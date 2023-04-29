Директор «Зенита» Погорелов о будущем Малкома и Вендела: «Уверены, что ребята останутся»

В «Зените» уверены, что Малком и Вендел останутся в клубе на следующий сезон.

– Много разговоров о том, что и могут покинуть «Зенит» в конце сезона. Как это обсуждается в клубе? Есть ли нацеленность на то, чтобы их сохранить?

– В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе, – заявил исполнительный директор « » Максим Погорелов.

Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го, Вендел – осенью 2020-го.

В этом сезоне на счету Малкома 21 гол и 7 результативных передач в 30 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Вендел провел 31 матч за клуб, забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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