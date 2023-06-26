Клубный чемпионат мира-2023 пройдет в Джидде с 12 по 22 декабря. Саудовская Аравия примет турнир впервые
Клубный чемпионат мира в 2023 году пройдет в Джидде.
Решение было принято после визита делегации ФИФА в Саудовскую Аравию. Во ходе визита делегация посетила стадион «Спорт Сити» имени короля Абдаллы, стадион имени принца Абдаллы аль Фейсала, а также жилые и тренировочные помещения.
Матчи турнира пройдут с 12 по 22 декабря 2023 года. Отметим, что Саудовская Аравия примет клубный чемпионат мира впервые.
В этом году право выступать на клубном чемпионате мира от УЕФА получил «Манчестер Сити», выигравший Лигу чемпионов в сезоне-2022/23. Азию представит японский клуб «Урава Ред Даймондс», также на турнире сыграют египетский «Аль-Ахли», мексиканский «Леон», новозеландский «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Участник от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) – победитель Кубка Либертадорес – пока не определен.
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