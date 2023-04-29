Директор «Зенита» Погорелов о будущем Малкома и Вендела: «Уверены, что ребята останутся»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Погорелов Малком Вендел Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» уверены, что Малком и Вендел останутся в клубе на следующий сезон.

– Много разговоров о том, что Малком и Вендел могут покинуть «Зенит» в конце сезона. Как это обсуждается в клубе? Есть ли нацеленность на то, чтобы их сохранить?

– В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе, – заявил исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.

Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го, Вендел – осенью 2020-го.

В этом сезоне на счету Малкома 21 гол и 7 результативных передач в 30 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Вендел провел 31 матч за клуб, забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи. 

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8 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Оба этих футболиста не раз заявляли об уважении к Зениту и благодарности за честное сотрудничество с обеих сторон,поэтому уход возможен при достойном предлодении,что скорее всего и было отражено в переподписанных минувшим летом контрактах.
Красть народное достояние теперь называется у газовых честным сотрудничеством....
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a.k.a. DRAGON0928
А зачем? Если есть реальный спрос от топов,то пусть пробуют
+3
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Сергей Жарковский
Два очень хороших футболиста цементируют основу Зенита! Если захотят уйти - это их решение, но команда не перестанет быть такой же сплоченной!👍
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damondiamond
на что надеется журналист, задавая такой вопрос?))
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Дмитрий9779
Оба этих футболиста не раз заявляли об уважении к Зениту и благодарности за честное сотрудничество с обеих сторон,поэтому уход возможен при достойном предлодении,что скорее всего и было отражено в переподписанных минувшим летом контрактах.
+4
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0
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Ковид 07.10.52
Странно, что братьями не назвал...
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Jacek Suomilinen
Ответ damondiamond
на что надеется журналист, задавая такой вопрос?))
Спортивные журналисты отличаются умом и сообразительностью
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