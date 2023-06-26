«Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб (Фабио Алейшо)

Вендел может покинуть «Зенит» этим летом.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, сине-бело-голубые разрешили полузащитнику искать новый клуб, если он хочет уйти.

Однако пока официальных переговоров об уходе нет, поэтому он обязан вернуться в Россию по окончании отпуска. На данный момент ожидается, что он прибудет в расположение клуба.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за « » во всех турнирах.

Полную статистику 25-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.