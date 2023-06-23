Маунт хочет в «МЮ» и исключает продление контракта с «Челси». Стороны уверены, что закроют сделку

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Фабрицио Романо Футбол

Мэйсон Маунт не собирается оставаться в «Челси».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник занимает четкую позицию: он не станет продлевать контракт и хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы дают за игрока 50 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов, условия оплаты тоже улучшены относительно предыдущего предложения. Все стороны уверены, что сделка будет заключена.

Сообщалось, что в случае отказа «Челси» от третьего предложения «МЮ» готов прекратить переговоры.

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18 комментариев

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Kerndl
50 млн за год по контракту - более чем достойно, так-то
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Акира_1
Кто то расстроен уходу Маунта? Меня больше Ковачич огорчает, вот он боец и всегда делал, что мог для Челси. А Маунт нестабильной игрок настроения. В прошлом сезоне словил звезду из-за неплохой статистики и перестал вообще выкладываться, что вылилось в отвратительный сезон Челси. Форма Маунта - одна из главных причин провала Тухеля на старте, но вместо работы над ошибками Маунт весь сезон пытался выбить себе контракт пожирнее, причём он явно не играл на уровне Джеймса и даже Стерлинга.
Если бы хотел, то давно бы продлил, дав шанс Почеттино, который хочет с ним работать, но вместо этого валит в МЮ. Типичный наёмник, которого действительно стоит освистывать.
Спасибо ему за тот пас в финале ЛЧ и пару голов Норвичу, а больше ничем он не запомнился. Так ещё и условия ухода диктует.
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Under
Ответ Kerndl
50 млн за год по контракту - более чем достойно, так-то
ну как посмотреть, у Райса тоже год, но за него х2 хотят
+2
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Манковский
Ответ Under
ну как посмотреть, у Райса тоже год, но за него х2 хотят
Райс ключевой и стабильный игрок, а этот хрен пойми что. Один сезон так, другой сезон сяк. Прям как у Погба.
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Etcetera
Ответ Акира_1
Кто то расстроен уходу Маунта? Меня больше Ковачич огорчает, вот он боец и всегда делал, что мог для Челси. А Маунт нестабильной игрок настроения. В прошлом сезоне словил звезду из-за неплохой статистики и перестал вообще выкладываться, что вылилось в отвратительный сезон Челси. Форма Маунта - одна из главных причин провала Тухеля на старте, но вместо работы над ошибками Маунт весь сезон пытался выбить себе контракт пожирнее, причём он явно не играл на уровне Джеймса и даже Стерлинга. Если бы хотел, то давно бы продлил, дав шанс Почеттино, который хочет с ним работать, но вместо этого валит в МЮ. Типичный наёмник, которого действительно стоит освистывать. Спасибо ему за тот пас в финале ЛЧ и пару голов Норвичу, а больше ничем он не запомнился. Так ещё и условия ухода диктует.
Вообще не защищаю Маунта нисколько, но отвратительно играла вся команда и весь сезон. Что на старте, что в середине, что в конце. Джеймс тоже провёл провальный сезон - из-за травм не сыграл и половины матчей АПЛ, и даже близко не угрожал воротам, как в прошлом сезоне, в итоге 1 гол и 1 передача. Да и Стерлинг закончил сезон с показателями на уровне Санчо.
То, что Маунт уходит это одно дело. Но говорить, что он сыграл не на уровне, а вот другие на уровне вообще неверно. Я уж про всяких Мудриков молчу.
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ман сити фейк
Ответ Акира_1
Кто то расстроен уходу Маунта? Меня больше Ковачич огорчает, вот он боец и всегда делал, что мог для Челси. А Маунт нестабильной игрок настроения. В прошлом сезоне словил звезду из-за неплохой статистики и перестал вообще выкладываться, что вылилось в отвратительный сезон Челси. Форма Маунта - одна из главных причин провала Тухеля на старте, но вместо работы над ошибками Маунт весь сезон пытался выбить себе контракт пожирнее, причём он явно не играл на уровне Джеймса и даже Стерлинга. Если бы хотел, то давно бы продлил, дав шанс Почеттино, который хочет с ним работать, но вместо этого валит в МЮ. Типичный наёмник, которого действительно стоит освистывать. Спасибо ему за тот пас в финале ЛЧ и пару голов Норвичу, а больше ничем он не запомнился. Так ещё и условия ухода диктует.
Не стоит огорчаться. Челси нашёл всегда классных игроков. Даже когда им запретили трансферы. Академия лондонцев один из лучших. Таких Маунтов ещё воспитывать могут.
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Манковский
Ответ Dm Kznts
Райс просто больше всех распиарен. просто признай что не хочешь никого с пенсии ))
Я это с самого начала сказал. Противно смотреть на рентбоя в майке МЮ.
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Миллиардер Рахим
Ответ Акира_1
Кто то расстроен уходу Маунта? Меня больше Ковачич огорчает, вот он боец и всегда делал, что мог для Челси. А Маунт нестабильной игрок настроения. В прошлом сезоне словил звезду из-за неплохой статистики и перестал вообще выкладываться, что вылилось в отвратительный сезон Челси. Форма Маунта - одна из главных причин провала Тухеля на старте, но вместо работы над ошибками Маунт весь сезон пытался выбить себе контракт пожирнее, причём он явно не играл на уровне Джеймса и даже Стерлинга. Если бы хотел, то давно бы продлил, дав шанс Почеттино, который хочет с ним работать, но вместо этого валит в МЮ. Типичный наёмник, которого действительно стоит освистывать. Спасибо ему за тот пас в финале ЛЧ и пару голов Норвичу, а больше ничем он не запомнился. Так ещё и условия ухода диктует.
Маунт во всем виноват)))
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Dm Kznts
Ответ Акира_1
Кто то расстроен уходу Маунта? Меня больше Ковачич огорчает, вот он боец и всегда делал, что мог для Челси. А Маунт нестабильной игрок настроения. В прошлом сезоне словил звезду из-за неплохой статистики и перестал вообще выкладываться, что вылилось в отвратительный сезон Челси. Форма Маунта - одна из главных причин провала Тухеля на старте, но вместо работы над ошибками Маунт весь сезон пытался выбить себе контракт пожирнее, причём он явно не играл на уровне Джеймса и даже Стерлинга. Если бы хотел, то давно бы продлил, дав шанс Почеттино, который хочет с ним работать, но вместо этого валит в МЮ. Типичный наёмник, которого действительно стоит освистывать. Спасибо ему за тот пас в финале ЛЧ и пару голов Норвичу, а больше ничем он не запомнился. Так ещё и условия ухода диктует.
судя по твоим простыням ты больше всех расстроен ))
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Under
Ответ Dm Kznts
разве? два вроде. это у Кейна год
я в контракт его не заглядывал, но спортс про год писал
https://www.sports.ru/football/1115241438-vest-xem-otklonit-90-millionnoe-predlozhenie-arsenala-po-rajsu-skoree-.html?sl=1
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Wekil Halylow
Ответ Under
ну как посмотреть, у Райса тоже год, но за него х2 хотят
у Райс 2 года
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Dm Kznts
Ответ Манковский
Я это с самого начала сказал. Противно смотреть на рентбоя в майке МЮ.
Мата? Матич?
К ним Хьюз переходил когда то
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Dm Kznts
Ответ Under
ну как посмотреть, у Райса тоже год, но за него х2 хотят
разве?
два вроде.
это у Кейна год
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Dm Kznts
Ответ Манковский
Райс ключевой и стабильный игрок, а этот хрен пойми что. Один сезон так, другой сезон сяк. Прям как у Погба.
Райс просто больше всех распиарен.
просто признай что не хочешь никого с пенсии ))
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Mcconaughey_lol
То есть вопрос уже не в деньгах ?
Ну тогда его заслуженно будут освистывать на Бридже. Для Почеттинно одним из ключевых условий подписания контракта было продление Маунта, Мэйсон был важен для аргентинца. А этот встал в позу, получается ? Вообще сожалеть тогда не о чем. Уходит из клуба после первого трудного сезона, это многое говорит о нём.
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Dm Kznts
все источники пишут про 50+5.
игрок тоже давит.
Интересно согласятся ли пенсы?
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ман сити фейк
Говорили же что он новый Лэмпард
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Mr@k
Ясно кто ж в 12 команде играть захочет
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