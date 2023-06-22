Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030. Власти считают, что конкурировать с Испанией, Португалией и Марокко невозможно (Marca)

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Саудовская Аравия отказалась от идеи проведения чемпионата мира-2030.

Планировалось, что Саудовская Аравия, Греция и Египет подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

Однако, как сообщает Marca, после детального изучения реальных возможностей саудовские власти пришли к выводу, что невозможно одержать верх над совместной заявкой Испании, Португалии и Марокко, учитывая ту работу, которую эти страны уже проделали.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в последние часы связывался с чиновниками из Греции и Египта, чтобы сообщить им, что страна не будет выдвигать свою кандидатуру на проведение чемпионата мира-2030.

Конкуренцию Испании, Португалии и Марокко все еще может составить заявка Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая. Хозяева турнира будут объявлены в 2024 году.

Отметим, что в новости Marca заявка Испании, Португалии и Марокко упоминается именно в таком виде, хотя в апреле премьер-министр Португалии сказал, что Украина остается частью заявки.

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21 комментарий

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Барсик Юрана
Аргентина и Уругвай должны быть в честь столетия
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alexandresong
Следующая новость "Нголо Канте и Карим Бензема выставлены на трансфер":)
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Pasta
Саудовский Принц не очень хорошо общается с престарелым Джо, а ведь мы знаем, что все европейские организации пляшут под дудку именно того, чего хотят США. США не особо любят сейчас своих песиков из Аравии, так как Саудовцы чет стали "немного брыкать", а белые господа из США такого не любят.
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Mechel**
Ответ Барсик Юрана
Аргентина и Уругвай должны быть в честь столетия
Какая Аргентина? Нищая страна с древними и дряхлыми эстадио
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Кокич
Про "часть заявки" это, конечно, сильно.
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Olegus7
А что там конкурировать? На «лапу» Чифиру отслюнявить и чемпионат у вас.
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Cearvm
А зачем звезд покупают в лигу? Без ЧМ идея совсем мимолетная какая-то.
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Фан Рубина
Ну так СА, Египет и Греция - уж очень нелепая логистика и расположение. Испания, Португалия, Марокко как-то кучнее, компактнее ("Украина" не нужна).
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Красная стрела
Ну и славно. Вот чего не хватает на Арабских чемпионатах, так это как раз легендарных стадионов, а не новостроек.
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King_X
А могли раньше смекнуть и объединить заявку с Украиной 😂😂
Все равно её кикнут из заявки португальцы и испанцы
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rej1sta
Ответ Temp LC
То что аргентина одна из самых преступных стран на равне с африканскими - ничего?
Ну, в Бразилии все намного хуже с преступностью, там же провели)
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