Алексис Мак Аллистер: «Ливерпуль» – крупнейший клуб Англии. Увидел у Клоппа желание брать трофеи»

Алексис Мак Аллистер рассказал, почему выбрал «Ливерпуль».

«Я перешел в один из крупнейших клубов мира и крупнейший клуб Англии – это большая радость и исполнение мечты. Я хочу максимально использовать эту возможность, поскольку она выпала на очень удачный момент в карьере.

Я чувствую, что переход в «Ливерпуль» – правильный шаг, и не только из-за его настоящего, но и из-за его прошлого.

У меня была возможность поговорить с . Это один из решающих факторов, повлиявших на принятие столь раннего решения. Я увидел желание подписать меня, желание продолжать завоевывать трофеи с этим клубом, так что для меня это все было очень важно. Мы поговорили о футболе, о том, каким он его видит, о желании добиться роста клуба и выиграть титулы.

Я дважды играл на « », и любой футболист скажет вам, что поддержка здесь просто сумасшедшая. Больше всего это похоже на то, как поддерживают команду фанаты « ». Это тоже важно, тоже учитывается. Вот почему я сказал, что « » – это английская «Бока». С нетерпением жду матчей», – заявил полузащитник.

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