Кайседо согласился перейти в «Челси». «Бавария» лишилась шансов подписать хавбека «Брайтона»

Мойсес Кайседо принял решение остаться в АПЛ.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, полузащитник « » согласился перейти в « ».

« », которая общалась с агентами 21-летнего игрока, лишилась шансов на его подписание – об этом ее проинформировали.

При этом «синим» еще только предстоит договориться с «чайками». Сообщалось, что оценивается в 120 млн фунтов.