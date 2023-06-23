«Спартак» готов продать Николсона за 7+ млн евро. Форвардом интересуются в Бельгии и Турции (Sport24)

Шамар Николсон допускает уход из «Спартака» этим летом.

По информации Sport24, форвард готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют клубы из Бельгии и Турции.

Утверждается, что « » согласен продать 26-летнего футболиста в том случае, если получит свыше 7 млн евро.

В Мир в сезоне-2022/23 забил 3 гола за 22 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.