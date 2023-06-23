«Реал» объявит о продлении контракта с Модричем на следующей неделе

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

«Реал» подпишет новый контракт с Лукой Модричем.

Ожидается, что мадридский клуб объявит о продлении соглашения с 37-летним полузащитником на следующей неделе – в понедельник или вторник.

Вероятно, стороны подпишут договор еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Лука Модрич провел 33 матча, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

«Реал» ранее подписал новые контракты с Дани Себальосом, Начо и Тони Кроосом.

9 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Олицетворение побед Реала последнего десятилетия. Играющая легенда, еще поможет клубу!
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0:4 на спотифай камп ноу
Модрич человек феномен, мало того что он играет 33 матча за сезон, так и во всех этих матчах он является штурманом атак Реала, бортовым компьютером, невероятно цепкий техничный и талантливый игрок, огромная честь и уважение ветерану Мадрида. На своей памяти я не припомню игрока 37 лет в Мадриде. Но Модрич даёт фору даже молодым. Глыба
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JENNINGS
Прекрасная новость! В свои 37 - по-прежнему в строю и в прекрасной форме! Никогда не перестану повторять: как же «Реалу» повезло с Модричем! И какое счастье было дважды вживую видеть его игру! Один из лучших ЦП в истории! Рад, что Лука остаётся ещё на год!
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Александр Ganzhin
Модричу нужно выдать пожизненный контракт , воплощение футбола и настоящего мадритиста
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Forte Live
Модрич - BMW #5, он просто неубиваем!) Не знаю, какой ещё вариант авто предложить для сравнения, но очень рад, что он попылит не на арабском полуострове, а в топ-клубе.
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Константин Эсперов
37 лет .... Воплощение воли.
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