«МЮ» предложит более 55 млн фунтов за Маунта. Это будет последнее предложение

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделает третье официальное предложение по Мэйсону Маунту.

По данным Фабрицио Романо, «МЮ» предложит более 55 млн фунтов.

Источники считают, что это будет последнее предложение после двух отклоненных в последние недели.

«Манчестер Юнайтед» хочет быстрого решения. Личный контракт уже согласован.

Ранее «Челси» отклонил два предложения «МЮ» на 40 млн фунтов и 45+5 млн фунтов. Лондонский клуб требует за полузащитника 60+5 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Челси продаёт "золотой состав" последних 2-3-х лет
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гарун Алиев
Ответ Vadim Koloshein
зачем он ?
Эриксен не тянет,после приступа не может давать ту динамичность в центре как при Почеттино в шпорах
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамиль Валиев
Боули одумайся!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Aktan
Обидно вот так терять воспитанника из-за новых владельцев
ну не только из-за новых владельцев. маунту после последнего сезона тоже есть что предъявить, в конце концов игрок, который ценит свой клуб, не будет вынуждать продающих идти на снижение цены, а будет давить наоборот, на покупающих. так что тут с точки зрения претензий точно паритет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bishkek Reds
Ответ Фарид Харисов
Здесь абсолютно не важно зачем он. Это перехайпленный молодой бритиш, которого можно купить меньше чем за 100 миллионов. Нужен он или нет — дело десятое.
Если ты плохо понимаешь футбол и спорт в целом, то зачем так позоришься называя Маунта перехайпленным? В чем он перехайпился? 55-60 млн это адекватная цена для него, учитывая его возраст, умение прессинговать, атаковать, забивать голы и т .д. Напомню, что прессинг и физическая выносливость основа любого мирового спорта.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aktan
Обидно вот так терять воспитанника из-за новых владельцев
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Нужен форвард, нужен защ, нужен вратарь. Когда работать будем???

Или опять вернулись тупняковые времена "дятла Вуди"?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Koloshein
зачем он ?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
55+10 будет приемлемым. глянем на что челси согласится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирзоанис Якубов
Ответ ivannumber1
Нужен форвард, нужен защ, нужен вратарь. Когда работать будем??? Или опять вернулись тупняковые времена "дятла Вуди"?
Тупиковые времена и не уходили, а дядя Вуди был всего лишь винтиком в зловещей машине смерти под названием Glazer
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Ответ ivannumber1
Нужен форвард, нужен защ, нужен вратарь. Когда работать будем??? Или опять вернулись тупняковые времена "дятла Вуди"?
не переживайте, сейчас тен хаг вам накупит вегорстов и маласий)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Sergeev55
я про то и пишу: Маунт, Зиеш, Ковачич, Хавертц...
Когда хоть кто-то из них последний раз норм играл? В клубе, а не в сборной именно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ DolJun
да, этот тип по челси, но он как бы и намекает на то, что для челси соглашение лежит в плоскости выше 55
скоро узнаем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Sergeev55
я про то и пишу: Маунт, Зиеш, Ковачич, Хавертц...
Ну зиеш основным игроком не был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pride of London.CHE
Ответ Sergeev55
Челси продаёт "золотой состав" последних 2-3-х лет
Золотой состав в прессе не плачут что бы их отпустили, это всего лишь крыса, которую нужно травить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Ответ Акира_1
Золотой состав был при Тухеле, а потом деграданул до 12 места.
я про то и пишу: Маунт, Зиеш, Ковачич, Хавертц...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ DolJun
55+10 будет приемлемым. глянем на что челси согласится
стоун с ввс пишет 50+5 в фунтах и оно будет последним
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Dm Kznts
стоун с ввс пишет 50+5 в фунтах и оно будет последним
он типа хорош в новостях про мю? просто романо написал "больше 55", что может быть как 55+0.1 так и 55+10, условно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Demyan Grachev
за эту деревяху полтинник???🤦‍♂️
Тенг Хааг хочет собрать британско-голландский Манчеста
Других обьяснений нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Ответ Vadim Koloshein
зачем он ?
вместо Эриксена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ DolJun
он типа хорош в новостях про мю? просто романо написал "больше 55", что может быть как 55+0.1 так и 55+10, условно.
он всегда точен.
там не только стоун написал, но ещё парочку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apol
Ну с последним предложением могут идти гулять
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
b3thees
Ответ Vadim Koloshein
зачем он ?
вот именно лучше нам оставьте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Средняк без амбиций бежит в средняк без амбиций
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
за эту деревяху полтинник???🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404