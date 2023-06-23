«Спартак» готов продать Николсона за 7+ млн евро. Форвардом интересуются в Бельгии и Турции (Sport24)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Бельгия высшая лига Турция возможные трансферы Шамар Николсон деньги Футбол

Шамар Николсон допускает уход из «Спартака» этим летом.

По информации Sport24, форвард готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют клубы из Бельгии и Турции.

Утверждается, что «Спартак» согласен продать 26-летнего футболиста в том случае, если получит свыше 7 млн евро.

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Николсон забил 3 гола за 22 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
7 млн евро за это бревно - это надо постараться найти дураков которые столько дадут.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceBear27
Ответ dreamstep
7 млн евро за это бревно - это надо постараться найти дураков которые столько дадут.
Так нашлись одни красно-белые дураки, что аж 10 за него отдали
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cccp1
зря, дерется он неплохо...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
хорошо бы )
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
В принципе он не системоопределяющий игрок, можно и продать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
на ТМ цена упала до 4,5 млн евро, в этом сезоне за 27 игр забил 4 гола - кому он нужен за 7+?)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ dreamstep
7 млн евро за это бревно - это надо постараться найти дураков которые столько дадут.
это бревно феерило в бельгии. но Васе виднее конечно
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алехсей Белкин
Ответ dreamstep
7 млн евро за это бревно - это надо постараться найти дураков которые столько дадут.
Даже за Кокорина нам денег дали)) так что, чудеса случаются...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Hahn
Ответ IceBear27
Так нашлись одни красно-белые дураки, что аж 10 за него отдали
110, вроде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кочевник56
Ответ Владислав88
За 7млн такое бревно? Ну насмешили, ребята, за него и 1 млн никто не даст, тем более в нынешней ситуации)))
если ещё и Шамару федуна в придачу, но они уже не в клубе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya_Panchenko
Ответ mnogokotin-
там наверное не по 1 сезону судят. а тм вообще сомнительный сайт )
А до этого сезона он показывал что-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Egor Aleksandrovich
на ТМ цена упала до 4,5 млн евро, в этом сезоне за 27 игр забил 4 гола - кому он нужен за 7+?)
там наверное не по 1 сезону судят. а тм вообще сомнительный сайт )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер Сгибальщик
а вот на ветке сказали,что спартак опять роль лоха играет круто!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер Сгибальщик
напомните за сколько купили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
20 лет в офсайде
Мне кажется в каком-нибудь другом чемпионате он вполне может заиграть, такое часто бывает. Данные у него хорошие, может просто некомфортно себя чувствует в Москве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
По игре Шамар и на трешку не тянет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artpal
Такое бревно, если за него платят хоть что-то, надо продавать.
Бесполезнее даже Зе болотного
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ошлапов
Продажа Николсона будет большой ошибкой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
За 7млн такое бревно? Ну насмешили, ребята, за него и 1 млн никто не даст, тем более в нынешней ситуации)))
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий