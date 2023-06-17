Николсон отказал «Андерлехту» из-за снижения зарплаты на 400 000 евро в год. «Спартак» мог выручить 5 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия Андерлехт высшая лига Бельгия возможные трансферы Шамар Николсон деньги Футбол

Шамар Николсон не стал отказываться от 400 тысяч евро ради игры в Бельгии.

Как сообщает Metaratings, «Андерлехт» был готов платить форварду 1,4 млн евро, в то время как в «Спартаке» ему полагается 1,8 млн (без учета бонусов).

В результате трансфера красно-белые могли выручить 5 млн евро.

За 22 матча в Мир РПЛ в завершившемся сезоне 26-летний игрок забил 3 гола. Подробно со статистикой Николсона, ранее выступавшего в составе «Шарлеруа», можно ознакомиться здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Красава, всей душой за лукойл
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Теперь от этого пассажира хрен отделаешься.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин Волков
А фигли он должен отказываться? Если Спартак хочет его продать, да ещё денег за это получает, логично, что игрок в праве требовать компенсацию, отступные типа. Понятно, что в ряде случаев игроки готовы на снижение, если их привлекает какой-то другой аспект, но так, чтобы клуб заработал, а игрок потерял - не очень логично.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Ответ Зубы Дзюбы
Андерлехт готов к зп в 1,4 млн? Красиво живут
вы все еще живете в 2012
сейчас зарплата 2 ляма это норма для лиг нидерландов и бельгии, все давно изменилось
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Заварзин
Преданность ромбу вызывает восхищение😂😂😂
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Андерлехт готов к зп в 1,4 млн? Красиво живут
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Уехать на понижение да ещё и со снижением зарплаты? Нет, он слишком верен ромбику.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Чел получает больше Мантуана, а набрал гораздо меньше
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
чем он хуже паспортистов?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ну не знаю, 400 тысяч в контексте его зарплаты не так уж и много, учитывая, что взамен ты вернешься в знакомый чемпионат и не в самую последнюю команду. А самое главное, хоть какой-то зримый шанс на еврокубки
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olegs Petkuns
Теперь его просто так не вытурить, на харчах лукойловских пригрелся!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Нинуху
Ответ Peter Parker
Ну не знаю, 400 тысяч в контексте его зарплаты не так уж и много, учитывая, что взамен ты вернешься в знакомый чемпионат и не в самую последнюю команду. А самое главное, хоть какой-то зримый шанс на еврокубки
ты за 100 лет не заработаешь 400 тысяч о чем ты вообще зачем кого то осуждать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
Давайте тут не надо вот только нагнетать.
За ромбик он играет. И за борщ!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Каждый день занимается, массаж, зарядку делает, кушает вкусно, мячик пинает, и параллельно доит Спартак. Хорошо живешь, Шамар!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Выкидыш
Классный форвард! 3 гола за 22 матча! Прирожденный бомбардир. Срочно увеличьте ему зарплату!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Я весь год ратовал за то, чтобы продать Шамара, при этом надеясь на новые трансферы. А теперь х. знает, будут эти трансферы или нет, учитывая перестановки в руководстве. Может уж пусть играет ещё годик? После травмы Товареша и Классен кажется полезным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
Поменять обладателя кубка ПариМатч на какой то Андерлехт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Валентин Волков
А фигли он должен отказываться? Если Спартак хочет его продать, да ещё денег за это получает, логично, что игрок в праве требовать компенсацию, отступные типа. Понятно, что в ряде случаев игроки готовы на снижение, если их привлекает какой-то другой аспект, но так, чтобы клуб заработал, а игрок потерял - не очень логично.
Тебя послушать, так Николсон отказал Андерлехту из-за этого аспекта... Спартак, видите ли, заоаботал на нём, а Николсон теряет в з/п. Тут всё просто. Просто Николсон не захотел идти на понижение в з/п. Всё остальное его не волнует. Но я, как болела Спартака, конечно же хочу, чтоб Спартак избавился от него, а взамен приобрёл мастеровитого напа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин Волков
Ответ Иван Иванов
Тебя послушать, так Николсон отказал Андерлехту из-за этого аспекта... Спартак, видите ли, заоаботал на нём, а Николсон теряет в з/п. Тут всё просто. Просто Николсон не захотел идти на понижение в з/п. Всё остальное его не волнует. Но я, как болела Спартака, конечно же хочу, чтоб Спартак избавился от него, а взамен приобрёл мастеровитого напа
Я ничего не говорю о том, почему он отказался. Но если из-за этого, то это вполне логично. Почему вообще кто-то должен хотеть идти на снижение зарплаты, если работодатель хочет от тебя избавиться. Я только за, если он свалит, я просто логику объясняю. Если Спартаку надо, чтобы он ушел, надо отбить денег на продаже, им придется сделать так, чтобы это было также выгодно игроку, иначе с чего бы ему делать так, как выгодно клубу себе в ущерб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
У Спартака всегда проблемы с продажей игроков. Покупаем легко, а продаём в убыток клубу. И постоянно наступаем на одни и те же грабли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
а в спартаке что то слышали, что некоторые клубы избавляясь от футболистов в подобной ситуации, готовы доплачивать разницу в контракте?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Валентин Волков
А фигли он должен отказываться? Если Спартак хочет его продать, да ещё денег за это получает, логично, что игрок в праве требовать компенсацию, отступные типа. Понятно, что в ряде случаев игроки готовы на снижение, если их привлекает какой-то другой аспект, но так, чтобы клуб заработал, а игрок потерял - не очень логично.
Игрок за эту разницу получит игровую практику в свои 26 лет, шанс перезапустить карьеру и перспективу получить более дорогой контракт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
⚽️Juventini⚽️
Могли бы сами доплатить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
⚽️Juventini⚽️
Могли бы сами доплатить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Peter Parker
Ну не знаю, 400 тысяч в контексте его зарплаты не так уж и много, учитывая, что взамен ты вернешься в знакомый чемпионат и не в самую последнюю команду. А самое главное, хоть какой-то зримый шанс на еврокубки
Одна четверть,у него з/п 1,6 млн.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий