«Реал» объявит о продлении контракта с Модричем на следующей неделе
«Реал» подпишет новый контракт с Лукой Модричем.
Ожидается, что мадридский клуб объявит о продлении соглашения с 37-летним полузащитником на следующей неделе – в понедельник или вторник.
Вероятно, стороны подпишут договор еще на один сезон.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Лука Модрич провел 33 матча, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.
«Реал» ранее подписал новые контракты с Дани Себальосом, Начо и Тони Кроосом.
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