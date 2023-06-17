Николсон отказал «Андерлехту» из-за снижения зарплаты на 400 000 евро в год. «Спартак» мог выручить 5 млн евро

Шамар Николсон не стал отказываться от 400 тысяч евро ради игры в Бельгии.

Как сообщает Metaratings, « » был готов платить форварду 1,4 млн евро, в то время как в « » ему полагается 1,8 млн (без учета бонусов).

В результате трансфера красно-белые могли выручить 5 млн евро.

За 22 матча в Мир в завершившемся сезоне 26-летний игрок забил 3 гола. Подробно со статистикой , ранее выступавшего в составе «Шарлеруа», можно ознакомиться здесь.

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