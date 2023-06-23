«МЮ» сделал 3-е предложение по Маунту – 55 млн фунтов. «Челси» хочет около 65 млн

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Sky Sports Мэйсон Маунт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» направил новое предложение о трансфере Мэйсона Маунта.

По данным Sky Sports, манкунианцы предприняли третью официальную попытку приобрести полузащитника «Челси» после двух отказов.

Предполагается, что «МЮ» предложил 55 млн фунтов и готов прекратить переговоры, если «синие» ответят отказом.

Лондонская команда хотела бы получить сумму, которая будет ближе к 65 млн фунтов.

Контракт Маунта истекает летом 2024 года. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев

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Paradisemon
Ответ CuauhtemokBlanco
средний игрок, красная цена - 40 и то за наличие нужного паспорта
40 миллионов за игрока сборной 24 года Топ 20 номинант на золотой мяч 🤡🤡🤡
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Born is the King
65 млн евро мало за воспитанника Кобхема
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skxgpkt7xn
в следующем году бесплатно 🙌🏽
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Абдула Магомедсаидов
Боули будет дураком если не согласился. Больше никто не даст
+5
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Dato Gedenidze
Ответ Манковский
Отлично, надеюсь не договорятся. Накой чёрт он нужен? Атакующий в центре Фернандеш + Эриксен и Санчо на подхвате. Слева Рэшфорд/Гарначо, справа Антони/Гринвуд (приступил к тренировкам). Стата по г/п у этого атакующего дурачка такая же, как у Каземиро, который опорник.
По такой логике мы Решфорда должны были продать прошлым летом когда ПСЖ за ним приходил, стата ведь была примерно такая как сейчас у Маунта... А по факту нужно смотреть на игру футболиста, а не на статистику, по игре же Маунт чисто игрок для футбола Тен Хага: много двигается (открывается в свободные зоны, стягивает защей, прессингует, отрабатывает в обороне), ловкий, достаточно быстрый, с отличным ударом и хорошими передачами... Его и Бруну Тен Хаг хочет использовать как восьмёрок, так как он заметил что команда тухнет в атаке если у Бруну не идёт игра (особенно заметно это было когда Эриксен был травмирован...).
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DolJun
Ответ Любезный Коссутий
55, за год по контракту, с провальным сезоном? 🤔 что, интересно, не устраивает Боели?
не уверен, но предположу что предложенная стоимость
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Любезный Коссутий
55, за год по контракту, с провальным сезоном? 🤔
что, интересно, не устраивает Боели?
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мс-мешок
Ответ Руслан Батыров
Так уже же объявили о подписании , 200 к в неделю на 5 лет
это он подписал предварительно контракт, с Челси нужно вопрос решить
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deadjoker
Ответ мс-мешок
это он подписал предварительно контракт, с Челси нужно вопрос решить
Ну подписать предварительно можно только за 6 месяцев, так что с ним просто договорились.
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Joker17
Ответ jexOn
Торгуются из 10 млн, прям смешно. Помню и Феллайни так у Эвертона покупали, и Антони у Аякса. Тен Хагу нужен этот игрок намного раньше, чем конец трансферного окна.
а ещё тен Хагу нужны как минимум кипер и нападающий, а весь бюджет на это ТО 120 млн
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Nico Boi
Ответ Акира_1
Ага, только, вероятно, он год будет без игровой практики, так что в МЮ придётся с нуля начинать. Да и не факт, что он свободным агентом МЮ выберит. 🤭
тогда Челси потратившие и так больше полу лярда за сезон откажутся от 60и лямов из за глупости, видимо той же, что заставила эти деньги потратить
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stanvixx
Ответ Акира_1
Все что надо уже слили в Аравию. Не переживай так сильно из-за ФФП, там в Челси не идиоты сидят.
"В Челси не идиоты сидят": это лучший анекдот на сегодня 😂
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Лёха Жданчик
Ответ Манковский
Отлично, надеюсь не договорятся. Накой чёрт он нужен? Атакующий в центре Фернандеш + Эриксен и Санчо на подхвате. Слева Рэшфорд/Гарначо, справа Антони/Гринвуд (приступил к тренировкам). Стата по г/п у этого атакующего дурачка такая же, как у Каземиро, который опорник.
Тен Хаг помнит как он за Витесс отлично играл на позиции центрального полузащитника 32матча 11голов и 9гп....
Он его хотел в аренду в Аякс взять у Челси
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Artur Smith
Ответ Абдула Магомедсаидов
Боули будет дураком если не согласился. Больше никто не даст
Может есть планы на него. Игрок-то добротный
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Nico Boi
Ответ Манковский
Отлично, надеюсь не договорятся. Накой чёрт он нужен? Атакующий в центре Фернандеш + Эриксен и Санчо на подхвате. Слева Рэшфорд/Гарначо, справа Антони/Гринвуд (приступил к тренировкам). Стата по г/п у этого атакующего дурачка такая же, как у Каземиро, который опорник.
долгосрочная замена Эриксону, плюс справа может сыграть когда Антони невзрачно выступает
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
если райс за сотку, то маунта нужно не дешевле 70 продавать
Я конечно не каждый матч смотрел в этом сезоне с участием и Райса и Маунта, но из того что видел, вообще удивлен , как Райс может стоить дороже Маунта.
Есть ощущение , что из Маунта еще можно слепить прям топа ( при хорошем тренере и правильном раскрытии его таланта).
С Райсом такого вообще не ощущалось..... в плане потенциала и апгрейда его скиллов.
Может конечно ошибаюсь из-за малой выборки матчей , которые смотрел с их участием, но ощущалась именно так .
Говорю как простой зритель, без претензии на глубокую аналитику игры этих персонажей
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Я конечно не каждый матч смотрел в этом сезоне с участием и Райса и Маунта, но из того что видел, вообще удивлен , как Райс может стоить дороже Маунта. Есть ощущение , что из Маунта еще можно слепить прям топа ( при хорошем тренере и правильном раскрытии его таланта). С Райсом такого вообще не ощущалось..... в плане потенциала и апгрейда его скиллов. Может конечно ошибаюсь из-за малой выборки матчей , которые смотрел с их участием, но ощущалась именно так . Говорю как простой зритель, без претензии на глубокую аналитику игры этих персонажей
говорю как простой зритель, без претензии на глубокую аналитику игры этих персонажей
----
я всегда так говорю, если что.
а по поводу райса - это продукт излюбленной местной публикой системы просмотра футбола методом анализа таблиц. я райса только в матчах против челси видал - ничем особо он для меня так же не выделился. да и тот факт что он классический коренной англичанин - играет явно не в его пользу. даже не смотря на то, что он воспитанник, но между условным райсом, что провел уже пару сезонов на уровне и кайседо с годом в апл выберу второго в любой день недели.
но посыл моего коммента был вообще в том, что если уж райс за год по контракту стоит сотку, то жать за маунта 70 сама марина велела.
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
говорю как простой зритель, без претензии на глубокую аналитику игры этих персонажей ---- я всегда так говорю, если что. а по поводу райса - это продукт излюбленной местной публикой системы просмотра футбола методом анализа таблиц. я райса только в матчах против челси видал - ничем особо он для меня так же не выделился. да и тот факт что он классический коренной англичанин - играет явно не в его пользу. даже не смотря на то, что он воспитанник, но между условным райсом, что провел уже пару сезонов на уровне и кайседо с годом в апл выберу второго в любой день недели. но посыл моего коммента был вообще в том, что если уж райс за год по контракту стоит сотку, то жать за маунта 70 сама марина велела.
Я понял твой посыл изначально. Собственно поэтому и ответил, что тоже считаю цену на Маунта вполне адекватной ( как минимум) и не очень понимаю тут критикующих цену людей.
А про стату и методов анализа местных юзеров, тут тоже надо понимать, что большинство не понимает, что в отдельности друг от друга , факторы сухой статистики и самого просмотра игры футболиста -- никак не могу дать объективную картину.
По отдельности анализ всегда искажен ( если конечно не прокручивать один и тот же матч по многу раз , наблюдая только за одним игроком).
Яркий пример вранья статистики -- это когда пользователь Шок, тут отсылался к "бездарю" Педри , который ( в итоге)сделал первую голевую передачу , то ли в последнем толи в предпоследнем туре.....
А по итогу на ютубе гуляет видео, где Педри 6 минут раздает передачи на сверхубойные моменты, в этом году, а люди непонятно как не забивают .
Если посмотреть это видео, , то очевидно ,что будет партнеры хоть наполовину удачливее/мастеровитее -- Педри был бы одним из лучших ассистентов сезона в Европе .
А стата показыаает только один голевой пас
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Абдула Магомедсаидов
Ответ Акира_1
Чем он будет дураком? Посадит просто зазвездившегося англичашку на лавку или в резерв, а тому что тогда останется? Год сидеть на лавке без практики? Конечно, он захочет играть, а там придётся идти на уступки Челси. Для Боэли эти 50 лямов МЮ ничего не решат, а отдавать игрока за копейки конкуренту Челси незачем.
У него год по контракту остался, зачем его оставлять? Если он палирует скамейку нафиг он нужен, лучше продать его, т.к. понятно, что он не будет продлевать контракт
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Акира_1
Ответ Nico Boi
не решат, ага, ффп не существует и затрат на пол лярда
Все что надо уже слили в Аравию. Не переживай так сильно из-за ФФП, там в Челси не идиоты сидят.
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Nico Boi
Ответ Акира_1
Чем он будет дураком? Посадит просто зазвездившегося англичашку на лавку или в резерв, а тому что тогда останется? Год сидеть на лавке без практики? Конечно, он захочет играть, а там придётся идти на уступки Челси. Для Боэли эти 50 лямов МЮ ничего не решат, а отдавать игрока за копейки конкуренту Челси незачем.
не решат, ага, ффп не существует и затрат на пол лярда
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stanvixx
Ответ Акира_1
Эсперт местный, включай голову чаще) Даже пара месяцев отсутствия на поле из-за травмы могут разрушить игроку сезон и повлиять на его потенциал. А тут год на лавке, что означает никакой практики и потеря места в сборной. И тогда никакому МЮ он уже не будет нужен, причём потери эти стоят того. Надо же показать зазведившимся крысам, что неправильно так свой клуб кидать и деньги с него выбивать.
А почему он "крыса", кстати? Хотелось бы нормальных фактов (не обидок от фаната, а трезвых аргументов). И какие деньги он с Челси выбивает, если не секрет?
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Акира_1
Ответ Juvestan
Как только такая дичь в голову кому-то приходит? Сажай Маунта на скамейку или не сажай - за год он в футбол играть не разучится и с нуля ему ничего не надо будет начинать, умение играть в футбол - это не заряд в твоем телефоне, который за год от простоя до нуля падает. А вот Челси не только потеряет минимум 60 миллионов потенциальной прибыли, но еще будет вынужден весь год как миленькие платить зп Маунту. Так что свой пенсионерский гонор чутка угомони, Челси в любом сценарии - клоуны
Эсперт местный, включай голову чаще) Даже пара месяцев отсутствия на поле из-за травмы могут разрушить игроку сезон и повлиять на его потенциал. А тут год на лавке, что означает никакой практики и потеря места в сборной. И тогда никакому МЮ он уже не будет нужен, причём потери эти стоят того. Надо же показать зазведившимся крысам, что неправильно так свой клуб кидать и деньги с него выбивать.
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Александр Калашников
Пока Челси стоит на своем, а МЮ каждый раз делает финальное предложение и готов прекратить переговоры если не примут. Ничего не меняется годами. Следующий раз Челси может требовать 75. Не удивлюсь если купят за 80+. Антони тоже точно так же купили. Сначала не хотели платить ранее запрашиваемое сумму, потом в полтора раза дороже купили. И клуб продают точно так же.
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Bashibuzuck
На 60ке сойдутся😉
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