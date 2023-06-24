«МЮ» готов предложить «Интеру» 50 млн евро и бонусы за Онана. Трансфер может быть оформлен на следующей неделе

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Андре Онана.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, манкунианцы решили купить вратаря « » в качестве замены Давиду Де Хеа. Вчера представители английского клуба связались с агентом Онана и сообщили ему, что скоро поступит предложение от «Юнайтед».

«МЮ» заявил, что готов предложить 50 миллионов евро и бонусы за голкипера. Трансфер может быть оформлен на следующей неделе.

Будущее Де Хеа в «МЮ» «под большим вопросом». Клуб может подписать Райю, Онана или Кошту