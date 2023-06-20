Филиппо Индзаги: «Аллегри положил конец моей карьере – он попросил «Милан» не продлевать мой контракт. Для меня это был удар»

Филиппо Индзаги заявил, что из-за Массимилиано Аллегри закончил карьеру раньше срока.

«Именно Аллегри положил конец моей карьере игрока. На самом деле, весной 2012 года мы с « » достигли соглашения о продлении моего контракта на один год. Я был бы важным связующим звеном в раздевалке, которая за короткое время потеряла , , , , Зеедорфа. Это были важные элементы, после которых осталась пустота. Я бы не стал выдвигать никаких претензий...

Галлиани был счастлив, что пришел к этому решение вместе со мной. Аллегри, в свою очередь, отверг это, он больше не хотел видеть меня в раздевалке и обратился к менеджеру с просьбой не продлевать мой контракт. Для меня это был удар», – написал бывший нападающий «Милана» в своей автобиографии.