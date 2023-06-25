Писарский о спаде после смены фамилии: «Как она может влиять? Это глупые люди шутят»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский назвал глупыми тех, кто связывает спад в его игре со сменой фамилии.

– Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности, или это бессвязные факторы?

– Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия – это фактор, который не влияет на голы.

– Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский – нет.

– Это глупые люди шутят.

– Как корабль назовешь, так он и поплывет.

– Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?

– Это народная мудрость.

– Это глупая народная мудрость, – сказал игрок «Крыльев Советов».

До перехода в самарский клуб Писарский забил 14 голов в 15 матчах Мир РПЛ за «Оренбург». У него нет голов за «Крылья» в 11 играх.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

Писарский забивает поразительно меньше Сычевого. Почему?!

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13 комментариев

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Уолтер Собчак
— Как корабль назовёшь, так он и поплывёт.
— Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?

Это пять.
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QWertY
Скажи это мужу певицы Валерии как она может влиять
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Mihail0910
Просто обычный переоценённый игрок.
+9
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Ковид 07.10.52
Потерял головушку...от внимания прессы...так бывает...и всего-то засветила перспектива в один клуб из одного городка попасть....и такой эффект...
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Спартак Уокер
Это проклятие
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Olga.t
Это не глупые люди так шутят, это фраза из замечательного мультика о приключениях капитана Врунгеля, в котором яхта "Победа" стала "Беда", когда отпали первые две буквы.
Так что намёк не на пустом месте))
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26
сычевой забивал писарский отбивается)
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Владимир Акимов
"Сычевой" - это футбольная фамилия, а " Писарский" не понятно какая. Это как Леня Слуцкий после пересадки волос помолодел, и как тренер тоже!))) Результаты все мы видили
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Тюменский медвежонок
Очень глупый человек...
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Мартинелли
Надо фамилию менять на Холанн
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Nicitos
Главное, чтобы не дырявый. Остальное ерунда.
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samarskij-kuzmich
Вопросы по результативности Писарского у всех. И смена фамилии тут ни при чём. После интервью Осинькина многое стало ясно. Осинькин выглядит, как если бы учительница начальных классов самодовольно и педантично поправляла произношение слов академика, который был когда-то её учеником для того, чтобы её любимцы не комплексовали
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