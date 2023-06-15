Мак Аллистер о победе на ЧМ: «Трудно не вспоминать постоянно, что Аргентина – чемпион мира. Появилось признание людей»

Алексис Мак Аллистер рассказал, как изменилась его жизнь после победы на чемпионате мира.

«Очень радостные воспоминания. Кажется, прошло уже много времени, потому что сезон был довольно длинным, но сейчас он завершается двумя важными матчами [сборной]. Потом у нас будет немного времени, чтобы отдохнуть и подумать обо всем, что произошло на чемпионате мира и в течение сезона, потому что вновь проживать радостные моменты всегда приятно.

Я не смотрел [финал ЧМ] полностью, хотя в какой-то момент я смотрел его фрагментами, когда его показывали по телевизору. У меня в любом случае не было времени спокойно посидеть и посмотреть весь матч.

Первые несколько месяцев после победы, когда я был не в духе, я сразу начинал думать о тех прекрасных моментах, которые мы пережили в Катаре. Очень трудно не вспоминать постоянно о том, что мы чемпионы мира, это огромная радость, которая постоянно у нас в голове и которая останется с нами на всю жизнь».

О том, как изменилась жизнь после победы на ЧМ

«Повседневная жизнь – никак, но появилось признание людей и то безумие, которое сопровождает нас повсюду – как в Аргентине, так и в тех местах, куда мы приезжаем. Даже на клубном уровне последствия ЧМ заметны.

Но моя жизнь все та же. У нас, футболистов, много обязанностей, и нам нравится обретать спокойствие», – сказал полузащитник «Ливерпуля».