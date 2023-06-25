Титов о «Спартаке»: «Нет преемственности поколений, не у кого поучиться. Мы 250 дней в году проводили в Тарасовке, слово «победа» было синонимом всему»
Егор Титов считает главной проблемой современного «Спартака» отсутствие связи поколений.
– «Спартак» образца 90-х годов имел костяк из российских футболистов. В нынешнем «Спартаке» достаточно много легионеров, но нет тех результатов, которые показывал ваш «Спартак». Почему?
– Сегодняшний «Спартак» плох тем, что нет преемственности поколений. Кто может нынешним футболистам рассказать, каким был тот «Спартак» и в какой футбол он играл? Нет ни одного человека не то что из 90-х, а даже из 2000-х годов.
Почему была такая плеяда победителей? Здесь надо сказать, что еще был жив Николай Петрович Старостин. Мы учились у него, слушали и смотрели ему в рот. Конечно, это и Олег Иванович Романцев, который полностью впитал тот дух и те чемпионские победы. На каждой тренировке мы понимали: или сегодня, или никогда.
Максимализм был во всем. Не только на поле, но и в жизни. Слово «победа» было синонимом всему, что происходило в Тарасовке. Мы, наверное, 250 дней в году проводили именно там – это был наш дом. Нет этого духа, потому что поменялось все: локация, футбол, наставники. Сейчас в Тарасовке играют другие спартаковские команды.
Я повторюсь: самое главное – нет преемственности поколений. Современным футболистам не у кого поучиться и не с кем пообщаться, как это было раньше. Меня это очень сильно расстраивает. Я не вижу у руководителей «Спартака» подвижек в этом направлении. У тех, кто мог бы это поменять. Пригласить ветерана на футбол? Огромное спасибо. Это я не про себя, а в целом. Но это разовые акции: Симонян, Романцев, Дасаев и Ярцев был до своего ухода. Это маленькие локальные вставки в большую спартаковскую жизнь.
Надо, чтобы люди работали там и показывали, как это было. Сейчас то, что было раньше, потихоньку стирается из памяти. Остаются только звездочки на майках и костюмах. То, как мы проживали каждый день поверьте – дорогого стоит. Нашему поколению есть что рассказать и показать. Это лирика, от которой надо отходить… Сейчас новый сезон без еврокубков. Надо ставить максимальные задачи и попытаться отобрать чемпионство. Будет интересный кубок.
Ребята, состав у вас огромный. Около 25 футболистов. Дерзайте! Пока есть возможность, получайте удовольствие от футбола. Ну и конечно же, «Спартак» красят победы. Я надеюсь их будет много, и «Спартак» поборется за чемпионство, – сказал бывший игрок «Спартака».
Или, может быть, к Лестеру в 2016 году Романцев прилетал мотивировать? А в этом году, стало быть, Наполи стал чемпионом просто потому что Хвича случайно подслушал речи ветеранов КБ, пока 3-4 раза выступал в Тушино.
Ну вот увижу я, как это было в их старопердические времена, при всем уважении. И что? Тогда были другие скорости, другие правила, другие поля, другие мячи, другая игра в целом. Выйдет сейчас условный Ловчев, Титов, Мостовой, Аленичев - и что? Байки потравят? И Промес такой - хм хм хм, так вот оно чего, пацаны, давайте-ка соберёмся и надерем всем зад на эмоциях! Ух! А ты, рыжий шарлатан, иди с Сашкой понабивай, авось начнёшь че понимать в игре.
Ну бред же, ну? Я понимаю, когда в команде есть условные (локальные) Модрич, Кросс, Бускетс, Лэмпард, Камбьяссо и тд, на нашем рынке пусть это будет Игорь, Дзюба, Дзагоев и тд
Но толку от нахождения в коллективе на базе совсем уж прям прошлых поколений? Оно вот зачем? Чтобы те не спились, а что-то делали по жизни?
Спеси вагон, рассуждает об имении и золотых канделябрах заложенных и проданных еще в прошлом веке, защищает сына-каторжника , а сейчас отчаянно ищет не особо разборчивого купчишку, чтобы повторно выскочить замуж и поправить материальное положение :)
Дух прокисшего борща,
На «Спартак» приходят люди
И уходят, хохоча.
Ну вот что вы показали, легенды? Кто-то может исполнил что-то из спартаковских стеночек? Или Зенит разыгрывал что-то из своих чемпионских лет? Может, кто-то еще, кроме Юры седого Жиркова может мяч чеканить? Ладно, не на голове, можно на коленке или на подъеме…А чего ж постеснялись? А чего ж стали в говно закрытое играть?
А чего ж никакую автограф/фотосессию/прессуху не сделали до игры, чтобы была возможность пообщаться с легендами, послушать те же самые байки, набраться мало мальского опыта?
Почему в конце «игры» команды согласились на 1:1, а не стали бить зрелищные пенальти?
Где же вы, примеры молодому поколению? Одышку словили, бабла от лиги ставок загрузили в свои багажники и поехали такие вью давать?
Сами стали никому не нужными из-за своей ограниченности и примитивности, сами теперь все редакции слезами заливают, как их в родном Спартачке/ЦСКА/Зените не любят.
А на кой вы там? Профессионализма тренерского мало, медийной составляющей мало, а при шансах вы её так загубили, что я больше ни в жизнь ни куплю билет на эту скуку.
Прости господи, не думал, что когда-то это скажу, но сейчас любой комичный персонаж из медиалиги будет полезнее для клуба РПЛ, чем исторические байки легендищ.
За последние 10-12 лет ни одному тренеру не дали спокойно строить команду, постоянно талдычат одно и то же: немедленный результат в виде золотых медалей.