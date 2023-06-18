Мак Аллистер о Месси в сборной: «Он приветствует всех игроков, вселяет уверенность, помогает чувствовать себя комфортно. Это его сильная сторона как лидера»

Теги Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер рассказал, что отличает Лионеля Месси как капитана сборной Аргентины.

«Он приветствует всех игроков, вселяет уверенность, помогает чувствовать себя комфортно в этой обстановке, в этой команде.

Я думаю, что это его сильная сторона как лидера и капитана», – сказал хавбек.

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9 комментариев

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VERBLYUD
Как это возможно? Нам тут Ромашка рассказывал, что Месси не лидер
+10
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Кашшай Чакырович
Криштиану в этом плане даже лучше ,он помогает сильно не расслабляться , держит тебя постоянно в тонусе ,может украсть гол , говоря что клянется детьми ,устроить истерику или выкинуть повязку ,это ли не настоящий лидер ? Все лидерские качества присутвуют ,мне кажется ,так делают только настоящие лидеры !
+9
-2
+7
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Мгер Цолакян
А помните, что тут творилось, после поражения на КА и завершении карьеры?

Такого наплыва не было даже когда Месси ЧМ выиграл.

https://www.sports.ru/football/1041511411.html
+7
0
+7
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VERBLYUD
Ответ Мгер Цолакян
А помните, что тут творилось, после поражения на КА и завершении карьеры? Такого наплыва не было даже когда Месси ЧМ выиграл. https://www.sports.ru/football/1041511411.html
Как же смешно сейчас читать эти комментарии))) Нормально так Лео унизил их))
+6
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+6
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Кашшай Чакырович
Ответ Red Scouser
Как Аргентина выиграла мундиал вдесятером, удивительно
В Аргентине просто играют настоящие бизоны )))
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Игорь Климов
Ответ Red Scouser
Как Аргентина выиграла мундиал вдесятером, удивительно
Ну, не Аргентина, а Португалия, и не выиграла, а проиграла Марокко.
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Игорь Климов
Ответ Мгер Цолакян
А помните, что тут творилось, после поражения на КА и завершении карьеры? Такого наплыва не было даже когда Месси ЧМ выиграл. https://www.sports.ru/football/1041511411.html
Интересно это читать спустя много лет)
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