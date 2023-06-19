Глава «Ман Сити» о требле: «Мы с Пепом переглянулись и сказали: «Мы должны сделать это снова!» Хотим выиграть Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Мы создаем наследие»

Глава «Ман Сити» рассказал о планах повторить требл и выиграть другие трофеи.

«Мы создаем наследие, новое, современное наследие для этого клуба. И это современное наследие – в современной Премьер-лиге, это последние 10-15 лет.

Требл до этого в Англии делали только один раз («МЮ» – Sports.ru), и это потому, что это действительно самая сложная вещь в мире футбола.

Выиграть самую сложную лигу в мире, Премьер-лигу, выиграть самое сложное, на мой взгляд, соревнование в мире спорта, , и выиграть одновременно с этим еще и исторический трофей, , – это невероятно, поэтому это было сделано только один раз, 24 года назад.

И теперь наша команда добилась этого, несмотря на невероятную конкуренцию в Премьер-лиге со стороны 19 команд, которые все вместе образуют самую конкурентоспособную лигу в мире.

А затем в Лиге чемпионов мы обыграли «Баварию», обыграли действующего чемпиона, «Реал Мадрид», обыграли в финале невероятную команду «Интер», которая здорово шла по турниру. Мы не так уж легко дошли до финала Лиги чемпионов. Мы сделали это, имея трудности, и мы сделали это с высочайшим уровнем футбола, который я когда-либо видел.

Но всегда можно превзойти любые достижения, потому что будущее есть будущее, а рекорды есть рекорды. Как и каждый год, мы продолжаем создавать это невероятное наследие с новыми достижениями, новыми рекордами и стабильными выступлениями.

Давайте посмотрим на следующий сезон. У нас там – , Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Впервые « » будет участвовать в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. И мы хотим выиграть эти трофеи, хотим добавить их к истории этого великого клуба, к его наследию.

Мы тут шутили с Ферраном Сориано (гендиректор « » – Sports.ru), (спортивный директор – Sports.ru) и Пепом [ ]. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Окей, теперь мы должны сделать это снова!» – сказал председатель совета директоров « » аль Мубарак.

Все, у «Сити» есть каждый доступный трофей. Закрыли гештальт

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