«Шамар проиграл конкуренцию Соболеву. Нужно соглашаться на 7 млн евро и усилить защиту и полузащиту». Гладилин о «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Шамар Николсон Футбол

Валерий Гладилин предложил «Спартаку» продать Шамара Николсона.

«Если за него действительно заплатят 7 млн евро, то нужно соглашаться. В РПЛ Шамар конкуренцию не выдержал. Соболев играл больше, чем Николсон.

По сути, он Александру конкуренцию и проиграл, ведь ставить сразу двоих таких крупных форвардов довольно сложно в основу. В «Спартаке» на этой позиции есть молодые ребята-воспитанники, которым нужно дать шанс.

Если «Спартак» продаст Шамара, то эти деньги можно потратить на усиление команды, ведь есть слабые места. Это и средняя линия, и линия обороны. А атакующая линия и без Николсона выглядит очень прилично», – сказал экс-тренер «Спартака».

«Спартак» готов продать Николсона за 7+ млн евро. Форвардом интересуются в Бельгии и Турции (Sport24)

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Если бы он хотел играть, он бы согласился уйти. А тут он сидит на зп, наслаждается жизнью
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
И на сдачу построить бассейн Соболеву для тренеровок
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Хороший игрок для ротации, довольно техничный, плюс конкуренция, повышающая мотивацию в том числе и Соболеву, который со своими дисквалификациями нуждается как минимум в дублере адекватного уровня.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
.Мало соглашаться Спартаку,Николсон сам не хочет з/п понижать в другом клубе,да и 7 за него вряд ли кто даст.
Да и Соболев не выглядит безальтернативным в КБ
Соболеву конкуренцию он создаёт,что для КБ хорошо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Павел Колесников
Если бы он хотел играть, он бы согласился уйти. А тут он сидит на зп, наслаждается жизнью
Он может досидеться до того что ему после Спартака вообще гроши предложат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ AminO2
Хороший игрок для ротации, довольно техничный, плюс конкуренция, повышающая мотивацию в том числе и Соболеву, который со своими дисквалификациями нуждается как минимум в дублере адекватного уровня.
Не напомните как дублер сыграл в плейофф кубка?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быкович
Ответ Дмитрий9779
.Мало соглашаться Спартаку,Николсон сам не хочет з/п понижать в другом клубе,да и 7 за него вряд ли кто даст. Да и Соболев не выглядит безальтернативным в КБ Соболеву конкуренцию он создаёт,что для КБ хорошо.
Отрадно что даже болельщик зенита пытается найти разумное в Спартаке!))Респект братан,вот серьёзно без иронии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Жаль что особо не заиграл в основе но как игрок замены подходит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей К
У Спартака не в атаке проблемы.
Все знают...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Ответ Зубы Дзюбы
Он может досидеться до того что ему после Спартака вообще гроши предложат.
Все к этому идет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ Зубы Дзюбы
Не напомните как дублер сыграл в плейофф кубка?
Всем очень понравилось как "дублер" в оптимальной форме сыграл в групповом турнире кубка. Хук справа так просто шедеврален.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Николай Корягин
И на сдачу построить бассейн Соболеву для тренеровок
О, если хороший бассейн будет - можно и Криштиану подписать)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий