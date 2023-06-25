Новое предложение из Саудовской Аравии не переубедило Массимилиано Аллегри.

Как передает инсайдер , главный тренер « » вновь ответил отказом «Аль-Хилалю». Он намерен продолжить работать в итальянском клубе.

Романо утверждает, что в четверг 55-летнему специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год. Вчера сообщалось, что речь шла о 30 млн за сезон и договоре до 2026 года.