Титов о «Спартаке»: «Нет преемственности поколений, не у кого поучиться. Мы 250 дней в году проводили в Тарасовке, слово «победа» было синонимом всему»

Теги Спартак Егор Титов Никита Симонян премьер-лига Россия Ринат Дасаев Георгий Ярцев Олег Романцев Николай Старостин Футбол

Егор Титов считает главной проблемой современного «Спартака» отсутствие связи поколений.

– «Спартак» образца 90-х годов имел костяк из российских футболистов. В нынешнем «Спартаке» достаточно много легионеров, но нет тех результатов, которые показывал ваш «Спартак». Почему?

– Сегодняшний «Спартак» плох тем, что нет преемственности поколений. Кто может нынешним футболистам рассказать, каким был тот «Спартак» и в какой футбол он играл? Нет ни одного человека не то что из 90-х, а даже из 2000-х годов.

Почему была такая плеяда победителей? Здесь надо сказать, что еще был жив Николай Петрович Старостин. Мы учились у него, слушали и смотрели ему в рот. Конечно, это и Олег Иванович Романцев, который полностью впитал тот дух и те чемпионские победы. На каждой тренировке мы понимали: или сегодня, или никогда.

Максимализм был во всем. Не только на поле, но и в жизни. Слово «победа» было синонимом всему, что происходило в Тарасовке. Мы, наверное, 250 дней в году проводили именно там – это был наш дом. Нет этого духа, потому что поменялось все: локация, футбол, наставники. Сейчас в Тарасовке играют другие спартаковские команды.

Я повторюсь: самое главное – нет преемственности поколений. Современным футболистам не у кого поучиться и не с кем пообщаться, как это было раньше. Меня это очень сильно расстраивает. Я не вижу у руководителей «Спартака» подвижек в этом направлении. У тех, кто мог бы это поменять. Пригласить ветерана на футбол? Огромное спасибо. Это я не про себя, а в целом. Но это разовые акции: Симонян, Романцев, Дасаев и Ярцев был до своего ухода. Это маленькие локальные вставки в большую спартаковскую жизнь.

Надо, чтобы люди работали там и показывали, как это было. Сейчас то, что было раньше, потихоньку стирается из памяти. Остаются только звездочки на майках и костюмах. То, как мы проживали каждый день поверьте – дорогого стоит. Нашему поколению есть что рассказать и показать. Это лирика, от которой надо отходить… Сейчас новый сезон без еврокубков. Надо ставить максимальные задачи и попытаться отобрать чемпионство. Будет интересный кубок.

Ребята, состав у вас огромный. Около 25 футболистов. Дерзайте! Пока есть возможность, получайте удовольствие от футбола. Ну и конечно же, «Спартак» красят победы. Я надеюсь их будет много, и «Спартак» поборется за чемпионство, – сказал бывший игрок «Спартака».

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38 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Какая бредовая типичная для ветеранов КБ чепуха. А у Рубина был пример в начале десятых годов? А у Ростова сейчас какой пример? А у Урала, который брал кубок, кто в Тарасовке консультации давал?
Или, может быть, к Лестеру в 2016 году Романцев прилетал мотивировать? А в этом году, стало быть, Наполи стал чемпионом просто потому что Хвича случайно подслушал речи ветеранов КБ, пока 3-4 раза выступал в Тушино.
Ну вот увижу я, как это было в их старопердические времена, при всем уважении. И что? Тогда были другие скорости, другие правила, другие поля, другие мячи, другая игра в целом. Выйдет сейчас условный Ловчев, Титов, Мостовой, Аленичев - и что? Байки потравят? И Промес такой - хм хм хм, так вот оно чего, пацаны, давайте-ка соберёмся и надерем всем зад на эмоциях! Ух! А ты, рыжий шарлатан, иди с Сашкой понабивай, авось начнёшь че понимать в игре.
Ну бред же, ну? Я понимаю, когда в команде есть условные (локальные) Модрич, Кросс, Бускетс, Лэмпард, Камбьяссо и тд, на нашем рынке пусть это будет Игорь, Дзюба, Дзагоев и тд
Но толку от нахождения в коллективе на базе совсем уж прям прошлых поколений? Оно вот зачем? Чтобы те не спились, а что-то делали по жизни?
+25
-4
+21
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Amalfitano
Ну вот и Егорка превратился в бубнящего: "А вот в наше время ...". Он наверное забывал, что про него в 00-е так же говорили более старшие спартачи.
+10
-2
+8
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Евгений Цыбулин
Ответ Кокич
Нет прежней красоты ©
Ага!Хусаинов больше не судит-нет красоты)))
+6
0
+6
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Очки Дани Алвеса
Ответ Владислав Дудкин
Хммм и когда это Урал брал кубок?🤔🤷🏻‍♂️
А, да, это я ошибся, спасибо
+5
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+5
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Андрей Колбанцев
Да не , дух то ,,спартаковский" сохранился. Чуть что ,сразу судья виноват. Даже в 90-е ,,великий " Олег Иванович истерил,стоило только ,,народной команде" у кого нибудь не выиграть.
+7
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Андрей Колбанцев
А ещё я очень хорошо помню, как Егор Титов входил в штрафную,наступал на мячик и падал. И судья ставил пенальти. Так что есть приемственность
+4
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Клирик
Зато Зарема есть, она всё что хочешь расскажет, всё знает.
+4
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Злодей Спб
Мне спартак напоминает стареющую обнищавшую дворянку.

Спеси вагон, рассуждает об имении и золотых канделябрах заложенных и проданных еще в прошлом веке, защищает сына-каторжника , а сейчас отчаянно ищет не особо разборчивого купчишку, чтобы повторно выскочить замуж и поправить материальное положение :)
+6
-3
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Адам Нинуху
я всю жизнь болею за ЦСКА но мне нравилось смотреть как играют в Спартаке такие игроки как Титов, Цымбаларь,Тихонов вообще красавцы были
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Владислав Дудкин
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая бредовая типичная для ветеранов КБ чепуха. А у Рубина был пример в начале десятых годов? А у Ростова сейчас какой пример? А у Урала, который брал кубок, кто в Тарасовке консультации давал? Или, может быть, к Лестеру в 2016 году Романцев прилетал мотивировать? А в этом году, стало быть, Наполи стал чемпионом просто потому что Хвича случайно подслушал речи ветеранов КБ, пока 3-4 раза выступал в Тушино. Ну вот увижу я, как это было в их старопердические времена, при всем уважении. И что? Тогда были другие скорости, другие правила, другие поля, другие мячи, другая игра в целом. Выйдет сейчас условный Ловчев, Титов, Мостовой, Аленичев - и что? Байки потравят? И Промес такой - хм хм хм, так вот оно чего, пацаны, давайте-ка соберёмся и надерем всем зад на эмоциях! Ух! А ты, рыжий шарлатан, иди с Сашкой понабивай, авось начнёшь че понимать в игре. Ну бред же, ну? Я понимаю, когда в команде есть условные (локальные) Модрич, Кросс, Бускетс, Лэмпард, Камбьяссо и тд, на нашем рынке пусть это будет Игорь, Дзюба, Дзагоев и тд Но толку от нахождения в коллективе на базе совсем уж прям прошлых поколений? Оно вот зачем? Чтобы те не спились, а что-то делали по жизни?
Хммм и когда это Урал брал кубок?🤔🤷🏻‍♂️
+3
-1
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Доктор Верховцев
Над музеем дух витает,
Дух прокисшего борща,
На «Спартак» приходят люди
И уходят, хохоча.
+5
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DenSpM
Егор, а сливать Кавенаги - тоже научили старшие поколения? Ну там преемственность и все такое?
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Очки Дани Алвеса
А еще. О наболевшем. Вот недавно в Питере был ретро матч Сборная - Зенит. Вы чего там показали молодому поколению, которое было хорошо представлено на трибунах? Как пешком ходите всю концовку таймов? Или как Сборная легенд в низкий блок играет, ОБОРОНЯЯ ЕТИТЪ ИХ ДУШУ СЧЕТ 1:0 В КОНЦОВКЕ ТОВАРИЩЕСКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ???
Ну вот что вы показали, легенды? Кто-то может исполнил что-то из спартаковских стеночек? Или Зенит разыгрывал что-то из своих чемпионских лет? Может, кто-то еще, кроме Юры седого Жиркова может мяч чеканить? Ладно, не на голове, можно на коленке или на подъеме…А чего ж постеснялись? А чего ж стали в говно закрытое играть?
А чего ж никакую автограф/фотосессию/прессуху не сделали до игры, чтобы была возможность пообщаться с легендами, послушать те же самые байки, набраться мало мальского опыта?
Почему в конце «игры» команды согласились на 1:1, а не стали бить зрелищные пенальти?
Где же вы, примеры молодому поколению? Одышку словили, бабла от лиги ставок загрузили в свои багажники и поехали такие вью давать?
Сами стали никому не нужными из-за своей ограниченности и примитивности, сами теперь все редакции слезами заливают, как их в родном Спартачке/ЦСКА/Зените не любят.
А на кой вы там? Профессионализма тренерского мало, медийной составляющей мало, а при шансах вы её так загубили, что я больше ни в жизнь ни куплю билет на эту скуку.
Прости господи, не думал, что когда-то это скажу, но сейчас любой комичный персонаж из медиалиги будет полезнее для клуба РПЛ, чем исторические байки легендищ.
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Pok_Toholo
И бромантана тоже?
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Кокич
Нет прежней красоты ©
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юра георгиевский
«Грубый век, грубые нравы, романтизму нет, нету прежней красоты, не дают человеку спокойно пожить и принять бромантан !»
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KOTOV71
Про " Дух Спартака", сначала было смешно, сейчас это выражение вызывает удивление,и растерянность. как можно об этом Серьёзно рассуждать?!
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Архитектор Мендисабаль
Егорку вполне можно замполитом взять.
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haymaker
Ответ Белочка Радимова
А что собственно плохого в преемственности поколений?
Если эта преемственность как вишенка на торте, ничего плохого. А Титов ошибочно считает её чем-то фундаментальным.
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Локоть Артеста
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая бредовая типичная для ветеранов КБ чепуха. А у Рубина был пример в начале десятых годов? А у Ростова сейчас какой пример? А у Урала, который брал кубок, кто в Тарасовке консультации давал? Или, может быть, к Лестеру в 2016 году Романцев прилетал мотивировать? А в этом году, стало быть, Наполи стал чемпионом просто потому что Хвича случайно подслушал речи ветеранов КБ, пока 3-4 раза выступал в Тушино. Ну вот увижу я, как это было в их старопердические времена, при всем уважении. И что? Тогда были другие скорости, другие правила, другие поля, другие мячи, другая игра в целом. Выйдет сейчас условный Ловчев, Титов, Мостовой, Аленичев - и что? Байки потравят? И Промес такой - хм хм хм, так вот оно чего, пацаны, давайте-ка соберёмся и надерем всем зад на эмоциях! Ух! А ты, рыжий шарлатан, иди с Сашкой понабивай, авось начнёшь че понимать в игре. Ну бред же, ну? Я понимаю, когда в команде есть условные (локальные) Модрич, Кросс, Бускетс, Лэмпард, Камбьяссо и тд, на нашем рынке пусть это будет Игорь, Дзюба, Дзагоев и тд Но толку от нахождения в коллективе на базе совсем уж прям прошлых поколений? Оно вот зачем? Чтобы те не спились, а что-то делали по жизни?
ДухЪ передать. Одна из главных проблем Спартака - ветераны лезут поучать как надо тренировать. Чтобы как при Бескове или Романцеве было. И ещё частая истерия: Спартак одержал 3-4 победы подряд - все, чемпионы, можно золотые медали прямо сейчас выдать, несмотря на то что даже половина сезона не прошла. Проиграл столько же - караул! Все пропало! Дух, спартаковский футбол и традиции для команды ничего не значат! Всех разогнать, тренера тоже!
За последние 10-12 лет ни одному тренеру не дали спокойно строить команду, постоянно талдычат одно и то же: немедленный результат в виде золотых медалей.
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Зубы Дзюбы
Ответ Евгений Цыбулин
Ага!Хусаинов больше не судит-нет красоты)))
К чему этот наброс? Там кроме Алании и Ротора по одному сезону не было конкурентов по игре
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Ростов-на-Дону
Ответ Сергей К
Прогон какой-то от Егора. Ничего не понял. Хотя... Кого-то Горлукович воспитывал, а кто-то - Данишевского...
А теперь Жора-привоз "воспитатель"...
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Белочка Радимова
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая бредовая типичная для ветеранов КБ чепуха. А у Рубина был пример в начале десятых годов? А у Ростова сейчас какой пример? А у Урала, который брал кубок, кто в Тарасовке консультации давал? Или, может быть, к Лестеру в 2016 году Романцев прилетал мотивировать? А в этом году, стало быть, Наполи стал чемпионом просто потому что Хвича случайно подслушал речи ветеранов КБ, пока 3-4 раза выступал в Тушино. Ну вот увижу я, как это было в их старопердические времена, при всем уважении. И что? Тогда были другие скорости, другие правила, другие поля, другие мячи, другая игра в целом. Выйдет сейчас условный Ловчев, Титов, Мостовой, Аленичев - и что? Байки потравят? И Промес такой - хм хм хм, так вот оно чего, пацаны, давайте-ка соберёмся и надерем всем зад на эмоциях! Ух! А ты, рыжий шарлатан, иди с Сашкой понабивай, авось начнёшь че понимать в игре. Ну бред же, ну? Я понимаю, когда в команде есть условные (локальные) Модрич, Кросс, Бускетс, Лэмпард, Камбьяссо и тд, на нашем рынке пусть это будет Игорь, Дзюба, Дзагоев и тд Но толку от нахождения в коллективе на базе совсем уж прям прошлых поколений? Оно вот зачем? Чтобы те не спились, а что-то делали по жизни?
А что собственно плохого в преемственности поколений?
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Эндрю81
Ответ Amalfitano
Ну вот и Егорка превратился в бубнящего: "А вот в наше время ...". Он наверное забывал, что про него в 00-е так же говорили более старшие спартачи.
Говорили, что он продолжает дело Феди: cвой - своего. Сейчас так сказать не про кого - вы даже не понимаете о чем Титов печалится.
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Ростов-на-Дону
Всё в прошлом. Жизнь теперь другая.
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