Экитик интересен «Байеру», «Айнтрахту», «Лейпцигу». «ПСЖ» пока не сообщал форварду о желании расстаться

Теги Байер Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Юго Экитик Футбол

Юго Экитик может покинуть «ПСЖ» спустя год после трансфера.

По данным Goal, Луиш Кампуш, советник парижан по спортивным вопросам, пока не сообщал нападающему о намерении клуба с ним расстаться (в отличие от некоторых других футболистов), но такой вариант возможен.

Интерес к 20-летнему форварду есть у немецких клубов, среди которых выделяется «Айнтрахт». Также следят за ситуацией «Лейпциг», «Вольфсбург» и «Байер». Впрочем, пока никто не делал «ПСЖ» предложений по Экитику.

В текущем сезоне нападающий провел 23 матча в Лиге 1 и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локуся
Потрясающая тактика раздавать свою таллантливую молодёжь и накупать всяких Руисов🤕
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
И зачем было отпускать своего Калимуэндо ради этого чуда? Арно сейчас хорош в Ренне.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neclerque
Ответ Имя Фамилия
И зачем было отпускать своего Калимуэндо ради этого чуда? Арно сейчас хорош в Ренне.
Полным провалом было отпустить воспитанников Нкунку и Комана
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий