Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030. Власти считают, что конкурировать с Испанией, Португалией и Марокко невозможно (Marca)

Саудовская Аравия отказалась от идеи проведения чемпионата мира-2030.

Планировалось, что , и подадут совместную заявку на проведение .

Однако, как сообщает Marca, после детального изучения реальных возможностей саудовские власти пришли к выводу, что невозможно одержать верх над совместной заявкой Испании, Португалии и Марокко, учитывая ту работу, которую эти страны уже проделали.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в последние часы связывался с чиновниками из Греции и Египта, чтобы сообщить им, что страна не будет выдвигать свою кандидатуру на проведение чемпионата мира-2030.

Конкуренцию Испании, Португалии и Марокко все еще может составить заявка Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая. Хозяева турнира будут объявлены в 2024 году.

Отметим, что в новости Marca заявка Испании, Португалии и Марокко упоминается именно в таком виде, хотя в апреле премьер-министр сказал, что Украина остается частью заявки.