиться !и даже с кашшаи у этого судейского шапито 0 треблов ,это же стыд !
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