«МЮ» хочет купить вратаря Кошту, но намерен сбить цену с 75 млн евро. «Порту» не собирается делать скидку

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия возможные трансферы Жорже Мендеш Эрик тен Хаг Диогу Кошта Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет купить вратаря Диогу Кошту.

Как пишет A Bola, тренер «МЮ» Эрик тен Хаг уже одобрил трансфер. Но в клубе считают 75 млн евро слишком высокой ценой и хотели бы сбить сумму компенсации.

«Порту» не намерен уступать и сообщил агенту Жорже Мендешу, ведущему переговоры, что сделка возможна только за 75 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Кошта провел 33 матча и пропустил 22 гола.

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20 комментариев

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Dm Kznts
Ответ llolishe
Типичный МЮшок Вместо того чтобы хоть какой-то шанс Хендерсону был бы Переплатят за среднего кипера
ему уже давали
+7
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Dm Kznts
дорого.
Райа дешевле думаю выйдет
+3
-1
+2
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Joker17
Ответ BZB
Заплатят все до копейки, это же Порту.
У МЮ на это ТО денег столько нет, чтобы за кипера 75 млн отдавать
+2
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Леонид Ботвинник
За всех, кого МЮ хочет купить просят больше, чем готовы платить . Может не стоит огород городить и пойти простым путем - играть теми кто в наличии и опять ковыряться за четвёрку.
Хотите создать Команду - платите.
+1
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Антон Чугунов
Умеют португальцы в футбольный бизнес. Мое уважение
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Alexander Yavriantz
40-45 максимум.
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Диер Ташкент
огромные деньги за Кошту
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гермес 1989
скинуть бы пятнашку и можно брать. Либо 60+10 бонусами, но за мало выполнимые достижения)
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Чёрный тюльпан
A Bola - это португальская туфта, как Daily Mail в Англии. Новости с данным источником можно пропускать со спокойной душой. Видимо агент или сам Порту пытается через газетёнку к своему клиенту ажиотаж создать, либо пристроить его куда-то, получив если не 75, то хотя бы полтинник. Но в статье они, конечно же, будут рассказывать, что ни центом меньше. Хорошо, что МЮ не ведётся на эти вбросы. Этот чудик будет привозить похлеще Де Хеа, потому что он даже на ЧМ не был под таким же давлением, которое происходит в МЮ каждую неделю, если не день. Клубу сейчас нужен проверенный вариант с опытом, а не очередной на перспективу, авось вырастит из него топ через сезона 3.
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Антон Алимской
Ответ Dm Kznts
дорого. Райа дешевле думаю выйдет
За него вроде 35-40 просят. Если я не ошибаюсь.
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**Iscander**
Ответ Леонид Ботвинник
За всех, кого МЮ хочет купить просят больше, чем готовы платить . Может не стоит огород городить и пойти простым путем - играть теми кто в наличии и опять ковыряться за четвёрку. Хотите создать Команду - платите.
У нас некоторые рады переподписанию Далота, ща остальных переподпишем и будем тут ныть, почему никого не купили. Всё правильно, хотят бороться за трофеи как Сити, выкладывайтесь по полной.
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