Кайседо согласился перейти в «Челси». «Бавария» лишилась шансов подписать хавбека «Брайтона»
Мойсес Кайседо принял решение остаться в АПЛ.
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, полузащитник «Брайтона» согласился перейти в «Челси».
«Бавария», которая общалась с агентами 21-летнего игрока, лишилась шансов на его подписание – об этом ее проинформировали.
При этом «синим» еще только предстоит договориться с «чайками». Сообщалось, что Кайседо оценивается в 120 млн фунтов.
Челси - один из лучших опорников мира Кайседу.
По кайфу.
Самое интересное тут в том что Арсенал и Челси не мешают друг другу чтобы быстрее заключили договор с Райсом и Кайседо пока у Мю не появился новый владелец))