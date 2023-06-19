Глава «Ман Сити» о требле: «Мы с Пепом переглянулись и сказали: «Мы должны сделать это снова!» Хотим выиграть Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Мы создаем наследие»
Глава «Ман Сити» рассказал о планах повторить требл и выиграть другие трофеи.
«Мы создаем наследие, новое, современное наследие для этого клуба. И это современное наследие – в современной Премьер-лиге, это последние 10-15 лет.
Требл до этого в Англии делали только один раз («МЮ» – Sports.ru), и это потому, что это действительно самая сложная вещь в мире футбола.
Выиграть самую сложную лигу в мире, Премьер-лигу, выиграть самое сложное, на мой взгляд, соревнование в мире спорта, Лигу чемпионов, и выиграть одновременно с этим еще и исторический трофей, Кубок Англии, – это невероятно, поэтому это было сделано только один раз, 24 года назад.
И теперь наша команда добилась этого, несмотря на невероятную конкуренцию в Премьер-лиге со стороны 19 команд, которые все вместе образуют самую конкурентоспособную лигу в мире.
А затем в Лиге чемпионов мы обыграли «Баварию», обыграли действующего чемпиона, «Реал Мадрид», обыграли в финале невероятную команду «Интер», которая здорово шла по турниру. Мы не так уж легко дошли до финала Лиги чемпионов. Мы сделали это, имея трудности, и мы сделали это с высочайшим уровнем футбола, который я когда-либо видел.
Но всегда можно превзойти любые достижения, потому что будущее есть будущее, а рекорды есть рекорды. Как и каждый год, мы продолжаем создавать это невероятное наследие с новыми достижениями, новыми рекордами и стабильными выступлениями.
Давайте посмотрим на следующий сезон. У нас там – Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Впервые «Ман Сити» будет участвовать в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. И мы хотим выиграть эти трофеи, хотим добавить их к истории этого великого клуба, к его наследию.
Мы тут шутили с Ферраном Сориано (гендиректор «Ман Сити» – Sports.ru), Чики Бегиристайном (спортивный директор – Sports.ru) и Пепом [Гвардиолой]. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Окей, теперь мы должны сделать это снова!» – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.
Все, у «Сити» есть каждый доступный трофей. Закрыли гештальт
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Так что Сити может сделать пентабл если выиграет Суперкубок и Клубный)
-243 +13
-142 +31
-83 +19
-236 +81
-82 +30
Итог: -786 +174
Теперь Сити:
-150 +162
-138 +93
-173 +64
-166 +71
-78 +57
Итог: -705 +447
Ни один клуб АПЛ, запомните, нииии один. Причем речь именно о трансферах, что я и привел. Причем взял не три ЛТО, а пять сезонов. Что такое? Давай угадаю, цены на трансфермаркете липа? Ну, лучше чем ничего, или у тебя личные источники из разных команд? Поделиться не можешь, секретная информация? Как жаль. Ну, я просто сразу этот диалог воспроизведу, чтобы не утруждаться отвечать на эту чушь в дальнейшем.
"Факт №1 Во время правления Франко (1936-1975) Реал Мадрид выиграл национальных титулов (чемпионатов и кубков Испании) всего на 1 больше, чем Барселона. 21 против 20. Кстати, после ухода Франко Барселона не могла выиграть чемпионат целых 10 лет
Факт №2 Франко так сильно любил Реал и так охотно ему помогал, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул, только на 18-ом году его правления в 1954-ом.
Факт №3 Барселона имеет больше кубков имени Генералиссимуса Франко (сейчас кубок Короля) чем Реал. 9 против 6."
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/1308146.html
Я молчу про чемпионские гонки Ливерпуля с Ситевиком когда судьи просто убивали Ливерпуль не назначая сто процентные пенальти в ворота соперника