«Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб (Фабио Алейшо)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел может покинуть «Зенит» этим летом.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, сине-бело-голубые разрешили полузащитнику искать новый клуб, если он хочет уйти.

Однако пока официальных переговоров об уходе Вендела нет, поэтому он обязан вернуться в Россию по окончании отпуска. На данный момент ожидается, что он прибудет в расположение клуба.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Полную статистику 25-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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36 комментариев

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Nogoi89
Ну, Зенит никого не держит, сто раз говорили, тем более есть Ду Кейрос на его место плюс минус. Вендел крутой игрок, мне очень нравится, но его можно продавать. Кого точно нельзя без 100 проц купленной равноценной замены - Барриоса.
+37
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Рискну предположить
У Боули намокли ладошки…
+31
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IceBear27
Отличный игрок. Но, если нет желания у него играть в Зените, то и удерживать не стоит)
+9
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SMART789
Объективно перерос уровень РПЛ, но уже и приезжал в статусе локальной звезды
+9
-2
+7
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fussballer
Ответ Caniball
Фабио Алейшо это журналист из Москвы?! На какое издание работает?!
Вестник Рио-де-Жанейро
+7
-1
+6
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Nick Crosier
Вполне можно и отпустить. Команде он помогал и приносил пользу. Если есть желание,то удачи. Не получится,думаю в Зените не сильно растроятся. Но за хорошую трансферную цену.
+5
0
+5
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karaDENIZZZ
Благодарен ему, что не ушел раньше. В любом случае спасибо за игру.
+5
-1
+4
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Никита Самарин
Ответ Nogoi89
Ну, Зенит никого не держит, сто раз говорили, тем более есть Ду Кейрос на его место плюс минус. Вендел крутой игрок, мне очень нравится, но его можно продавать. Кого точно нельзя без 100 проц купленной равноценной замены - Барриоса.
Ду Кейрос скорее замена Кузяеву (по функционалу), а на месте Вендела скорее будет играть Клаудиньо.
+4
-1
+3
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Фёдор Кузнецов
За 20-25 миллионов можно продать в топ4 лигу
+4
-2
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Сергей Жарковский
Жаль расставаться с хорошим игроком, но у каждого своя дорога! Успехов!👏
+3
-1
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gukmamop
видите, Зенит старается поддерживать интригу в чемпионате
+2
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Он хочет играть в ЛЧ, а Зенит этого не может сделать. Скоро и Клаудиньо с Малкомом уйдут
+8
-6
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savik-A.M.
Ответ Рискну предположить
У Боули намокли ладошки…
Венделл вряд-ли получил бы разрешение на работу в Англии.
+5
-3
+2
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Ivan Petrov
Ответ Caniball
Фабио Алейшо это журналист из Москвы?! На какое издание работает?!
Рио де Жанейро Экспресс
Специальный корреспондент Иван Карпошиньо
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ savik-A.M.
Венделл вряд-ли получил бы разрешение на работу в Англии.
Ибо не играл за сборную Бразилии.
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Nogoi89
Ответ Никита Самарин
Ду Кейрос скорее замена Кузяеву (по функционалу), а на месте Вендела скорее будет играть Клаудиньо.
Так, по позиции Кузяев и Вендел ЦПЗ. Просто из-за того, что Вендел техничнее, точнее бьёт и пасует и ленивее, он играет засчет своих плюсов, а Кузяев носится за троих, хотя тоже не сказать, что деревянный. Ду Кейроса надо ещё посмотреть, номинально он ЦПЗ, а какой у него функционал в реалиях нашей РПЛ увидим. Клауд сильно отличается от Вендела, он чистый АПЗ, когда Клауд играет глубже, Зенит теряет впереди.
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Ivan Petrov
Ответ Спартак Уокер
Так переворота же больше нет смысл ему уезжать ?
Хочет настоящие трофеи может выиграть,а не только картонные
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Verhovn
Ответ Ivan Petrov
Кузя отходит,Вендел бежит. Уже и Алип в Турцию билеты купил. Разваливается наш хехемон. Не зря Семачок заёрзал
Юморной ты наш. За минусами пришёл? Их есть у нас🤣
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SuperGrom
Ответ алексей любовь
Уйдет бесплатно в правилу ФИФА
он вроде как уже не может так как не пользовался раньше этой возможностью. там есть ряд ограничений этой лазейки от ФИФА
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ivanfedorov8888
зря уходит, мог бы с кекемоном в еврокубках пошуметь 😂
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Verhovn
Это будет потеря. Вендел не затеряется в любой лиге. Жаль, если так.
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Виталик Украинский
Зарема: оплачу билет в один конец и командировочные на три дня...
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алексей любовь
Уйдет бесплатно в правилу ФИФА
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Лев Каменев
Продадут за три копейки и начнут как всегда доказывать, что Зенит заработал на нём.
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Спартак Уокер
Так переворота же больше нет смысл ему уезжать ?
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