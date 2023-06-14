Алексис Мак Аллистер: «Ливерпуль» – крупнейший клуб Англии. Увидел у Клоппа желание брать трофеи»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер рассказал, почему выбрал «Ливерпуль».

«Я перешел в один из крупнейших клубов мира и крупнейший клуб Англии – это большая радость и исполнение мечты. Я хочу максимально использовать эту возможность, поскольку она выпала на очень удачный момент в карьере.

Я чувствую, что переход в «Ливерпуль» – правильный шаг, и не только из-за его настоящего, но и из-за его прошлого.

У меня была возможность поговорить с Юргеном Клоппом. Это один из решающих факторов, повлиявших на принятие столь раннего решения. Я увидел желание подписать меня, желание продолжать завоевывать трофеи с этим клубом, так что для меня это все было очень важно. Мы поговорили о футболе, о том, каким он его видит, о желании добиться роста клуба и выиграть титулы.

Я дважды играл на «Энфилде», и любой футболист скажет вам, что поддержка здесь просто сумасшедшая. Больше всего это похоже на то, как поддерживают команду фанаты «Бока Хуниорс». Это тоже важно, тоже учитывается. Вот почему я сказал, что «Ливерпуль» – это английская «Бока». С нетерпением жду матчей», – заявил полузащитник.

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13 комментариев

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angliiskiilion
у МЮ и Ливерпуля почти одинаковое количество трофеев, но у МЮ на 1 больше лиги, у Ливерпуля на 3 больше ЛЧ, если брать время АПЛ, то у Ливерпуля всё грустно очень
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Temp LC
после квадрупла он потерял амбиции к новым трофеям)
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Red_Marlboro_
Алексис Мак Аллистер:Ливерпуль крупнейший порт в Англии. Хотя даже и это неправда,увы 🤣
+4
-2
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Руслан Узденов
Есть ощущение, что предстоящий сезон будет последним для Клоппа у руля Ливера.
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SergScouser
Ответ angliiskiilion
у МЮ и Ливерпуля почти одинаковое количество трофеев, но у МЮ на 1 больше лиги, у Ливерпуля на 3 больше ЛЧ, если брать время АПЛ, то у Ливерпуля всё грустно очень
Если брать последние 10 лет, то всё грустно у МЮ.
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margulan berkinbayev
Ответ angliiskiilion
амбиции высочайшие, просто владельцы жмоты, с ресурсами Сити или ПСЖ, у Клоппа каждый божий год был бы секступл/септупл (6/7 трофеев за календарный год —> АПЛ, Кубки Англии и Лиги, ЛЧ, Суперкубки Англии и УЕФА с Клубным ЧМ)
То есть Клоппа насильно отправили в ливерпуль? Он тоже мог выбрать клубс большим бюджетом, поэтому тут данный аргумент не работает
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#SharkTeam
Ответ ta-tosha
У Ливерпуля, мягко говоря, нет проблем в играх с Сити, у них есть проблема с игрой на дистанции из за никакушей лавки. Про МЮ же даже как то и говорить не удобно :)
Регулярно выхватывают разгром от Сити. И последние два матча проиграли например
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