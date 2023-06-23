«МЮ» сделал 3-е предложение по Маунту – 55 млн фунтов. «Челси» хочет около 65 млн
«Манчестер Юнайтед» направил новое предложение о трансфере Мэйсона Маунта.
По данным Sky Sports, манкунианцы предприняли третью официальную попытку приобрести полузащитника «Челси» после двух отказов.
Предполагается, что «МЮ» предложил 55 млн фунтов и готов прекратить переговоры, если «синие» ответят отказом.
Лондонская команда хотела бы получить сумму, которая будет ближе к 65 млн фунтов.
Контракт Маунта истекает летом 2024 года. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
что, интересно, не устраивает Боели?
Он его хотел в аренду в Аякс взять у Челси
Есть ощущение , что из Маунта еще можно слепить прям топа ( при хорошем тренере и правильном раскрытии его таланта).
С Райсом такого вообще не ощущалось..... в плане потенциала и апгрейда его скиллов.
Может конечно ошибаюсь из-за малой выборки матчей , которые смотрел с их участием, но ощущалась именно так .
Говорю как простой зритель, без претензии на глубокую аналитику игры этих персонажей
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я всегда так говорю, если что.
а по поводу райса - это продукт излюбленной местной публикой системы просмотра футбола методом анализа таблиц. я райса только в матчах против челси видал - ничем особо он для меня так же не выделился. да и тот факт что он классический коренной англичанин - играет явно не в его пользу. даже не смотря на то, что он воспитанник, но между условным райсом, что провел уже пару сезонов на уровне и кайседо с годом в апл выберу второго в любой день недели.
но посыл моего коммента был вообще в том, что если уж райс за год по контракту стоит сотку, то жать за маунта 70 сама марина велела.
А про стату и методов анализа местных юзеров, тут тоже надо понимать, что большинство не понимает, что в отдельности друг от друга , факторы сухой статистики и самого просмотра игры футболиста -- никак не могу дать объективную картину.
По отдельности анализ всегда искажен ( если конечно не прокручивать один и тот же матч по многу раз , наблюдая только за одним игроком).
Яркий пример вранья статистики -- это когда пользователь Шок, тут отсылался к "бездарю" Педри , который ( в итоге)сделал первую голевую передачу , то ли в последнем толи в предпоследнем туре.....
А по итогу на ютубе гуляет видео, где Педри 6 минут раздает передачи на сверхубойные моменты, в этом году, а люди непонятно как не забивают .
Если посмотреть это видео, , то очевидно ,что будет партнеры хоть наполовину удачливее/мастеровитее -- Педри был бы одним из лучших ассистентов сезона в Европе .
А стата показыаает только один голевой пас