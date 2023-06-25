Аллегри отклонил улучшенное предложение «Аль-Хилаля». Тренер сосредоточен на «Ювентусе»

Теги Ювентус серия А Италия Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Хилаль Массимилиано Аллегри Фабрицио Романо Футбол

Новое предложение из Саудовской Аравии не переубедило Массимилиано Аллегри.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер «Ювентуса» вновь ответил отказом «Аль-Хилалю». Он намерен продолжить работать в итальянском клубе.

Романо утверждает, что в четверг 55-летнему специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год. Вчера сообщалось, что речь шла о 30 млн за сезон и договоре до 2026 года.

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54 комментария

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Николай Корягин
Арабы всячески пытаются помочь Юве, но ничего не выходит
+102
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Vadja
Маньяки, сталкеры и домашние тираны никогда сами не оставят свою жертву.
+57
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savik-A.M.
да что ж тык не любишь Юве
+30
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Axmat Cecenov
Примите мой соболезнования болещики Юве
+20
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Zidane 21
он заевал уже)
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Juve164
Ответ Кирилл Алешин
Мда... Сосредоточен) Единственное я не понимаю,что его держит в клубе, кроме неустойки?
Последняя возможность реабилитировать себя, как топ-тренера. Если он провалит следующий сезон, то можно заканчивать карьеру тренера, в топ-клубы не позовут больше. Если сбежит, то тоже за ним будет шлейф неудачника, развалившего Юве окончательно и убежавшего за деньгами.
Ну а если вывезет, то может бить себя в грудь пяткой и говорить всем, какой он крутой и надеяться на новые большие контракты.
+16
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Святослав Федорович
Сочувствую Ювентини. Даже так его выгнать не получается
+12
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Woicekh Szczesny
Можно ему Лукашенко тоже позвонит, пожалуйста?
+13
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Фантом
Кажется, фанатам "Старой сеньоры" пора скидываться на улучшение предложения. Одни арабы столько не потянут. :)
+7
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Juve164
Да никому он не нужен. Нет у него никаких предложений. После последних двух сезонов никто в здравом уме не даст ему контракт.
Если его брать, то потом хрен выгонишь. Кому это нужно?
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Eduard Rastryopin
Упорный - хочет полностью добить.
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Александр Боровицкий
А зря! Фанаты образуются, если уйдет.
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stpn1503
Макси будь умницей хватай деньги и вали в Аравию
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Juve164
Ответ Кирилл Алешин
Любой другой тренер этот состав вывел бы на свой (другой) уровень,а при Аллегри что-то не очень выходит, только деградация. Пацанов жалко, какой-то тотальный дискомфорт,от этой новости.
Да ладно тебе. Всё ж хорошо.
Я иногда читаю отмазки аллегрифилов и диву даюсь.
Там и плохой состав(у остальных команд Италии суперзвёзды в составах похоже) и травматичность(в этом как-бы виноват и тренер тоже). То, что на тренировках нет никаких наигранных комбинаций и одна тактика игры вторым номером на любого соперника - так виноват оказывается тоже не тренер, а игроки. Как только игрок переходит в Юве, то сразу перестаёт хотеть играть в атаку, только есть желание отбиваться. Ну не заставишь и всё тут. Физически не вывозят - тоже виноват не тренер. Короче я не особо понимаю, чем должен заниматься в клубе тренер, но отвечать за физическое состояние игроков и тактическую выучку он не должен по логике максофилов.
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lovec23
Я простой болельщик и не особенно разбираюсь в тактике и стратегии . Я понимаю когда в лиге чемпионов условный порту или Вильярреал играют вторым номером , но со всеми возможностями Юве показывает очень скучный футбол . С возвращением Макса мне не нравится смотреть матчи его команды . Хочется конечно услышать мнение фанов команды , может их все устраивает
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zhenik7887@
Цену паразит набивает
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Руслан Ганбаров
Российских болельщиков со вчера надеждой кормят)))
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Андрюха с района
Правильно) Физрук Макс только начал)
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мс-мешок
молодец!! Юве нужно закапать глубже
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i love it
Ответ Николай Корягин
Арабы всячески пытаются помочь Юве, но ничего не выходит
когда-то был неплохим тренером а теперь превратился в динозавра всё хуже ситуация у Юве😥😥
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sp.msk.86
Ктонить объяснит почему именно его так пытаются вытащить?
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Born is the King
Как же он любит Юве. Не погнался за деньгами как наёмники Бензема или Брозович. В Баварии оценили бы
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Кирилл Алешин
Ответ Juve164
Последняя возможность реабилитировать себя, как топ-тренера. Если он провалит следующий сезон, то можно заканчивать карьеру тренера, в топ-клубы не позовут больше. Если сбежит, то тоже за ним будет шлейф неудачника, развалившего Юве окончательно и убежавшего за деньгами. Ну а если вывезет, то может бить себя в грудь пяткой и говорить всем, какой он крутой и надеяться на новые большие контракты.
Любой другой тренер этот состав вывел бы на свой (другой) уровень,а при Аллегри что-то не очень выходит, только деградация.
Пацанов жалко, какой-то тотальный дискомфорт,от этой новости.
+2
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FEF2
сначала хочет вырвать неустойку)
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max1983
Болельщики Ювентуса прямо сейчас:
https://m.youtube.com/watch?v=INXVOgnqZh8&pp=ygUq0LHRgNC40LPQsNC00LAg0YLQstC-0Y4g0LYg0LzQsNGC0Ywg0LzQtdC8
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