«МЮ» сделал 3-е предложение по Маунту – 55 млн фунтов. «Челси» хочет около 65 млн

«Манчестер Юнайтед» направил новое предложение о трансфере Мэйсона Маунта.

По данным , манкунианцы предприняли третью официальную попытку приобрести полузащитника « » после двух отказов.

Предполагается, что « » предложил 55 млн фунтов и готов прекратить переговоры, если «синие» ответят отказом.

Лондонская команда хотела бы получить сумму, которая будет ближе к 65 млн фунтов.

Контракт Маунта истекает летом 2024 года. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.