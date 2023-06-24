Вендел вернется в «Зенит» в начале июля (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия Вендел Футбол

Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшие недели.

По информации Metaratings, возвращение бразильца состоится в первых числах июля.

Отмечается, что Чезаре Барбьери, сообщивший о том, что полузащитник останется в Бразилии, пока в России не изменится обстановка, не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы делать такие заявления, и является лишь одним из нескольких агентов футболиста.

В сезоне-2022/23 25-летний игрок провел в Мир РПЛ 25 матчей и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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44 комментария

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Саня Беляков
Лукашенко агент Зенита
+69
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+61
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Саня Беляков
Зарема сейчас выскажится, что насколько же длинна рука Газпрома, если из за него военный мятеж остановили , чтобы вендел во время приехал ))
+43
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Северный болельщик
Ждём приезд Вагнера Лава
+21
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+17
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dmitriy1981
Ответ Руслан Узденов
К нам и так никто не хотел ехать, а сейчас - тем более. Плюс снова волна эмиграции начнётся. Смотрел билеты в разные направления - цены стремятся в стратосферу.
Ребята, купившие билеты в Грузию за 200К, рвут на себе волосы
+17
-2
+15
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Катерина Петрова
Лицо паникёров, купивших билеты по 300к представили)))
+7
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Саня Беляков
Лукашенко агент Зенита
Возрашчайса сказал Лукашенко)))
+9
-3
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Бронислав Каминский
Ответ Ростовский
Да постанова была, что бы западных дурачков развести. Красиво сделали. Теперь пора брать Харьков и Киев.
12 двухсотых пилотов в курсе,что это постанова была?
+10
-6
+4
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Streetbor
Ответ Северный болельщик
Ждём приезд Вагнера Лава
Вагнер ушел в поле, на долго ли ..
+5
-1
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Аморалинни
Ответ Бронислав Каминский
12 двухсотых пилотов в курсе,что это постанова была?
Хоть какую-то перемогу приходится искать. Соболезную
+3
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psycho
Ответ Саня Беляков
Лукашенко агент Зенита
картофельный спас
+7
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dmitriy1981
так всё уже, наступил картофельный спас, можно возвращаться
+5
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Дандрей
Ответ Дмитрий9779
А я люблю такие моменты😁Дали кбпартнерам надежду и обломали,😁Я ещё утром написАл,что максимум завтра к вечеру порешают,но раньше все случилось,что не может не радовать адекватных людей
Тут не только кбпартнерам надежду обломали, но и многим другим...
+2
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Мансур Абдрахимов
Тоже Сидит в Телеге!
+3
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rad22
Ответ Ростовский
Да постанова была, что бы западных дурачков развести. Красиво сделали. Теперь пора брать Харьков и Киев.
🤡
+4
-2
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Аморалинни
Ответ Бронислав Каминский
Снова вернулись в мир розовых пони?)Военный мятеж +15 двухсотых прямо на территории РФ - это для вас,конечно же,сущий пустяк)Как мне кажется это вы сейчас перемогу будете искать,мол ничего страшного не случилось)
Во-первых, погибших.
Во-вторых, соболезную всем мечтавшим впопупозиционерам о развале России)))
+3
-1
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Назар Игорь
Даже если Вендел и не вернëтся, расставание будет дружеским. Ещё не было случая чтобы легионер уходил из Зенита со скандалом.
+3
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Бронислав Каминский
Ответ Ростовский
а че сразу не 100500 пилотов? Успокойся уже ципса, вас развели. Готовьтесь к сдаче Харькова.
Так ваши же z-паблики и пишут даже не про 12,а про 15 погибших военнослужащих во время мятежа))
Насчет Харькова смешно))
+2
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Катерина Петрова
Ответ Бронислав Каминский
Снова вернулись в мир розовых пони?)Военный мятеж +15 двухсотых прямо на территории РФ - это для вас,конечно же,сущий пустяк)Как мне кажется это вы сейчас перемогу будете искать,мол ничего страшного не случилось)
Бардак в стране 10 лет или бардак в стране один день. Хмм. Даже не знаю что и хуже))
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Владимир Бегляков
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Руслан Узденов
К нам и так никто не хотел ехать, а сейчас - тем более. Плюс снова волна эмиграции начнётся. Смотрел билеты в разные направления - цены стремятся в стратосферу.
К вам это в Узбекистан
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Дмитрий9779
Ответ свинья в лесу
кто-то называл этот источник ненадëжным. хотя, может быть, путаю... сэ, карпов...
СЭ 50 на 50))Карпов да,мимо процентов 90.
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Piterboll
Ответ Саня Беляков
Лукашенко агент Зенита
Лукашенко новый президент России.
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Северный болельщик
Ждём приезд Вагнера Лава
так Вагнера вроде в Африку собрались)))
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Доктор Верховцев
Славься, Бацька!
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Кеша
Вендел не вернётся ,Вендел вернётся бггг. Не иначе Лукашенко уговорил вернуться на свои позиции ☝️. Все-таки иностранцы слабые на дымоход -сразу подливу пускают.
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Дмитрий9779
Ответ свинья в лесу
чего там в Ростове? с работуна, час назад пришëл.
Бойцы ЧВК находились в городе с утра 24 июня, когда Пригожин объявил о блокировке военных объектов. Вечером Александр Лукашенко достиг с ним договоренности об отводе сил обратно в лагеря

Отряды бойцов ЧВК «Вагнер» в центре Ростова-на-Дону у штаба Южного округа готовятся к выходу из города, передает местное издание 161.ru и источник «РИА Новости». Они загружают вещи в машины и садятся в них, готовят к движению танки.

Вкратце.
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