Директор «Зенита» Погорелов о будущем Малкома и Вендела: «Уверены, что ребята останутся»
В «Зените» уверены, что Малком и Вендел останутся в клубе на следующий сезон.
– Много разговоров о том, что Малком и Вендел могут покинуть «Зенит» в конце сезона. Как это обсуждается в клубе? Есть ли нацеленность на то, чтобы их сохранить?
– В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе, – заявил исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.
Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го, Вендел – осенью 2020-го.
В этом сезоне на счету Малкома 21 гол и 7 результативных передач в 30 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Вендел провел 31 матч за клуб, забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.
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