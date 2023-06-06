Тренер «Зенита» Оливейра: «Малком и Вендел могут уйти, но будут ли они счастливы в новых клубах?»

Вильям Оливейра оценил вероятность ухода Малкома и Вендела из «Зенита».

– Сколько бразильцев уйдет из «Зенита» летом?

– Думаю, многие останутся. У нас ведь есть не только бразильцы, но и колумбийцы. Если все они уходят, придется строить новую команду. Мы хотим, чтобы большинство осталось.

Хотя понятно, что незаменимых нет. Редко бывает, когда даже два-три года играет один состав. Если кто-то хочет уйти – пожалуйста. Мы не можем никогда удерживать. Если кто-то хочет уйти, он может это сделать. Но нам никто об этом не говорит.

– Это же бразильский менталитет, когда личный комфорт не менее важен, чем игра в условной Лиге чемпионов?

– Думаю, в этом принцип бразильского футбола в целом. Важно получать удовольствие. У нас для игроков есть все условия для этого. Им хорошо.

Понятно, что Лига чемпионов важна – это нормально. Но один вопрос желания, другой – реальных возможностей. Малком может уйти и играть на уровне Лиги чемпионов? Может. Вендел? Тоже да. Читал в прессе про интерес от «Ромы».

Но будут ли они счастливы в этих клубах? Будут ли получать столько же игрового времени? Я не знаю, – сказал ассистент главного тренера « » Сергея Семака.

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