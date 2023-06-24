«Рома» общалась с Маккенни. «Ювентус» не хочет отдавать хавбека в аренду конкурентам

Уэстон Маккенни заинтересовал «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, спортивный директор римлян Тиагу Пинту связался с полузащитником через посредника.

« » не считает американца неприкосновенным, но и не хочет отдавать его в аренду прямым конкурентам за место в Лиге чемпионов.

Вторую половину сезона-2022/23 провел в «Лидсе» и за 19 игр в АПЛ отдал 1 голевой пас. Английский клуб не стал выкупать его за 34,5 млн евро.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.