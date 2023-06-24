«МЮ» готов предложить «Интеру» 50 млн евро и бонусы за Онана. Трансфер может быть оформлен на следующей неделе

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Андре Онана.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, манкунианцы решили купить вратаря «Интера» в качестве замены Давиду Де Хеа. Вчера представители английского клуба связались с агентом Онана и сообщили ему, что скоро поступит предложение от «Юнайтед».

«МЮ» заявил, что готов предложить 50 миллионов евро и бонусы за голкипера. Трансфер может быть оформлен на следующей неделе. 

Будущее Де Хеа в «МЮ» «под большим вопросом». Клуб может подписать Райю, Онана или Кошту

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5 комментариев

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udiekemen
На данный момент намного лучше Де хеа
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Dm Kznts
не хочет ТХ португальского кипера
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Kubinec_
итальянские клубы как середняки после хорошего сезона в лч всех продают. скатился чемпионат
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wolkov
Ответ Dm Kznts
не хочет ТХ португальского кипера
португал на чме не впечатлил совсем, в лч тоже средне, так что не вижу причин платить за него 75м при возможности купить онану, знакомого этх, за полтинник
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