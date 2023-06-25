Экс-хавбек «Спартака» и «Динамо» Гаврилов выписан из больницы после инсульта

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Юрий Гаврилов Александр Хаджи Р-Спорт Футбол

Экс-хавбек «Спартака» и «Динамо» Юрий Гаврилов выписан из больницы.

Бывший футболист перенес инсульт и операцию. В настоящее время он находится в одном из реабилитационных центров Москвы, сообщил член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи.

Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта, 7 июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

«Юрий Васильевич Гаврилов из больницы уже выписан, его направили в реабилитационный центр. Там он под наблюдением квалифицированных специалистов будет проходить процесс восстановления.

И после улучшения здоровья его выпишут домой. Когда это произойдет, сейчас сказать сложно, все-таки ему уже 70 лет. Сейчас у него все нормально», – сказал Хаджи.

Гаврилов – чемпион СССР в составе «Динамо» (в 1976 году) и «Спартака» (1979). За сборную СССР полузащитник провел 47 матчей и забил 10 мячей.

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3 комментария

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Ростов-на-Дону
Здоровья!
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Сергей48
Здоровья легенде отечественного футбола!
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Спартак Уокер
Легендарный игрок
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