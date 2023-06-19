Глава «Ман Сити» о требле: «Мы с Пепом переглянулись и сказали: «Мы должны сделать это снова!» Хотим выиграть Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Мы создаем наследие»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Чики Бегиристайн Пеп Гвардиола Суперкубок Англии чемпионат мира среди клубов Хальдон аль Мубарак Ферран Сориано Компте Футбол

Глава «Ман Сити» рассказал о планах повторить требл и выиграть другие трофеи.

«Мы создаем наследие, новое, современное наследие для этого клуба. И это современное наследие – в современной Премьер-лиге, это последние 10-15 лет.

Требл до этого в Англии делали только один раз («МЮ» – Sports.ru), и это потому, что это действительно самая сложная вещь в мире футбола.

Выиграть самую сложную лигу в мире, Премьер-лигу, выиграть самое сложное, на мой взгляд, соревнование в мире спорта, Лигу чемпионов, и выиграть одновременно с этим еще и исторический трофей, Кубок Англии, – это невероятно, поэтому это было сделано только один раз, 24 года назад.

И теперь наша команда добилась этого, несмотря на невероятную конкуренцию в Премьер-лиге со стороны 19 команд, которые все вместе образуют самую конкурентоспособную лигу в мире.

А затем в Лиге чемпионов мы обыграли «Баварию», обыграли действующего чемпиона, «Реал Мадрид», обыграли в финале невероятную команду «Интер», которая здорово шла по турниру. Мы не так уж легко дошли до финала Лиги чемпионов. Мы сделали это, имея трудности, и мы сделали это с высочайшим уровнем футбола, который я когда-либо видел.

Но всегда можно превзойти любые достижения, потому что будущее есть будущее, а рекорды есть рекорды. Как и каждый год, мы продолжаем создавать это невероятное наследие с новыми достижениями, новыми рекордами и стабильными выступлениями.

Давайте посмотрим на следующий сезон. У нас там – Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Впервые «Ман Сити» будет участвовать в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. И мы хотим выиграть эти трофеи, хотим добавить их к истории этого великого клуба, к его наследию.

Мы тут шутили с Ферраном Сориано (гендиректор «Ман Сити» – Sports.ru), Чики Бегиристайном (спортивный директор – Sports.ru) и Пепом [Гвардиолой]. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Окей, теперь мы должны сделать это снова!» – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

Все, у «Сити» есть каждый доступный трофей. Закрыли гештальт

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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51 комментарий

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Очки Дани Алвеса
Кто бы что про мешки ни говорил, сейчас каждая команда АПЛ тратит по сотне на трансферных сделках, а руководство Сити за 15 лет преобразили клуб и действительно оставляют историческое наследие. Классно же. Побольше бы таких историй, условно выкупить Кьево и привести его к чемпионству.
+44
-8
+36
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LaffyTaffy
Ответ j30
кубок лиги не смогли же выиграть получается не идельный результат получится все равно , барса и бавария выигрывали все что можно в тех сезонах
Справедливости ради у Барсы и Баварии не было доп.кубка Лиги
+14
-3
+11
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Parce
Мешок здорового человека)
+5
-1
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Dimonty
Ответ llolishe
Что за бред ты несешь Ни один клуб АПЛ три ЛТО подряд не тратит только на ЦЗ по сто лямов Ситевик тратит больше всех
Ну Ситевику нужны были ЦЗ, поэтому они покупали ЦЗ. Странный выпад...
+4
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АРХАТ
МЮ после требла облажался в суперкубке 1999, проиграв чистую Лацио
Так что Сити может сделать пентабл если выиграет Суперкубок и Клубный)
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Спартак Уокер
Я думаю если бы не Гвардиола Сити ещё долго ждали бы свой требл
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Егор Егор
Ответ llolishe
Что за бред ты несешь Ни один клуб АПЛ три ЛТО подряд не тратит только на ЦЗ по сто лямов Ситевик тратит больше всех
Траты и заработки Юнайтед на трансферах за 5 сезонов:
-243 +13
-142 +31
-83 +19
-236 +81
-82 +30
Итог: -786 +174

Теперь Сити:
-150 +162
-138 +93
-173 +64
-166 +71
-78 +57
Итог: -705 +447

Ни один клуб АПЛ, запомните, нииии один. Причем речь именно о трансферах, что я и привел. Причем взял не три ЛТО, а пять сезонов. Что такое? Давай угадаю, цены на трансфермаркете липа? Ну, лучше чем ничего, или у тебя личные источники из разных команд? Поделиться не можешь, секретная информация? Как жаль. Ну, я просто сразу этот диалог воспроизведу, чтобы не утруждаться отвечать на эту чушь в дальнейшем.
+2
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Новый Орлеан
Ответ АРХАТ
МЮ после требла облажался в суперкубке 1999, проиграв чистую Лацио Так что Сити может сделать пентабл если выиграет Суперкубок и Клубный)
А почему тогда - требл, если трофеев может быть больше?
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Любезный Коссутий
Ответ Новый Орлеан
Такую стратегию исповедовал много лет назад мадридский Реал - любимая команда диктатора Франко. А ведь Франко был конкретным фашиком в отличии от арабов.
про любимую команду диктатора Франко: 😁

"Факт №1 Во время правления Франко (1936-1975) Реал Мадрид выиграл национальных титулов (чемпионатов и кубков Испании) всего на 1 больше, чем Барселона. 21 против 20. Кстати, после ухода Франко Барселона не могла выиграть чемпионат целых 10 лет

Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом.

Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6."

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/1308146.html
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EnzoAmatera
Ответ Денис Романов
повезло что конечно им почти все топ клубы деградировали и на безрыбье выиграли лч , просто то что они финале играли с интером показывает уровень конкуренции
Хуже бреда придумать просто невозможно,это получается,любой кто выиграл ЛЧ не их заслуга,а конкуренты в плохой форме, деградировали и тд.
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Direct free kick
Ответ Денис Романов
ты посмотри на состав четвертьфиналистов бенфика милан наполи , интер челси, дохлая бавария одна из слабейших за десятки лет которая бундеслигу чудом выиграла каким то благодаря немотивированому майнцу который сыграл ничью с борусией и своему голу на последних минутах
Бавария конечно слабая, но любой соперник кроме Сити в 1/4 и были бы на 95% в финале
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tampa-bay
Клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА (Севилья как всегда раздвинет ноги) точно у них в кармане
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Новый Орлеан
Ответ Любезный Коссутий
про любимую команду диктатора Франко: 😁 "Факт №1 Во время правления Франко (1936-1975) Реал Мадрид выиграл национальных титулов (чемпионатов и кубков Испании) всего на 1 больше, чем Барселона. 21 против 20. Кстати, после ухода Франко Барселона не могла выиграть чемпионат целых 10 лет Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом. Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6." https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/1308146.html
Хорошая отмазка, но нет. Барселона - Республика, Реал - Монархия. Кто поднял мертвеца из гроба (монархию) и навязал её народу? Почему в названия разных команд фигурирует Реал ( Реал Бетис, Реал Мальорка, Реал Вальядолид)? Придумай что-нибудь получше статьи Спортса, набитой меренговыми поклонниками.
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
про любимую команду диктатора Франко: 😁 "Факт №1 Во время правления Франко (1936-1975) Реал Мадрид выиграл национальных титулов (чемпионатов и кубков Испании) всего на 1 больше, чем Барселона. 21 против 20. Кстати, после ухода Франко Барселона не могла выиграть чемпионат целых 10 лет Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом. Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6." https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/1308146.html
Так кубок Испании любимый трофей басрелоны, после кубка Гампера конечно
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Stewee
Пока у Сити состав в самом соку, могут замахнуться на «вечное» достижение, взяв все трофеи в сезоне 23/24: Суперкубок УЕФА, Суперкубок Англии, Клубный ЧМ, Кубок Лиги, Кубок Англии, АПЛ, ЛЧ. Это будет на века: 7 трофеев за сезон + требл back-2-back
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Кашшай Чакырович
Ответ Любезный Коссутий
двойная бухгалтерия и финансовые махинации - это методы здорового человека? 🤦‍♂️
Мю Сафа в первые 7 лет потратил в 4.5 раза больше чем продавал ,все чистенько ,Сити Гвардиолы тратил в 2 раза больше ,чем продавал это махинации )))) ахазааха когда находится команда которая раком ставит весь мировой футбол причем на поле и по игре , а не в кабинетах как реал и мю Фергюсона то это махинации ))) Ферги тайм 10 минут добавленного времени и левая пеналька в конце ,так ещё прикол в Англии хотели сделать всё, чтобы не было этого требла ,в финале не удалили Каземиро ,левую пенку в ворота Сити поставили и чистую пенку в ворота Мю не поставили ,те судья дал фору Мю +3 ,а они все равно обосрались ))))
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Драпежник
Ответ Любезный Коссутий
двойная бухгалтерия и финансовые махинации - это методы здорового человека? 🤦‍♂️
Очень жду результатов расследования по махинациям. Еа текущий момент это мешок с запахом махинаций.
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Dimonty
Ответ llolishe
Потратить 2 миллиарда ради требла и ЛЧ это лютый кринж
лул)) лютый кринж - написать с десяток одинаковых по смыслу комментариев под постом
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ KillFish
Этот Сити - одна из сильнейших команд в истории футбола, в следующем сезоне они снова будут бороться за все, что только можно, и, учитывая их безграничные финансовые возможности, думаю, их доминирование будет продолжаться еще долгие годы
Почему долгие годы? Стоит уйти Гвардиолу и всё может поменяться, с другим тренером Сити может превратиться из гегемона АПЛ в обычного лидера. И не помогут фин.возможности. Тот же МЮ за последние несколько лет потратил на состав столько же сколько и Сити, только результата ноль, да и Челси начал тратится - а пока в середине.
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llolishe
Ситевик это клуб, который убивает честный футбол
Я молчу про чемпионские гонки Ливерпуля с Ситевиком когда судьи просто убивали Ливерпуль не назначая сто процентные пенальти в ворота соперника
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Interito)
Ответ Stewee
Пока у Сити состав в самом соку, могут замахнуться на «вечное» достижение, взяв все трофеи в сезоне 23/24: Суперкубок УЕФА, Суперкубок Англии, Клубный ЧМ, Кубок Лиги, Кубок Англии, АПЛ, ЛЧ. Это будет на века: 7 трофеев за сезон + требл back-2-back
Запросто, оставшиеся кубки это как товарищеские матчи!
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EnzoAmatera
Ответ Денис Романов
повезло что конечно им почти все топ клубы деградировали и на безрыбье выиграли лч , просто то что они финале играли с интером показывает уровень конкуренции
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TennisGeek
"Мы пахали".
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llolishe
Ответ Егор Егор
Траты и заработки Юнайтед на трансферах за 5 сезонов: -243 +13 -142 +31 -83 +19 -236 +81 -82 +30 Итог: -786 +174 Теперь Сити: -150 +162 -138 +93 -173 +64 -166 +71 -78 +57 Итог: -705 +447 Ни один клуб АПЛ, запомните, нииии один. Причем речь именно о трансферах, что я и привел. Причем взял не три ЛТО, а пять сезонов. Что такое? Давай угадаю, цены на трансфермаркете липа? Ну, лучше чем ничего, или у тебя личные источники из разных команд? Поделиться не можешь, секретная информация? Как жаль. Ну, я просто сразу этот диалог воспроизведу, чтобы не утруждаться отвечать на эту чушь в дальнейшем.
Ситевик не продает футболистов
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EnzoAmatera
Ответ llolishe
Что за бред ты несешь Ни один клуб АПЛ три ЛТО подряд не тратит только на ЦЗ по сто лямов Ситевик тратит больше всех
покажи хоть одного цз за 100 лямов у Сити?
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