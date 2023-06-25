Алексис Мак Аллистер: «Я знал, что номера 8 и 10 в «Ливерпуле» свободны. Но 8-й номер важен для клуба из-за Джеррарда – я сомневался и в итоге взял 10-й»
Алексис Мак Аллистер объяснил, почему выбрал номер 10 в «Ливерпуле».
«Однажды мой отец спросил меня, какой номер я бы носил в «Ливерпуле». Я знал, что есть несколько доступных номеров, включая 10 и 8.
Номер 8 в этом клубе очень важен благодаря [Стивену] Джеррарду, поэтому я немного колебался. В итоге я выбрал 10, но номер 8 мне очень нравится и имеет свою историю в клубе», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
Сообщилось, что «Ливерпуль» приобрел футболиста за 35 млн фунтов, а контракт с ним рассчитан до 2028 года.
Играл под 10 в Брайтоне.
Играл под 10 за Аргентину на Олимпиаде.
ВНЕЗАПНО возникают вопросы, а почему же он выбрал 10, а не 8.