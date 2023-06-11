«МЮ» хочет купить вратаря Кошту, но намерен сбить цену с 75 млн евро. «Порту» не собирается делать скидку

«Манчестер Юнайтед» хочет купить вратаря Диогу Кошту.

Как пишет A Bola, тренер « » Эрик тен Хаг уже одобрил трансфер. Но в клубе считают 75 млн евро слишком высокой ценой и хотели бы сбить сумму компенсации.

«Порту» не намерен уступать и сообщил агенту , ведущему переговоры, что сделка возможна только за 75 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Кошта провел 33 матча и пропустил 22 гола.