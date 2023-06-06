Тренер «Зенита» Оливейра: «Малком и Вендел могут уйти, но будут ли они счастливы в новых клубах?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра Малком Вендел Футбол

Вильям Оливейра оценил вероятность ухода Малкома и Вендела из «Зенита».

– Сколько бразильцев уйдет из «Зенита» летом?

– Думаю, многие останутся. У нас ведь есть не только бразильцы, но и колумбийцы. Если все они уходят, придется строить новую команду. Мы хотим, чтобы большинство осталось.

Хотя понятно, что незаменимых нет. Редко бывает, когда даже два-три года играет один состав. Если кто-то хочет уйти – пожалуйста. Мы не можем никогда удерживать. Если кто-то хочет уйти, он может это сделать. Но нам никто об этом не говорит.

– Это же бразильский менталитет, когда личный комфорт не менее важен, чем игра в условной Лиге чемпионов?

– Думаю, в этом принцип бразильского футбола в целом. Важно получать удовольствие. У нас для игроков есть все условия для этого. Им хорошо.

Понятно, что Лига чемпионов важна – это нормально. Но один вопрос желания, другой – реальных возможностей. Малком может уйти и играть на уровне Лиги чемпионов? Может. Вендел? Тоже да. Читал в прессе про интерес от «Ромы».

Но будут ли они счастливы в этих клубах? Будут ли получать столько же игрового времени? Я не знаю, – сказал ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

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17 комментариев

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Мосгорсуд
Скорее не в счастье дело, а в зарплате и игровом времени, а таковых им в европейских хороших клубах, им никто не гарантирует
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BIM
Уйти то могут, но будут ли играть в ЛЧ, а не смотреть её с лавки...
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<~Inter~>
ну по такой логике им надо в Саудовскую Аравию. Там ещё меньше пахать нужно и денег больше
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jwbmwbqvih
Конечно не будут. Питер же,кусочек света и счастья в этом депрессивном мире.
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Любовь Мелехова
Ответ Бен Гаан
Не в деньгах счастье
Не в деньгах счастье, а в их количестве. И кроме денег, у них комфортно устроен быт, но главное - полно игрового времени.
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Ivan Petrov
Ответ ЗЕНИТ65
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Хорошая шутка, особенно в контексте,что произнёс её болельщик зенита
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TFP_Sports
Вильяму этому очень сильно повезло в жизни
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Бен Гаан
Не в деньгах счастье
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MstAndreev
"Если хотите, вы можете уйти".
"Тогда я, пожалуй, пойду".
"Но учтите — у нас длинные руки!"
"Тогда я, пожалуй, останусь".
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ЗЕНИТ65
Ответ Xm.md
Размер мешка денег=счастье?
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Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
https://m.sports.ru/football/1115176492-malkom-o-zenite-kontrakt-do-2027-goda-ya-sobirayus-otrabotat-polnostyu.html
А если этого не произойдет? Ты официально извинишься и обьявишь себя балаболом?
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Дмитрий9779
Ответ Ivan Petrov
А если этого не произойдет? Ты официально извинишься и обьявишь себя балаболом?
Ты же себя вчера балаболом не объявил и не извинился после утверждения,что Тчуйсе и Фернандес прожили 5 лет в России и только потом получили паспорта РФ.А эти слова Малком говорит в каждом интервью и просишь ответить сейчас спортс,это их новость.Смешно выглядишь😁
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