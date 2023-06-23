«МЮ» предложит более 55 млн фунтов за Маунта. Это будет последнее предложение

«Манчестер Юнайтед» сделает третье официальное предложение по Мэйсону Маунту.

По данным Фабрицио Романо, «МЮ» предложит более 55 млн фунтов.

Источники считают, что это будет последнее предложение после двух отклоненных в последние недели.

« » хочет быстрого решения. Личный контракт уже согласован.

Ранее « » отклонил два предложения «МЮ» на 40 млн фунтов и 45+5 млн фунтов. Лондонский клуб требует за полузащитника 60+5 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.