Клубный чемпионат мира-2023 пройдет в Джидде с 12 по 22 декабря. Саудовская Аравия примет турнир впервые

Клубный чемпионат мира в 2023 году пройдет в Джидде.

Решение было принято после визита делегации в Саудовскую Аравию. Во ходе визита делегация посетила стадион «Спорт Сити» имени короля Абдаллы, стадион имени принца Абдаллы аль Фейсала, а также жилые и тренировочные помещения.

Матчи турнира пройдут с 12 по 22 декабря 2023 года. Отметим, что Саудовская Аравия примет клубный чемпионат мира впервые.

В этом году право выступать на клубном чемпионате мира от УЕФА получил « », выигравший чемпионов в сезоне-2022/23. Азию представит японский клуб « », также на турнире сыграют египетский «Аль-Ахли», мексиканский « », новозеландский « » и « » из Саудовской Аравии. Участник от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) – победитель Кубка Либертадорес – пока не определен.