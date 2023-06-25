Писарский о спаде после смены фамилии: «Как она может влиять? Это глупые люди шутят»

Владимир Писарский назвал глупыми тех, кто связывает спад в его игре со сменой фамилии.

– Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности, или это бессвязные факторы?

– Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия – это фактор, который не влияет на голы.

– Но были шутки, что забивал, а Писарский – нет.

– Это глупые люди шутят.

– Как корабль назовешь, так он и поплывет.

– Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?

– Это народная мудрость.

– Это глупая народная мудрость, – сказал игрок « ».

До перехода в самарский клуб Писарский забил 14 голов в 15 матчах Мир за «Оренбург». У него нет голов за «Крылья» в 11 играх.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

Писарский забивает поразительно меньше Сычевого. Почему?!