«Динамо» предложили лучшего бомбардира «Сент-Труйдена» Брюно, игравшего в «Крыльях». Проблемой может стать возраст бельгийца – ему будет 32 в августе
«Динамо» может подписать нападающего «Сент-Труйдена» Джанни Брюно.
По информации «РБ Спорт», московскому клубу предложили услуги 31-летнего форварда. Отметим, что бельгиец выступал за «Крылья Советов» в 2016-2017 годах.
Сообщается, что проблемой может стать возраст Брюно, поскольку «Динамо» уже имеет в составе 33-летнего Федора Смолова.
В прошедшем сезоне Брюно забил 18 голов в 30 матчах чемпионата Бельгии, став лучшим бомбардиром команды. Его подробная статистика доступна здесь.
2) Вроде динамовцам в 2015 и забивал победный гол на 94й минуте 😂