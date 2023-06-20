Филиппо Индзаги: «Аллегри положил конец моей карьере – он попросил «Милан» не продлевать мой контракт. Для меня это был удар»

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Филиппо Индзаги заявил, что из-за Массимилиано Аллегри закончил карьеру раньше срока.

«Именно Аллегри положил конец моей карьере игрока. На самом деле, весной 2012 года мы с «Миланом» достигли соглашения о продлении моего контракта на один год. Я был бы важным связующим звеном в раздевалке, которая за короткое время потеряла Мальдини, Пирло, Несту, Гаттузо, Зеедорфа. Это были важные элементы, после которых осталась пустота. Я бы не стал выдвигать никаких претензий...

Галлиани был счастлив, что пришел к этому решение вместе со мной. Аллегри, в свою очередь, отверг это, он больше не хотел видеть меня в раздевалке и обратился к менеджеру с просьбой не продлевать мой контракт. Для меня это был удар», – написал бывший нападающий «Милана» в своей автобиографии.

18 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Оставшись в Юве, он положит еще немало концов...карьерам футболистов
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зато патриот
он родился в офсайде (с)САФ
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Los Galácticos
Ответ ApXuMaHqPuT
Пиппо было уже под 40 - дольше в Милане только Мальдини играл
Костакурта как и Мальдини играл всю карьеру в Милане до 41 года.
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vzi
Индзаги последние три года в Милане: 5-4-1 гол за сезон. 36, 37, 38 лет. По-любому надо было продлевать еще на год. Чтобы он гордый ноль оформил в графе забитые мячи.
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Амин Чич
Единственный нападающий который умудрялся не попадать в офсайды
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Alex Alex
он свой возраст видел? и сколько играл уже
какие претензии тут к Аллегри?
+6
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FEF2
Ответ Los Galácticos
Костакурта как и Мальдини играл всю карьеру в Милане до 41 года.
Помню как Билли в 41 бегал на фланге кажется в плейофф ЛЧ
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Aidos9419
ну он великий Пиппо гол, жаль что карьера после Милана не удалась, как игрока как и тренера..Так быстро исчез с поле зрения
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Kirkoroff
Удачи в тренерской карьере СуперПиппо. Человек из-за которого я полюбил футбол.
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savik-A.M.
Глянул ради любопытства , в последний сезон 7 игр и 1 гол , в предпоследний 6 и 2 , так смысл был продлевать ?
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ten Hag
Ответ Амин Чич
Единственный нападающий который умудрялся не попадать в офсайды
У него множество голов забито из офсайда :)
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Глеб Соболев
Ответ Alex Alex
он свой возраст видел? и сколько играл уже какие претензии тут к Аллегри?
так он и говорит на год. что такого, если дядька в раздевалке атмосферу делал бы
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Kirkoroff
Ответ Aidos9419
ну он великий Пиппо гол, жаль что карьера после Милана не удалась, как игрока как и тренера..Так быстро исчез с поле зрения
Да никуда он не исчез. Постоянно при деле. Пусть и в Серии В.
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