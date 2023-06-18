Мак Аллистер о Месси в сборной: «Он приветствует всех игроков, вселяет уверенность, помогает чувствовать себя комфортно. Это его сильная сторона как лидера»
Алексис Мак Аллистер рассказал, что отличает Лионеля Месси как капитана сборной Аргентины.
«Он приветствует всех игроков, вселяет уверенность, помогает чувствовать себя комфортно в этой обстановке, в этой команде.
Я думаю, что это его сильная сторона как лидера и капитана», – сказал хавбек.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Такого наплыва не было даже когда Месси ЧМ выиграл.
https://www.sports.ru/football/1041511411.html