Вендел вернется в «Зенит» в начале июля (Metaratings)

Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшие недели.

По информации Metaratings, возвращение бразильца состоится в первых числах июля.

Отмечается, что Чезаре Барбьери, сообщивший о том, что полузащитник останется в Бразилии, пока в России не изменится обстановка, не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы делать такие заявления, и является лишь одним из нескольких агентов футболиста.

В сезоне-2022/23 25-летний игрок провел в Мир 25 матчей и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.