Маунт хочет в «МЮ» и исключает продление контракта с «Челси». Стороны уверены, что закроют сделку
Мэйсон Маунт не собирается оставаться в «Челси».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник занимает четкую позицию: он не станет продлевать контракт и хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы дают за игрока 50 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов, условия оплаты тоже улучшены относительно предыдущего предложения. Все стороны уверены, что сделка будет заключена.
Сообщалось, что в случае отказа «Челси» от третьего предложения «МЮ» готов прекратить переговоры.
Если бы хотел, то давно бы продлил, дав шанс Почеттино, который хочет с ним работать, но вместо этого валит в МЮ. Типичный наёмник, которого действительно стоит освистывать.
Спасибо ему за тот пас в финале ЛЧ и пару голов Норвичу, а больше ничем он не запомнился. Так ещё и условия ухода диктует.
То, что Маунт уходит это одно дело. Но говорить, что он сыграл не на уровне, а вот другие на уровне вообще неверно. Я уж про всяких Мудриков молчу.
https://www.sports.ru/football/1115241438-vest-xem-otklonit-90-millionnoe-predlozhenie-arsenala-po-rajsu-skoree-.html?sl=1
К ним Хьюз переходил когда то
два вроде.
это у Кейна год
просто признай что не хочешь никого с пенсии ))
Ну тогда его заслуженно будут освистывать на Бридже. Для Почеттинно одним из ключевых условий подписания контракта было продление Маунта, Мэйсон был важен для аргентинца. А этот встал в позу, получается ? Вообще сожалеть тогда не о чем. Уходит из клуба после первого трудного сезона, это многое говорит о нём.
игрок тоже давит.
Интересно согласятся ли пенсы?