«МЮ» хочет купить вратаря Кошту, но намерен сбить цену с 75 млн евро. «Порту» не собирается делать скидку
«Манчестер Юнайтед» хочет купить вратаря Диогу Кошту.
Как пишет A Bola, тренер «МЮ» Эрик тен Хаг уже одобрил трансфер. Но в клубе считают 75 млн евро слишком высокой ценой и хотели бы сбить сумму компенсации.
«Порту» не намерен уступать и сообщил агенту Жорже Мендешу, ведущему переговоры, что сделка возможна только за 75 млн.
В прошлом сезоне чемпионата Португалии Кошта провел 33 матча и пропустил 22 гола.
Райа дешевле думаю выйдет
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