«Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб (Фабио Алейшо)
Вендел может покинуть «Зенит» этим летом.
Как сообщает журналист Фабио Алейшо, сине-бело-голубые разрешили полузащитнику искать новый клуб, если он хочет уйти.
Однако пока официальных переговоров об уходе Вендела нет, поэтому он обязан вернуться в Россию по окончании отпуска. На данный момент ожидается, что он прибудет в расположение клуба.
Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.
В минувшем сезоне он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
Полную статистику 25-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.
Специальный корреспондент Иван Карпошиньо