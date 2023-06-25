Титов о «Спартаке»: «Нет преемственности поколений, не у кого поучиться. Мы 250 дней в году проводили в Тарасовке, слово «победа» было синонимом всему»

Егор Титов считает главной проблемой современного «Спартака» отсутствие связи поколений.

– «Спартак» образца 90-х годов имел костяк из российских футболистов. В нынешнем « » достаточно много легионеров, но нет тех результатов, которые показывал ваш «Спартак». Почему?

– Сегодняшний «Спартак» плох тем, что нет преемственности поколений. Кто может нынешним футболистам рассказать, каким был тот «Спартак» и в какой футбол он играл? Нет ни одного человека не то что из 90-х, а даже из 2000-х годов.

Почему была такая плеяда победителей? Здесь надо сказать, что еще был жив Николай Петрович Старостин. Мы учились у него, слушали и смотрели ему в рот. Конечно, это и Олег Иванович Романцев, который полностью впитал тот дух и те чемпионские победы. На каждой тренировке мы понимали: или сегодня, или никогда.

Максимализм был во всем. Не только на поле, но и в жизни. Слово «победа» было синонимом всему, что происходило в Тарасовке. Мы, наверное, 250 дней в году проводили именно там – это был наш дом. Нет этого духа, потому что поменялось все: локация, футбол, наставники. Сейчас в Тарасовке играют другие спартаковские команды.

Я повторюсь: самое главное – нет преемственности поколений. Современным футболистам не у кого поучиться и не с кем пообщаться, как это было раньше. Меня это очень сильно расстраивает. Я не вижу у руководителей «Спартака» подвижек в этом направлении. У тех, кто мог бы это поменять. Пригласить ветерана на футбол? Огромное спасибо. Это я не про себя, а в целом. Но это разовые акции: , Романцев, и был до своего ухода. Это маленькие локальные вставки в большую спартаковскую жизнь.

Надо, чтобы люди работали там и показывали, как это было. Сейчас то, что было раньше, потихоньку стирается из памяти. Остаются только звездочки на майках и костюмах. То, как мы проживали каждый день поверьте – дорогого стоит. Нашему поколению есть что рассказать и показать. Это лирика, от которой надо отходить… Сейчас новый сезон без еврокубков. Надо ставить максимальные задачи и попытаться отобрать чемпионство. Будет интересный кубок.

Ребята, состав у вас огромный. Около 25 футболистов. Дерзайте! Пока есть возможность, получайте удовольствие от футбола. Ну и конечно же, «Спартак» красят победы. Я надеюсь их будет много, и «Спартак» поборется за чемпионство, – сказал бывший игрок «Спартака».