«МЮ» предложит более 55 млн фунтов за Маунта. Это будет последнее предложение
«Манчестер Юнайтед» сделает третье официальное предложение по Мэйсону Маунту.
По данным Фабрицио Романо, «МЮ» предложит более 55 млн фунтов.
Источники считают, что это будет последнее предложение после двух отклоненных в последние недели.
«Манчестер Юнайтед» хочет быстрого решения. Личный контракт уже согласован.
Ранее «Челси» отклонил два предложения «МЮ» на 40 млн фунтов и 45+5 млн фунтов. Лондонский клуб требует за полузащитника 60+5 млн фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Или опять вернулись тупняковые времена "дятла Вуди"?
Других обьяснений нет
там не только стоун написал, но ещё парочку