Невилл надеется, что «МЮ» помешает «Ман Сити» сделать требл: «В финале Кубка они будут играть не на жизнь, а на смерть»

Гари Невилл надеется, что «МЮ» может помешать «Манчестер Сити» выиграть требл.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии. Матч пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».

«Все будет иметь огромное значение для « » с сегодняшнего дня и до конца сезона. Они будут разочарованы, если не выиграют требл, потому что будут чувствовать себя фаворитами в каждой игре, они в отличной форме, и все в восторге от них.

Я просто счастлив, что у «Манчестер Юнайтед» есть возможность попытаться помешать «Ман Сити» [выиграть требл]. Это то, чего я и хотел от полуфинала Кубка Англии, когда «Юнайтед» обыграл «Брайтон» по пенальти.

Единственное, что я бы сказал об игре на «Уэмбли» – это то, что «Сити» может бросить вызов логике. Думаю, на этом стадионе трудно играть хорошо.

Как правило, большинство команд играют на «Уэмбли» не так хорошо, как дома, и «Манчестер Юнайтед» должен надеяться, что в этот день «Сити» каким-то образом будет сложнее. Я почти не видел по-настоящему потрясающей игры на « » – ни от [сборной] Англии, ни от какой-либо другой команды. Это тяжело.

В этот день « » будет играть не на жизнь, а на смерть. Никогда не знаешь, что произойдет», – сказал бывший игрок «МЮ».