Сигурдссон вернулся в «Норчепинг» после приостановки контракта с ЦСКА

Полузащитник Арнор Сигурдссон вернулся в , за который играл с 2017 по 2018 год.

В начале июля исландец приостановил действие контракта с ЦСКА, воспользовавшись предоставленным ФИФА правом.

23-летний хавбек будет выступать за шведскую команду до лета 2023 года.

Прошлый сезон Сигурдссон провел в составе «Венеции». За 9 матчей в Серии А у него не было результативных действий. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Изображение: ifknorrkoping.se

Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Таких новостей все больше