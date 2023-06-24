Владимир Писарский: «Все в моей жизни благодаря Богу. Считаю, каждый должен просить помощи у Бога или извиняться, если сделал что-то не так»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ религия Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский рассказал, какую роль в его жизни играет религия.

– Весной после тяжелого отрезка игроки и тренеры «Крыльев» ходили в церковь. Как тебе такой опыт? Необычно все-таки.

– Для меня это обычно. Я каждую неделю хожу в церковь. Поэтому считаю, в идеале можно перед каждой игрой ходить туда. Просить Бога о помощи и удаче. Это норма. Ну, для меня. Может, для кого-то это не так.

Считаю, что все, что происходит в моей жизни, это благодаря Богу.

– Это у тебя с детства идет?

– Вообще мне прививали это родители, водили в церковь. Но раньше относился к этому халатно. Ходил так – для галочки. А потом в определенный момент понял, что мне это нужно. Грубо говоря, обратился к Богу, стал в него верить, просить помощи. Извиняться за какие-то поступки.

Считаю, это должен делать каждый человек – просить помощи у Бога или извиняться, если сделал что-то не так.

– Этот перелом в плане веры случился до прорыва в РПЛ?

– Да, это было еще в Крыму. На протяжении трех лет ходил в церковь, молился, чтобы попасть [в клуб] и поиграть за пределами Крыма. Потом настал момент, когда Бог услышал. Это помогло мне. И сейчас я здесь, – сказал нападающий «Крыльев Советов».

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9 комментариев

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Андрей Богусонов
И ты играть бросил..
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Фут.Боль
На Бога надейся, а сам не плошай!
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Павел Колесников
Не хочется ничего говорить против религии, но так можно и на Европу молиться
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Фан Рубина
А потом он поменял фамилию и лишился божественного усиления.
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Kahn01
В таких случаях даже не знаешь что сказать, честно говоря…
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Lionel Andres Messi 10
Тысячелетиями людям вдалбливают раболепство и страх перед богом. Если бы в давние времена хитрецам не пришла в голову гениальная реклама по привлечению в своё учение – я говорю о вечной жизни после смерти, – то никому нахрен не сдалась бы эта религия.
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Сергей Жарковский
Это кто, Писарский или Сычевой?!
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