Форвард «Крыльев» Писарский женился. В октябре он сделал девушке предложение после гола
Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский женился.
Избранницей 27-летнего игрока стала девушка, которой в октябре прошлого года он сделал предложение после гола в матче Мир РПЛ с «Сочи» (4:1), когда выступал за «Оренбург» под фамилией Сычевой.
«Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские», – говорится в сообщении в телеграм-канале самарского клуба.
Фото: t.me/fckssamara_official
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