Кайседо согласился перейти в «Челси». «Бавария» лишилась шансов подписать хавбека «Брайтона»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо принял решение остаться в АПЛ.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, полузащитник «Брайтона» согласился перейти в «Челси».

«Бавария», которая общалась с агентами 21-летнего игрока, лишилась шансов на его подписание – об этом ее проинформировали.

При этом «синим» еще только предстоит договориться с «чайками». Сообщалось, что Кайседо оценивается в 120 млн фунтов.

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33 комментария

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Teodrakis
Он здраво рассудил, что в Челси дефицит игроков и ему точно достанется игровое время
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Мохнатый55
Сообщалось, что Кайседо оценивается в 120 млн фунтов. Безумие не только продолжается, но и усугубляется.
+26
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Акира_1
Ответ LIBerly
Конечно, в Челси уже половина Брайтона собралась, зачем менять обстановку
Половина это один Кукурклья? И уволенный Поттер?
+23
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savik-A.M.
Ответ Teodrakis
Он здраво рассудил, что в Челси дефицит игроков и ему точно достанется игровое время
А если повезёт ещё и место в раздевалке может достаться
+10
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Любезный Коссутий
Боели начал 4-й состав набирать, респект
+13
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Акира_1
Кайседо и Энцо вместе будет неплохо. Если, конечно, в цене сойдутся
+5
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Теннисный абсолют
Челси продолжает скупать всех доростоющих середняков
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Xxx zzz
Раньше 120 млн отдавали так редко,а щас это похоже на стартовую цену тех кто хоть что-то показывает на поле
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Otabek Ismatov
Когда Месси и Роналду покинули Испанскую лигу АПЛ стал более привлекателен для Нефанатов АПЛ. Потому что там сейчас очень интересная битва будет!
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Сергей Кайзер
Ответ takehiko
Неужели он настолько хорош, что за него 120 миллионов просят?!
Конечно нет. Наценка за бренд Брайтона и платежеспособность Челси.
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Никита Волков
А как же Арсенал?(
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Lindeman
Ответ Temo Sokhadze
под новостью же, не?
Только добавили. Видимо так спешили добавить новость, что забыли про ссылку и теги
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Temo Sokhadze
Ответ Lindeman
А где ссылка на источник?
под новостью же, не?
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London.is.blue
Арсеналу - переоцененный Райс.
Челси - один из лучших опорников мира Кайседу.

По кайфу.
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fussballer
Мойсес Кайседо - два игрока РПЛ.
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Горец Юнайтед
Просто интересно, как челси не играющий в еврокубках ещё умудряется покупать хороших игроков? Обычно игроки не идут в клуб, который не выступает в ЛЧ
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#SharkTeam
И с них еще и за ффп не спросят)
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Zalupechkin
в fm23 это огненная связка Энцо и Кайседо . посмотрим , как будет в жизни .
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Кино Музыка
Бавария и не старалась.
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Vlados 86
120 лямов это теперь стандартный ценник для Боули?
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Febos_
пффф какая ещё Бавария, она же не может подписать любого кого захочет.
Самое интересное тут в том что Арсенал и Челси не мешают друг другу чтобы быстрее заключили договор с Райсом и Кайседо пока у Мю не появился новый владелец))
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takehiko
Неужели он настолько хорош, что за него 120 миллионов просят?!
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LIBerly
Конечно, в Челси уже половина Брайтона собралась, зачем менять обстановку
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Lindeman
А где ссылка на источник?
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