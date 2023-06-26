«Динамо» предложили лучшего бомбардира «Сент-Труйдена» Брюно, игравшего в «Крыльях». Проблемой может стать возраст бельгийца – ему будет 32 в августе

Теги Крылья Советов Федор Смолов премьер-лига Россия Сент-Труйден высшая лига Бельгия возможные трансферы Динамо Москва Джанни Брюно Футбол

«Динамо» может подписать нападающего «Сент-Труйдена» Джанни Брюно.

По информации «РБ Спорт», московскому клубу предложили услуги 31-летнего форварда. Отметим, что бельгиец выступал за «Крылья Советов» в 2016-2017 годах.

Сообщается, что проблемой может стать возраст Брюно, поскольку «Динамо» уже имеет в составе 33-летнего Федора Смолова.

В прошедшем сезоне Брюно забил 18 голов в 30 матчах чемпионата Бельгии, став лучшим бомбардиром команды. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Думаю это будут деньги на ветер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
слишком молодой для Д-намо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simplicissimus
Ну видит же футбольный бог, это лебединая песня парня) Он молодой и неизношенный не блистал, а тут сложились звезды так, что Сент-Трутень его команда, и выдал классный сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
1) Казалось, совсем недавно играл в Крыльях, а оказывается, до 2016/2017 - офигеть время летит
2) Вроде динамовцам в 2015 и забивал победный гол на 94й минуте 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
besaxara
На эти деньги лучше Тюкавину зарплату повысьте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
Ответ besaxara
На эти деньги лучше Тюкавину зарплату повысьте
не заслужил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий