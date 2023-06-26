«Динамо» предложили лучшего бомбардира «Сент-Труйдена» Брюно, игравшего в «Крыльях». Проблемой может стать возраст бельгийца – ему будет 32 в августе

«Динамо» может подписать нападающего «Сент-Труйдена» Джанни Брюно.

По информации «РБ Спорт», московскому клубу предложили услуги 31-летнего форварда. Отметим, что бельгиец выступал за « » в 2016-2017 годах.

Сообщается, что проблемой может стать возраст Брюно, поскольку « » уже имеет в составе 33-летнего .

В прошедшем сезоне забил 18 голов в 30 матчах чемпионата Бельгии, став лучшим бомбардиром команды. Его подробная статистика доступна здесь.