«Шамар проиграл конкуренцию Соболеву. Нужно соглашаться на 7 млн евро и усилить защиту и полузащиту». Гладилин о «Спартаке»

Валерий Гладилин предложил «Спартаку» продать Шамара Николсона.

«Если за него действительно заплатят 7 млн евро, то нужно соглашаться. В РПЛ Шамар конкуренцию не выдержал. Соболев играл больше, чем Николсон.

По сути, он конкуренцию и проиграл, ведь ставить сразу двоих таких крупных форвардов довольно сложно в основу. В « » на этой позиции есть молодые ребята-воспитанники, которым нужно дать шанс.

Если «Спартак» продаст Шамара, то эти деньги можно потратить на усиление команды, ведь есть слабые места. Это и средняя линия, и линия обороны. А атакующая линия и без Николсона выглядит очень прилично», – сказал экс-тренер «Спартака».

«Спартак» готов продать Николсона за 7+ млн евро. Форвардом интересуются в Бельгии и Турции (Sport24)