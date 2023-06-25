Селюк о вечеринке «Ман Сити» после победы в ЛЧ: «Боссы клуба называли меня шаманом. Как только проклятие спало, взяли требл»

Дмитрий Селюк рассказал, что после требла в «Ман Сити» благодарили его за снятие проклятия.

«У нас хорошие отношения с клубом. Поэтому, когда они вышли в финал, я получил приглашение на матч в Стамбуле. Мы смотрели игру вместе с приглашенными гостями клуба, а потом вместе поехали праздновать в отель.

Немного подкачала турецкая сторона. Их организация оставляла желать лучшего, потому что к нам долго не могли подъехать наши машины от стадиона. В итоге пришлось ехать на такси, и все собрались на вечеринке в отеле только к трем часам ночи. Поэтому многие уже были уставшими, я вообще хотел спать, но ради сына остался.

При этом в клубе все равно все были очень довольны. Футболисты праздновали и отмечали вместе со своими близкими, мой сын был рад оказаться в их компании и тоже отпраздновать исторический успех вместе с Холандом и другими звездами. Кстати, Грилиш там так не куролесил, как делал это после. Я же больше общался с моими старыми друзьями по «Барселоне». Это исполнительный директор клуба , спортивный директор и брат Пепа – Пере Гвардиола. Сам Пеп и шейх Мансур на этой вечеринке не присутствовали.

Было весело, что руководители «Сити» – те же Чики и Сориано – называли меня шаманом. Они может и со смехом, но все равно говорили про проклятие «Сити», которое в этом сезоне я после долгих лет снял. Можно долго шутить по этому поводу, но есть факты. Как только проклятие спало, « » взял требл.

Фарт очень много значит в футболе. В прошлом году они к 90 минуте выигрывали у «Реала», но пропустили за две минуты два гола. Так что теперь все сошлось. Еще красиво, что клуб привез в Стамбул Кубок Англии и трофей за победу в АПЛ. Так что мы видели всю коллекцию этого сезона воочию.

«Сити» долго шел к этому. Яя Туре был одним из первых звездных игроков, кто пришел в этот проект. Все удивлялись, что победитель чемпионов в составе «Барсы» едет в команду, которая просто рада оказаться в топ-4 в . Но тогда у нас был разговор с председателем клуба Халдуном, и он сказал, что клуб рассчитывает выиграть Лигу чемпионов. Рад, что это получилось сделать у моих друзей, а я, скажем так, тоже приложил к этому свою руку», – сказал экс-агент Яя Туре.

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