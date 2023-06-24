«Рома» общалась с Маккенни. «Ювентус» не хочет отдавать хавбека в аренду конкурентам

Теги Рома Ювентус серия А Италия возможные трансферы Тиагу Пинту Уэстон Маккенни Футбол

Уэстон Маккенни заинтересовал «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, спортивный директор римлян Тиагу Пинту связался с полузащитником через посредника.

«Ювентус» не считает американца неприкосновенным, но и не хочет отдавать его в аренду прямым конкурентам за место в Лиге чемпионов.

Вторую половину сезона-2022/23 Маккенни провел в «Лидсе» и за 19 игр в АПЛ отдал 1 голевой пас. Английский клуб не стал выкупать его за 34,5 млн евро.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Aleks Del Piero
Ответ ss_podonok
что не так?
Таки думаете, что Юве с Аллегри и Рома с Жозе будут конкурировать за ЛЧ?
+2
-1
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Direct free kick
Ответ Aleks Del Piero
Таки думаете, что Юве с Аллегри и Рома с Жозе будут конкурировать за ЛЧ?
Впервые с последнего сезона Капелло Рома не проиграла оба матча серии А Юве. Конечно теперь хрен им что дадут
+1
0
+1
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Кокич
Ответ Direct free kick
Впервые с последнего сезона Капелло Рома не проиграла оба матча серии А Юве. Конечно теперь хрен им что дадут
Ты как-то не совсем точно выразил свою мысль.
0
0
0
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Direct free kick
Ответ Кокич
Ты как-то не совсем точно выразил свою мысль.
От Юве ничего не будет. Нужно шерстить лигу 1 на предмет атлетичных смуглый парней, чтобы в следующий раз даже Тэйлор не помешал
0
0
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