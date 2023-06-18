Форвард «Крыльев» Писарский женился. В октябре он сделал девушке предложение после гола

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия светская хроника Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский женился.

Избранницей 27-летнего игрока стала девушка, которой в октябре прошлого года он сделал предложение после гола в матче Мир РПЛ с «Сочи» (4:1), когда выступал за «Оренбург» под фамилией Сычевой.

«Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские», – говорится в сообщении в телеграм-канале самарского клуба.

Фото: t.me/fckssamara_official

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1 комментарий

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Великий Алонсо
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