Аллегри отклонил улучшенное предложение «Аль-Хилаля». Тренер сосредоточен на «Ювентусе»
Новое предложение из Саудовской Аравии не переубедило Массимилиано Аллегри.
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер «Ювентуса» вновь ответил отказом «Аль-Хилалю». Он намерен продолжить работать в итальянском клубе.
Романо утверждает, что в четверг 55-летнему специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год. Вчера сообщалось, что речь шла о 30 млн за сезон и договоре до 2026 года.
Ну а если вывезет, то может бить себя в грудь пяткой и говорить всем, какой он крутой и надеяться на новые большие контракты.
Если его брать, то потом хрен выгонишь. Кому это нужно?
Я иногда читаю отмазки аллегрифилов и диву даюсь.
Там и плохой состав(у остальных команд Италии суперзвёзды в составах похоже) и травматичность(в этом как-бы виноват и тренер тоже). То, что на тренировках нет никаких наигранных комбинаций и одна тактика игры вторым номером на любого соперника - так виноват оказывается тоже не тренер, а игроки. Как только игрок переходит в Юве, то сразу перестаёт хотеть играть в атаку, только есть желание отбиваться. Ну не заставишь и всё тут. Физически не вывозят - тоже виноват не тренер. Короче я не особо понимаю, чем должен заниматься в клубе тренер, но отвечать за физическое состояние игроков и тактическую выучку он не должен по логике максофилов.
Пацанов жалко, какой-то тотальный дискомфорт,от этой новости.
https://m.youtube.com/watch?v=INXVOgnqZh8&pp=ygUq0LHRgNC40LPQsNC00LAg0YLQstC-0Y4g0LYg0LzQsNGC0Ywg0LzQtdC8