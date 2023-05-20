Экитик интересен «Байеру», «Айнтрахту», «Лейпцигу». «ПСЖ» пока не сообщал форварду о желании расстаться

Юго Экитик может покинуть «ПСЖ» спустя год после трансфера.

По данным Goal, Луиш Кампуш, советник парижан по спортивным вопросам, пока не сообщал нападающему о намерении клуба с ним расстаться (в отличие от некоторых других футболистов), но такой вариант возможен.

Интерес к 20-летнему форварду есть у немецких клубов, среди которых выделяется «Айнтрахт». Также следят за ситуацией «Лейпциг», «Вольфсбург» и «Байер». Впрочем, пока никто не делал «ПСЖ» предложений по Экитику.

В текущем сезоне нападающий провел 23 матча в Лиге 1 и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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