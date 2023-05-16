Невилл надеется, что «МЮ» помешает «Ман Сити» сделать требл: «В финале Кубка они будут играть не на жизнь, а на смерть»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Уэмбли Футбол

Гари Невилл надеется, что «МЮ» может помешать «Манчестер Сити» выиграть требл.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии. Матч пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».

«Все будет иметь огромное значение для «Ман Сити» с сегодняшнего дня и до конца сезона. Они будут разочарованы, если не выиграют требл, потому что будут чувствовать себя фаворитами в каждой игре, они в отличной форме, и все в восторге от них.

Я просто счастлив, что у «Манчестер Юнайтед» есть возможность попытаться помешать «Ман Сити» [выиграть требл]. Это то, чего я и хотел от полуфинала Кубка Англии, когда «Юнайтед» обыграл «Брайтон» по пенальти.

Единственное, что я бы сказал об игре на «Уэмбли» – это то, что «Сити» может бросить вызов логике. Думаю, на этом стадионе трудно играть хорошо.

Как правило, большинство команд играют на «Уэмбли» не так хорошо, как дома, и «Манчестер Юнайтед» должен надеяться, что в этот день «Сити» каким-то образом будет сложнее. Я почти не видел по-настоящему потрясающей игры на «Уэмбли» – ни от [сборной] Англии, ни от какой-либо другой команды. Это тяжело.

В этот день «Манчестер Юнайтед» будет играть не на жизнь, а на смерть. Никогда не знаешь, что произойдет», – сказал бывший игрок «МЮ».

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13 комментариев

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WelcomeBackPURE
Сити фаворит, но в Англии все возможно.
+4
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+4
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dp2905
Это не твой МЮ, Гари. Пропал дух, нет тех, кто будет умирать на поле ради этой цели.
+3
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Спартак Уокер
Не тот Юнайтед что бы умирать
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Руслан
Реал они пройдут. А в финале с МЮ они проиграют.
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Ман Сити
Не факт что маню вообще выйдет, технарь 3-0 не так позорно
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