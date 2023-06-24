«Рома» общалась с Маккенни. «Ювентус» не хочет отдавать хавбека в аренду конкурентам
Уэстон Маккенни заинтересовал «Рому».
Как сообщает Corriere dello Sport, спортивный директор римлян Тиагу Пинту связался с полузащитником через посредника.
«Ювентус» не считает американца неприкосновенным, но и не хочет отдавать его в аренду прямым конкурентам за место в Лиге чемпионов.
Вторую половину сезона-2022/23 Маккенни провел в «Лидсе» и за 19 игр в АПЛ отдал 1 голевой пас. Английский клуб не стал выкупать его за 34,5 млн евро.
Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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