Писарский о спаде после смены фамилии: «Как она может влиять? Это глупые люди шутят»
Владимир Писарский назвал глупыми тех, кто связывает спад в его игре со сменой фамилии.
– Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности, или это бессвязные факторы?
– Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия – это фактор, который не влияет на голы.
– Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский – нет.
– Это глупые люди шутят.
– Как корабль назовешь, так он и поплывет.
– Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?
– Это народная мудрость.
– Это глупая народная мудрость, – сказал игрок «Крыльев Советов».
До перехода в самарский клуб Писарский забил 14 голов в 15 матчах Мир РПЛ за «Оренбург». У него нет голов за «Крылья» в 11 играх.
Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
— Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?
Это пять.
Так что намёк не на пустом месте))