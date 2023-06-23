Маунт хочет в «МЮ» и исключает продление контракта с «Челси». Стороны уверены, что закроют сделку

Мэйсон Маунт не собирается оставаться в «Челси».

Как утверждает инсайдер , полузащитник занимает четкую позицию: он не станет продлевать контракт и хочет перейти в « ».

Манкунианцы дают за игрока 50 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов, условия оплаты тоже улучшены относительно предыдущего предложения. Все стороны уверены, что сделка будет заключена.

Сообщалось, что в случае отказа « » от третьего предложения «МЮ» готов прекратить переговоры.