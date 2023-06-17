Николсон отказал «Андерлехту» из-за снижения зарплаты на 400 000 евро в год. «Спартак» мог выручить 5 млн евро
Шамар Николсон не стал отказываться от 400 тысяч евро ради игры в Бельгии.
Как сообщает Metaratings, «Андерлехт» был готов платить форварду 1,4 млн евро, в то время как в «Спартаке» ему полагается 1,8 млн (без учета бонусов).
В результате трансфера красно-белые могли выручить 5 млн евро.
За 22 матча в Мир РПЛ в завершившемся сезоне 26-летний игрок забил 3 гола. Подробно со статистикой Николсона, ранее выступавшего в составе «Шарлеруа», можно ознакомиться здесь.
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За ромбик он играет. И за борщ!