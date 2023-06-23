«Реал» объявит о продлении контракта с Модричем на следующей неделе

«Реал» подпишет новый контракт с Лукой Модричем.

Ожидается, что мадридский клуб объявит о продлении соглашения с 37-летним полузащитником на следующей неделе – в понедельник или вторник.

Вероятно, стороны подпишут договор еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Лука Модрич провел 33 матча, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

« » ранее подписал новые контракты с Дани Себальосом, Начо и Тони Кроосом.