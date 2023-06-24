Вендел вернется в «Зенит» в начале июля (Metaratings)
Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшие недели.
По информации Metaratings, возвращение бразильца состоится в первых числах июля.
Отмечается, что Чезаре Барбьери, сообщивший о том, что полузащитник останется в Бразилии, пока в России не изменится обстановка, не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы делать такие заявления, и является лишь одним из нескольких агентов футболиста.
В сезоне-2022/23 25-летний игрок провел в Мир РПЛ 25 матчей и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Во-вторых, соболезную всем мечтавшим впопупозиционерам о развале России)))
Насчет Харькова смешно))
Отряды бойцов ЧВК «Вагнер» в центре Ростова-на-Дону у штаба Южного округа готовятся к выходу из города, передает местное издание 161.ru и источник «РИА Новости». Они загружают вещи в машины и садятся в них, готовят к движению танки.
Вкратце.