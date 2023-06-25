Алексис Мак Аллистер: «Я знал, что номера 8 и 10 в «Ливерпуле» свободны. Но 8-й номер важен для клуба из-за Джеррарда – я сомневался и в итоге взял 10-й»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер объяснил, почему выбрал номер 10 в «Ливерпуле».

«Однажды мой отец спросил меня, какой номер я бы носил в «Ливерпуле».  Я знал, что есть несколько доступных номеров, включая 10 и 8.

Номер 8 в этом клубе очень важен благодаря [Стивену] Джеррарду, поэтому я немного колебался. В итоге я выбрал 10, но номер 8 мне очень нравится и имеет свою историю в клубе», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

Сообщилось, что «Ливерпуль» приобрел футболиста за 35 млн фунтов, а контракт с ним рассчитан до 2028 года.

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14 комментариев

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Rehcuhcs
Играл под 10 в Аргентинос Хуниорс.
Играл под 10 в Брайтоне.
Играл под 10 за Аргентину на Олимпиаде.

ВНЕЗАПНО возникают вопросы, а почему же он выбрал 10, а не 8.
+25
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Спартак Уокер
Мне кажется что он будет очень хорошим связным в Ливерпуле
+5
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llolishe
По факту номер легендарного Филлипе Коутиньо 😁
+5
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Большой Сэми
Ответ llolishe
По факту номер легендарного Филлипе Коутиньо 😁
Трансфер которого принес клубу кубок ЛЧ, АПЛ))
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+3
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Ali
"Однажды мой отец спросил меня", громко как притча начиналось и как непонятно завершилось
+1
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AnMe
Ответ AminO2
Для любого аргентинца N10 неизмеримо важнее из-за понятно кого.
Не только аргентинца. 10 всегда был самый престижный номер, понятно из-за кого, тут даже вариантов много.
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AminO2
Ответ Спартак Уокер
Мне кажется что он будет очень хорошим связным в Ливерпуле
А кто будет радистом?
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Kazbek Ilyassovskiy
Лучше бы взял 21
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-1
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dr. cage
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Ман Сити
Ответ Большой Сэми
Трансфер которого принес клубу кубок ЛЧ, АПЛ))
Боле того на эти деньги до сих пор скупают игроков в Португалии по 100 лямов.
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AminO2
Ответ AnMe
Не только аргентинца. 10 всегда был самый престижный номер, понятно из-за кого, тут даже вариантов много.
Не всегда. Но, конкретно, для аргентинца понятно из-за кого.
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